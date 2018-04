PPD ZAGREB U FINALU REGIONALNE LIGE: Lavovi u dramatičnoj završnici polufinala svladali Celje, Vardar na hrvatski pogon

Half time in #Skopje. @RKCPL enjoying great support in @SCJaneSandanski. 14-11 for @RKZagreb at the break. #SEHAFinal4 #SEHALive #experiencehandball pic.twitter.com/qara1vxpgn

— SEHA-GAZPROM LEAGUE (@SEHALeague) April 13, 2018