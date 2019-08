POZADINA USPJEHA NAŠIH MLADIH RUKOMETAŠA: Otkrivena velika tajna sa SP-a; ‘Kad sam to vidio, znao sam da ništa na njih neće utjecati’

Razgovarali smo s pomoćnikom Davora Dominikovića na U-21 SP-u, Dinkom Đankovićem

Nije Davor Dominiković na SP-u za igrače do 21 godine na kojem smo po prvi puta u povijesti osvojili srebro, uopće medalju i igrali finale, bio sam! Kao što nam je i sam jučer u razgovoru kazao, sve odluke donio je zajedno sa svojom stručnim stožerom, odnosno sa svojim pomoćnikom Dinkom Đankovićem. On je bio njegova desna ruka, čovjek od povjerenja, iako je povjerenja imao u apsolutno svakog člana reprezentacije.

Radi se o čovjeku koji je uz mlade reprezentativce bio više od Davora Dominikovića u pripremnom dijelu radi onog perioda u Poreču. Kako nam je i sam izbornik kazao:

Dominiković počeo ozbiljno raditi s kompletnom momčadi 1. srpnja

“Tek 1. srpnja u Sesvetama počeo sam raditi s momčadi koja je kompletna nastupila na SP-u, 14. srpnja smo išli na put. Kronološki, prvi put okupljeni smo bili u 12. mjesecu u Poreču 5 dana, od toga sam ja dva dana proveo s njima, a ostalo trener Đanković i ostatak stožera. Onda smo se drugi put okupili od 8. do 15. travnja u Poreču, igrali smo dvije prijateljske utakmice sa Španjolcima.

U jednoj smo pobijedili, u jednoj izgubili. Nakon toga smo se 22. lipnja okupili u Delnicama, ali 1. srpnja u Sesvetama smo po prvi put bili u sastavu i situaciji da je bio i Martinović, Jaganjac, Šarac, Vekić i ostali… Na ovim dosadašnjim okupljanima, primjerice, bio je samo Martinović. Igrali su jednu utakmicu sa Španjolcima, a Vekić i Jaganjac nisu bili niti u 12. mjesecu s reprezentacijom”, rekao nam je Davor Dominiković o čemu više možete pročitati – OVDJE.

Znali su kakav potencijal imaju u svojim rukama

Đanković i Dominiković itekako su dobro znali kakav potencijal imaju u svojim rukama…

“Sad kad je prošlo 4 dana od finala s Francuskom, kad su se emocije malo slegle, spustile na zemlju, možemo realnije sagledati neke stvari. Ono što je izbornik rekao, naglašavati veličinu uspjeha ne treba jer osvojiti drugo mjesto da Svjetskom juniorskom prvenstvu, što smo mi i naglašavali momcima čitavo vrijeme, da je to juniorsko SP i da moraju biti svjesni uspjeha. Hrvatska nikad u tom godištu nije bila srebrna. Šteta zbog te utakmice s Francuzima, mogli smo možda biti i zlatni. Ali, i ovo je uspjeh”, kazao nam je u uvodu razgovora Dinko Đanković i nastavio svoju priču:

‘U Delnicama smo se okupili i tada je pravi posao krenuo’

“Što se tiče cijelog puta prema uspjehu, kako je Davor rekao koji je započeo ne jučer, prekjučer niti prije mjesec dana, nego koji je počeo prije praktički pola godine raditi na tome, kad smo oformili novi stožer za generaciju za koju smo, u principu, u tom prvom kontaktu znali da je generacija koja može nešto napraviti. Međutim, trebalo ju je malo ekipirati, sastaviti, probati ispočetka. Vidjeli smo tu neku priliku, ali kad kažem priliku mislim na to da samo i isključivo uz naš rad i zalaganje u tom periodu. To smo i iskoristili. Ono što je bitno, ta dva okupljanja koja su bila, prvo u 12. mjesecu prošle godine, a nakon toga u 4. mjesecu, ajmo reći da je bilo to neko kontrolno okupljanje da vidimo stanje igrača, ali u oba slučaja nismo bili kompletni. U Delnicama smo se okupili i tada je pravi posao krenuo, znači prije mjesec i pol dana, u lipnju.

Na tom smo okupljanju morali raditi na dva fronta. Jedan front je bio rukometni (taktički, rukometne stvari), a drugi je bio ekipirati pojedince i napraviti dobru atmosferu. Jednostavno, na kratkom natjecanju bez toga ne ide. Išli smo sustavno na dva fronta, znači da sastavimo sustav igre koji bi na SP-u u Španjolskoj bio pogodan, ali i opet da tamo dođemo u dobrom raspoloženju. Ono što je bitno je i da smo pogodili na oba fronta, to je bilo vidljivo i kroz utakmice, gdje se vidjelo da su dečki disali jedni za druge. Ali opet, htjeli smo i postigli da, kako turnir odmiče, se oni sve više i više ekipiraju. Mislim da smo uspjeli u ta dva područja”, objašnjava nam Đanković s kojim nas razgovor odvodi prema igri naših rukometaša na turniru…

‘Radili smo detaljne analize svakog našeg suparnika’

“Radili smo detaljne analize svakog našeg suparnika. Znači, detaljno smo i studiozno pristupali svakom problemu, protivniku na turniru. Ništa nije bilo stihijski rađeno, sve je bilo odlično organizirano. Protivnika smo uspjeli analizirati u detalje, ali nisu svi bili lagani za izanalizirati. Konkretno, za Francuze smo imali jako malo vremena. Mi smo praktički došli u hotel nakon polufinala sa Portugalom u dva ujutro i dok smo krenuli njih analizirati, već je bilo jutro, a mi u 10.00 moramo izaći pred igrače s taktikom i dogovorom. Nedostajalo nam je tu malo više vremena. Možda smo mogli biti konkretniji. No, ostalo smo obavili dobro i nekako smo se, ajde, iskupili, rekao bih. Izbornik je inzistirao da nas bude koliko nas je bilo, da radimo kao jedan i na čelu s njim stvarno smo uspijeli pripremiti dečke i sve analizirati u detalj. No, na kraju balade, igrači su ti koji su najzaslužniji jer su oni izvršili te zadatke i dogovore”.

U razgovoru s Dominikovićem i Đankovićem, rečeno nam je kako je bilo i onih koji su sa skepsom gledali prema sastavljanoj momčadi, a samim time i imali su određenu sumnju prema izboru igrača i procjeni Davora Dominikovića i njegovog stručnog stožera. Ni prvi, ni zadnji put, rekli bi smo. Uvijek ima nekog nezadovoljnog trenera koji smatra da bi netko drugi trebao biti na mjestu izabranog pojedinca, na poziciji, bilo njegov ili neki drugi igrač. Kao i roditelja ili nekog trećeg…

Dominiković: ‘Bilo je nekih priča kako sam neke odluke donio krivo’

“Bilo je nekih priča kako sam neke odluke donio krivo, konkretno jedan trener je rekao, čuo sam to preko svojih poznanika i prijatelja, da bar ima 6, 7 boljih krila od Milete, pa što na turnir vodim Srnu? Svi smo vidjeli kako je spomenuti dvojac odigrao, odnosno kako je Srna odigrao tog prednjeg u obrani 5-1, ovo zadnje što je odigrao deset minuta, 5-1 obranu odigrao je odlično. Njega smo vodili najviše zbog te 5-1 obrane. Onda smo tijekom turnira trener Đanković i ja došli do zajedničkog zaključka da bi mogli probati s Vekićem na prednjem, jer do tada čovjek nikad nije u životu igrao. No, nama se to učinilo simpatično, ne simpatično nego jedno dobro rješenje. On nas je oduševio svojom pokretljivošću i ono što je odigrao par minuta u finalu, na prednjem, mi smo bili jako zadovoljni”, objasnio nam je izbornik jučer u razgovoru, a o istom smo upitali i trenera Đankovića:

‘Pojedinci mogu govoriti što hoće’

“Bilo je toga i ima toga jako i ako je bilo, mislim da ljudi mogu govoriti što hoće. Ne ljudi, pojedinci. Naš je stav bio otpočetka isti. A to je da smo se vodili da je obrana forte ove momčadi. Što možda i nije toliko došlo do izražaja, jer smo očekivali da ćemo biti obrambeno bolji. Napravili smo pomak u tome. Onda kad smo selektirali neke igrače, kad smo kazali ok, to su tih 17 igrača, njih vodimo, kod te odluke prvo smo se vodili time da onaj koji zadovoljava, koji se uklapa u naš sustav obrane, on će biti kod nas u prednosti. Mislim da smo tu pogodili i izabrali 17 ljudi koji su najpristupačniji, najbolji našem sustavu igre, a htjeli smo i igrače koji su stvarno htjeli i željeli sa srcem doći i odraditi tih mjesec i pol dana za reprezentaciju, za domovinu Hrvatsku. Imam osjećaj da je bilo nekih sumnji u tu momčad, neki možda nisu htjeli potrošiti svoje ljeto, ne znam… Zato oni koji su došli, koji su prihvatili čitav naš sustav, viziju, kao i pripreme, da su pravi dečki koji su dali sve od sebe. Još jednom njima velike čestitke kao i svima. Od izbornika Davora Dominikovića, pa do kondicijskog trenera Danijela Brajkovića, fizoterapeuta Željka Kercela, tehnika Zdravka Mirilovića i Marka Markiša, trenera golmana. Apsolutno svaka čast i kapa do poda svima. Ponosam sam na dečke i čitavu ovu družinu, da tako kažem”.

Svašta su Đanković i Dominiković pokušavali, o svemu su razmišljali, nastojali su na što pristupačniji način pristupati igračima i objašnjavati im, motivirati ih…

“Uz tu nekakvu taktičku pripremu, znači, htjeli smo dečkima biti veliki motivatori. Mislim da smo tu na čelu s Davorom uspijeli. Na koncu, on je emotivac, kao i ja, stvarno smo pokušali u svakoj utakmici momcima dati motiv. I onda je došla deveta utakmica na turniru, puno smo tih jockera iskoristili. I onda se on u tom trenutku sjetio snimiti brzim videolinkom poznate naše sportaše, želje i pozdrave našim igračima.

Fantastičan potez Dominikovića i stožera

Tu je on povukao neke svoje veze koje ima i, eto, skupili smo jedno 5, 6, 7 ili 8 naših vrhunskih sportaša koji su dali podršku dečkima uoči finala. To smo im uoči početka finala i pustili. Do tada smo ih pokušavali izbaciti iz svih kolotečina javnosti, da imaju mir. Radili smo puno na polju druženja. Imali smo društvene igre u slobodno vrijeme, stvorili smo dobru klapu, ekipu. I onda kad oni shvate da, u principu, svi dišu kao jedan, kad vi vidite da njih svih 17 ide na kavu zajedno, da njih 17 zajedno, kao jedan, šeće po gradu, druži se, onda stvarno ste sigurni u to da vanjski utjecaj to neće poremetiti. Oni su bili svjesni, a radi se o izuzetno pametnim dečkima, mogućeg rezultata ako ostanu tim i momčad kao do tada. Puno smo i mi djelovali na to, imali smo dosta sitnih sastanaka.

Posebno upečatljiv detalj sa SP-a našeg zajedništva ostat će mi ova priča. Dakle, mi smo bili smješteni na sjeveru Španjolske gdje stvarno, ako ćemo gledati prema nekim cijenama, kava i nije toliko skupa. Kava je, znači, kao i kod nas. Dostupna je svima, možeš izaći van i popit ju gdje hoćeš.

No, mi smo se odlučili kupiti aparat za kavu i instalirat ga u sobu od našeg fizoterapeuta, soba za analizu itd… Tu sobu smo proglasili cafe sobom, u koju su svi dečki dolazili, okupljali se, družili, pričali o nerukometnim stvarima, i o rukometu, analizirali smo stvari. Svatko je imao svoju poziciju. Sjedimo tamo i zezamo se, pričamo, bilo je tako kroz svih tih 15, 16 dana na prvenstvu”, otkrio nam je Đanković i za kraj zamolili da nam se malo osvrne na te njihove time-outove, koje smo svi čuli i pratili putem TV ekrana, a u kojem, primjerice, Dominiković briljira objašnjavanjem Halilu Jaganjcu da konačno izađe na igrača koji je do tada radio probleme Hrvatskoj…

‘Ma poderi ga, poderi ga. Nema šuta’

“Nemojte raditi alibi u križanju. Halile, pa izađi na šutera…”, kazao je Dominiković na što mu je jedan od najbitnijih igrača odgovorio u stilu ‘pa jesam, bio sam na njemu’, a onda je dobio jasan i glasan odgovor:

“Ma poderi ga, poderi ga. Nema šuta. Ovo je jedini šuter, p**ka mu materina”, eksplodirao je emotivac Davor Dominiković, a ta njegova izjava postala je hit u hrvatskim medijima. Davor se poslije ispričao za psovku. Ili kad je u finalu Filipu Visteropu, igraču koji je bio otkriće turnira i najveće iznenađenje za mnoge, epski poručio:

“Nije ti ovo turnir veterana u Omišu. Ja te stavim unutra da ubrzaš igru, a ti je usporiš”, govorio je Davor Dominiković mladom Filipu Visteropu za vrijeme prvog time outa u finalu. Visoki vanjski igrač PPD Zagreba usporavao je igru. Dominiković je na ovom turniru bio poznat po svojim nadahnutim, temperamentnim i glasnim govorima s kojima motivira i razbuđuje svoje mlade igrače, pa je u tom trenutku odlučio svom igraču objasniti kako stvari stoje.

Time-outovi su bili posebna priča

Oboje su se sjajno nadopunjavali u tim svojim motivirajućim i stručnim govorima. bilo je tu dobrih fora… Zadobili su time dodatne simpatije javnosti…

“Haha, da, bile su tu prisutne emocije… Davor je izuzetno emotivan, niti ja nisam daleko od toga. Još jednom svaka mu čast što je okupio stožer i bio predvodnik našeg uspjeha. Jednostavno, kroz te neke emocije, kad te one povedu, uzmu, onda želite sve najbolje svojoj ekipi, pod bilo koju cijenu, ako me razumijete. Pa nekad bude malo povišenih tonova, nekad bude neke smiješne izjave, ponekad trebaju riječi koje će smiriti dečke za vrijeme utakmica. Uspijeli smo u svemu tome, da možda budemo zanimljivi i drugima koji su to sve gledali sastrane”, u šaljivom je tonu zaključio Davor Dominiković.