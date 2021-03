Utakmicu Hrvatske i Tunisa, kao i sve tri utakmice naših na kvalifikacijskom turniru za OI u Montpellieru za Net.hr komentira Mirza Džomba

Hrvatski rukometaš su napravili ono po što su i došli u Montpellier. Jučer su pobijedili Portugal (25:24), doduše nakon drame, ali zato danas su lakše došli do pobjede protiv Tunisa 30:27. Protiv Francuza smo pokušali, ali nakon maestralnog prvog poluvremena u drugom su naši rukometaši pali i izgubili. Nastavile su se crne egipatske rupe i na jugu Francuske. Sve to mogli smo vidjeti i čuti na RTL-u u stručnim analizama prije i poslije utakmica u studiju i emisiji “Vrijeme je za rukomet”, koju vodi Marko Vargek uz stručne sukomentatore i RTL-ove rukometne analitičare Šprema, Vukovića i Metličića. Naravno, kao i u sve tri utakmice u izravnim prijenosima na RTL-u.

Kalkulacije

Sad čekamo Francuze da obave posao protiv Portugala, da ih pobijede i nama potvrde vizu za Tokio. Dakle, Hrvatska u Tokio odlazi ako Francuska svlada Portugal ili ako bude neriješeno. Igra nam čak i pobjeda Portugala, no u tom slučaju Portugal bi morao baš razbiti Francuze sa sedam razlike ili više…

Bilo kakva drugačija pobjeda Portugala značila bi da Hrvatska prvi put od Olimpijskih igara u Sydneyju 2000. godine neće nastupati na tom najvećem i najprestižnijem sportskom natjecanju na svijetu.

Nakon utakmica Hrvatske i Tunisa javio nam se legendarni bivši hrvatski rukometaš, čovjek ovjenčan rukometnom slavom Mirza Džomba.

“Joj, joj, joj… Opet drama, opet kidanja živaca, opet su nam trebali apaurini. Najvažnije da su pobijedili ali ono, ne možemo mi bez drame. Tko zna, možda smo ih mi naučili s našim dramama. Znate, kad sad malo razmislim, bilo bi dosadno da sad razvaljuju sve, zare ne?”, kazao nam je u šali i smijehu, onako kako dolikuje Mirzi koji je uvijek raspoložen na zafrkanciju. Njegov smijeh je zarazan, a njegovo viđene situacije u rukometu, na terenu njegove analize i komentari su posebni. Jer, on je bio poseban igrač…

‘Vidi se da je našim rukometašima bio veliki uteg na leđima’

“Standardno naši kao naši, nema tu nekih velikih promjena što se tiče drame i neizvjesnosti. Današnja utakmica, što reći, ništa posebno što se tiče kvalitete. Vidi se da je našim rukometašima bio veliki uteg na leđima, da se osjetio važnost dvoboja. Sreća naša pa je protivnik bio solidan a ne dobar, pa nas nije kaznio za naše propuste. A opet smo imali te crne rupe u prvom poluvremenu posebno, napravili su nam seriju 5-0. Hrvatska je odigrala lošije prvo poluvrijeme, ali Tunis nas nije kaznio kao Francuska prije dva dana u drugom dijelu. No, kad se sve zbroji i oduzme, dobro odrađen posao. Dvije smo od tri smo dobili, šteta zbog Francuske, ostat će gorak okus te utakmice. Jer, baš je lijepo u prvom poluvremenu izgledalo, od klupe do promjena, poteza… Svi su donosili nešto, Hrvatska je igrala briljantno 45 minuta. I onda se dogodio taj pad i kao što smo izgubili protiv Francuza, tako nam se vratilo protiv Portugala. Realno, igrali smo promjenjivo, tri dobra poluvremena u Montpellieru. Ovo je realno stanje stvari u ovoj grupi. Znači, Francuska prva neprikosnoveno, mi drugi ali moramo čekati Francuze. Mi smo svoj posao napravili. Moramo sad čekati Francusku da obavi svoj posao. Nadamo se da neće biti šokova i da će ovo biti dovoljno za OI”, govori nam Mirza Džomba i nastavlja:

“Tužno bilo da Francuska tankira. Oni ipak imaju renome u svijetu. To bi im stvarno bilo mrlja. Bit će nezgodno, Portugal ih je u zadnje vrijeme znao dobiti u važnim susretima. Imaju i oni razloga da im vrate, igraju doma. Preozbiljne su to stvari da bi netko išao kalkulirati”.

I za kraj nam je Džomba objasnio taj problem s crnim rupama koje su zabrinjavajuće, za budućnost, pa i ako se na kraju kvalificiramo na OI i za nastup na rukometnom turniru u Tokiju na Olimpijskim igrama.

‘Naša igra u ovom trenutku je lako čitljiva u napadu’

“Naravno da me zabrinjavaju. Realno, naša igra u ovom trenutku je lako čitljiva u napadu. Vidim neke pozitivne pomake doduše, danas mi je svjetlo na kraju tunela bio i u njemu svjetlo na kraju tunela vidim, dakle u Pavloviću koji je kvalitetan i potentan igrač, može pokriti u obrani i u napadu, može igrati srednjeg i lijevog beka, izuzetno je prodoran, vidjeli smo i šut s poda. Možda je on taj kotačić koji nam nedostaje u neakvoj rotaciji oko tih lijevih bekova. Svi znamo da nam se igra svodi na trojicu srednjaka koji vrte i odlično to rade dok imaju snage i dok to prolazi Kad im se obrane suparnika prilagode, imamo problem s vanjskim šutem. To je naša osnovna boljka koja nas duže vremena prati. To ćemo morati popraviti. Krila, krila su nas izvukla na ovom turniru, oni su napadački iznijeli najveći dio tereta. Tu mislim prvenstveno desno na Čupića i Horvata. U svakoj su valjda desetak komada zabili i više, penale, šuteve, unosili su prodornost, agresivnost i energiju. Uz njih, s druge strane je to radio i Mandić. Oni su odigrali an svojih 100%. Ostali, svi drugi, moraju još puno bolje. Imamo tu rezerve, bit će vremena i za uigravanje, nije ga sad imao novi izbornik Hrvoje Horvat. Za budućnost nema straha, tu smo, dobri smo, kvalitetni smo. Francuzi koji su ponajbolji na svijetu 45 minuta nam nisu mogli ništa. Znači, malo nam nedostaje da budemo u krugu najvećih favorita ali na to ćemo morati još pričekati. Tako blizu a tako daleko. Malo nam nedostaje, ali prečesto padamo u crne rupe da bi mogli protiv tako vrhunskih ekipa”.