[FOTO] PPD ZAGREB 28. PUT PRVAK HRVATSKE: U izravnom dvoboju Zagrepčani pobijedili Nexe

PPD Zagreb po 28. put prvak Hrvatske

Nakon što su prije deset dana osvojili 26. naslov pobjednika hrvatskog Kupa, rukometaši PPD Zagreba su u srijedu po 28. put osvojili i naslov prvaka Hrvatske.

PPD Zagreb je tako nastavio svoju dominaciju u hrvatskom rukometu u kojem je od mogućih 56 trofeja osvojio čak 54, dok preostala dva naslova pobjednika Kupa ima Metković koji je slavio 2001. i 2002.

Natjecanje u Ligi prvaka završili sa svih deset pobjeda

U posljednjem kolu Lige za prvaka PPD Zagreb je u izravnom dvoboju protiv Nexea lovio titulu. Zagrebaši su uoči zadnjeg kola imali dva boda više i sedam pogodaka prednosti koje je Nexe morao stići ukoliko je želio do prvog naslova prvaka Hrvatske. Na koncu je Zagreb upisao pobjedu 30-27 i natjecanje u Ligi za prvaka okončao sa svih 10 pobjeda.

Nexe se dobro držao u prvih 20 minuta utakmice, no tada je Zagreb pobjegao na četiri gola prednosti (12-8) i prednost zadržao do poluvremena (17-13). U nastavku susreta domaćin je imao i pet golova prednosti (18-13, 20-15), Nexe se pet minuta prije kraja približio na dva gola zaostatka (28-26), no više od toga nije išlo. Momčad Branka Tamšea je na kraju pobijedila rezultatom 30-27.

Sršen zabio 9, Mandić 7, Kastelić obranio 14 udaraca

PPD Zagreb su do pobjede predvodili Ivan Sršen s devet, David Mandić sa sedam, te Josip Božić Pavletić sa četiri gola, dok je vratar Urh Kastelic imao 14 obrana. Kod Nexea najefikasniji su bili Ante Gadža sa sedam, te Marin Jelinić i Halil Jaganjac sa po četiri pogotka.

Bio je to njihov šesti međusobni obračun ove sezone. Prvi je, potkraj kolovoza, pripao Nexeu u SEHA ligi, dok su preostali (dva u SEHA ligi, dva u Ligi za prvaka, te finale Kupa Hrvatske) pripala Zagrebašima.