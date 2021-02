PPD ZAGREB – PELISTER 26:23: Zagrebaši s dvije pobjede otvorili novu sezonu regionalne lige, vodeći su u skupini A

PPD Zagreb došao do druge pobjede u regionalnoj ligi

U susretu 2. kola A skupine regionalne SEHA lige PPD Zagreb koji vodi Vlado Šola u dvorani Sutinska vrela u subotu je navečer pobijedio Pelister sa 26:23 (11:14) upisavši i drugu pobjedu.

Zagrepčani serijom 7-1 preokrenuli

Makedonski sastav, kojeg vodi bivši izbornik hrvatske reprezentacije Željko Babić, je vodio na poluvremenu s tri gola razlike (14:11), a u nastavku susreta gosti su imali i +5 (16:11, 17:12).

Međutim, hrvatski prvak je serijom 7:1 okrenuo rezultat na svoju stranu (19:18). Sedam minuta prije kraja PPD Zagreb je stigao do tri gola viška (23-20), a dvije minute kasnije i do najvećih +4 (24:20) obranivši potom prednost do kraja.

PPD Zagreb ima sad 4 boda

Zagreb su do pobjede predvodili Senjamin Burić s pet, te Filip Vistrop i Luka Mrakovčić sa po četiri gola, dok su u gostujućim redovima najefikasniji bili Josip Perić sa sedam i Elmin Građan sa četiri gola.

Nakon dva kola u skupini A vodi PPD Zagreb s dvije pobjede, Pelister ima pobjedu i poraz, a Metaloplastika i Tatran Prešov po jedan poraz.