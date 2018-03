PPD ZAGREB U NEDJELJU IGRA UTAKMICU SEZONE: ‘Dobili smo šansu da sami odlučujemo o sebi’

Utakmica PPD Zagreba i Kristianstada bit će odigrana u nedjelju u zagrebačkoj Areni, a početak susreta je u 17 sati

“Dobili smo šansu da sami odlučujemo o sebi u nedjelju. Svi znamo da nam je to utakmica sezone. Sve ono što je bilo ćemo zaboraviti i pokušat ćemo sve da pobijedimo”, izjavio je u četvrtak trener rukometaša PPD Zagreba Zlatko Saračević na konferenciji za medije uoči odlučujućeg dvoboja za plasman u osminu finala Lige prvaka, u kojem je hrvatski prvak domaćin švedskom Kristianstadu.

Utakmica PPD Zagreba i Kristianstada bit će odigrana u nedjelju u zagrebačkoj Areni, a početak susreta je u 17 sati. Uoči posljednjeg, 14. kola grupne faze Lige prvaka, PPD Zagreb je sa šest bodova na predzadnjem, sedmom mjestu u skupini A. Isti broj bodova ima i šestoplasirana poljska Wisla, a u borbi za šesto mjesto i plasman u osminu finala je i osmoplasirani Kristianstad, koji također ima šest bodova.

Poljaci najbolje stoje u međusobnim dvobojima

U međusobnim dvobojima najbolje stoje Poljaci, koji bi pobjedom na gostovanju kod aktualnog europskog prvaka Vardara osigurali plasman u osminu finala. No, ‘zagrebaši’ čvrsto vjeruju da će im Vardar, koji se bori za prvo mjesto u skupini A, pomoći u nastojanju da četvrtu sezonu zaredom izbore plasman u osminu finala Lige prvaka.



“Najbitnije je da ovisimo sami o sebi, ako vjerujemo da će Vardar pobijediti ili odigrati neriješeno sa Wislom. Najbitnije je da ovu polusezonu, u koju smo dobro krenuli, okrunimo pobjedom i budemo sretni i zadovoljni”, optimističan je kapetan PPD Zagreba Zlatko Horvat, koji je u posljednjim utakmicama sa desnog krila prebačen na vanjsku poziciju, jer su ozljede i bolesti prorijedile Saračevićevu momčad.

“Možete me o svemu pitati, ali o tome nemojte. Ima još vremena do nedjelje. Evo, Bičanić trenutno ne trenira, ali me iz liječničke ekipe uvjeravaju da će biti spreman. Za ostale ne znam”, izjavio je pomalo i rezignirano trener Zagreba, svjestan važnosti svakog igrača koji će mu biti na raspolaganju.

“Igramo protiv jako dobre ekipe Kristinstada, koja igra sličan rukomet kao švedska reprezentacija. Tu je i taj Lagergren koji nam je radio jako velike probleme u Splitu. Morat ćemo trčati k’o suludi. Ako budemo na nivou onoga što smo igrali u zadnje vrijeme i ako ispravimo neke stvari u završnici, šanse su nam velike”, zaključio je Saračević.

‘Bitno da smo se psihički digli’

O kvaliteti suparnika u superlativima je govorio i najiskusniji Zagrebov igrač Igor Vori.

“Za mene su oni jedna prava moderna ekipa koja igra brz rukomet na puno golova. U prvoj utakmici smo uspjeli primiriti to njihovo trčanje i kontrolirali smo ih sve dok nam nisu prešli u nekakvu 5-1, 4-2 divlju obranu, gdje smo se mi malo izgubili, oni nam uzeli par lopti i gdje smo na kraju izvukli bod.”

Vori tvrdi da je, unatoč zdravstvenim problemima, atmosfera u Zagrebovoj svlačionici pozitivna.

“Bitno je da smo se digli psihički. Volio bih da u nedjelju pokažemo naš pravi karakter, koji smo pokazivali otkad je Zlatko sjeo na klupu. Uvjeren sam da će to tako i biti te da ćemo se svi zajedno veseliti još jednom ulasku u osminu finala. Želja i volja mogu anulirati sve fizičke nedostatke, ako je i protivnik fizički moćniji. Imamo kvalitetu, imamo prkos i inat koji nas mogu dovesti do željene pobjede. Ako u nedjelju svaki od nas, igrao jednu ili 60 minuta, da svoj maksimum, siguran sam da će onda i rezultat doći”, zaključio je 38-godišnji kružni napadač.