POTRESNA ISPOVIJEST LEGENDARNOG HRVATSKOG RUKOMETAŠA: Čupić progovorio o gorućoj temi – ‘Padamo. Hvata nas nervoza’

‘Naša realnost je možda i lošija od ovoga, ali tu smo’

Prvak Europe, jedan od najjačih klubova u Europi, polako se raspada. Brod tone, a već mjesecima najjači igrači odlaze u klubove diljem Europe i to silom prilike, zbog vlastite egzistencije jer Vardar im ne može isplatiti plaće. Napustio ih je sjajni Krištopans, najavili su odlaske Dissinger, Toledo i Skube, a ostat će im vjerojatno samo domaći igrači, ako si i oni u međuvremenu ne pronađu novu sredinu.

To će vjerojatno biti kraj dominacije Vardara u Europi, a igrači su polako počeli govoriti o stvarnom stanju u klubu. “Komplicirana je situacija u Vardaru. Većina igrača nije primila plaću šest mjeseci, dobijemo samo dio. U Skoplju možete preživjeti s 300 eura, ali je jako stresna i nepotrebna situacija. Treba se dogoditi čudo da ostanemo na okupu i sljedeće sezone”, otkrio je Nijemac Dissinger.

‘Padamo i hvata nas nervoza’

Goruću temu komentirao je i legendarni hrvatski rukometaš Ivan Čupić.

“Nemamo kvalitetne treninge, nemamo dugu klupu i svaku utakmicu padamo oko 40. minute. Glupo je da pričamo o problemima, ali trenira pet-šest igrača. Zato nam se ovo događa u posljednjih 20 minuta. Padamo, hvata nas nervoza, promašujemo zicere. Šesto mjesto u grupi je realnost za Vardar u Ligi prvaka. Jedan trener mi je rekao: ‘Ako vas je šestorica u Vardaru, onda svih šest trebate ići po pobjedu’. To i radimo sada. Teško je. Naša realnost je možda i lošija od ovoga, ali tu smo. Čeka nas težak put do Našica autobusom, osim ako netko ne plati avion. To treba iznijeti šest-sedam igrača. Vidjet ćemo što će biti. Uvijek idemo na pobjedu”, pojasnio je Čupić za Balkan Handball.