PPD ZAGREB PAO PROTIV NAJSKUPLJE MOMČADI NA SVIJETU: Pružili su dobar otpor, a utakmica odluke tek slijedi

Momčad PPD-a možda nije uspjela doći do pobjede, ali se pošteno potukla s najskupljom momčadi na svijetu

U posljednjem susretu 12. kola B skupine rukometne Lige prvaka PPD Zagreb je na gostovanju izgubio od Paris Saint-Germaina 28-33 (13-19) upisavši šesti poraz u skupini. Hrvatski prvak je pružio dobar otpor protiv najskuplje momčadi na svijetu, posebice u drugom dijelu u kojem je hrvatski prvak bio bolji sa 15-14.

Nažalost, to nije bilo dovoljno za ukupno slavlje jer je pariški sastav prvo poluvrijeme dobio sa 19-13. Bila je to utakmica u kojoj je Zagreb bio bez previše nade, no bilo je važno pokazati zube glavnom favoritu za europski tron.

Zagreb je dobro ušao u susret i u prvih 10 minuta je bio u egalu. PSG potom ubacuje u brzinu više i do kraja poluvremena je pobjegao na +6. U drugom poluvremenu PSG je imao i + 9 (24-15), no Zagreb se približio na tri gola zaostatka (29-26). Ipak, više od toga nije išlo i PSG je na koncu slavio sa 33-28.

Slijedi im ključna utakmica

PSG su do 11. pobjede predvodili Uwe Gensheimer s devet i Mikkel Hansen sa sedam golova, dok su kod Zagreba najefikasniji bili Senjamin Burić s tri, te Gregor Potočnik, Matej Hrstić, Tin Kontrec i Zlatko Horvat sa po dva gola.

PSG vodi na ljestvici sa 22 boda, Pick Szeged je drugi sa 19 bodova, Flensburg-Handewitt na trećem mjestu ima 12 bodova, a zatim slijede Nantes (11), PPD Zagreb (10), Zaporožje (9), Celje PL (7) i Skjern (6).

Hrvatskom prvaku sada slijedi možda i ključna utakmica za plasman u osminu finala. Dvoboj protiv Flensburga u nedjelju 24. veljače.