POTOP SULIĆEVOG I ALILOVIĆEVOG KLUBA: Veszprem uvjerljivo poražen u osmini finala Lige prvaka

Pobjede Skjerna i Montpelliera protiv Veszprema i Barcelone

Rukometaši danskog Skjerna pobijedili su mađarski Veszprem 32-25 u prvom susretu osmine finala Lige prvaka, dok je Montpellier bio bolji od Barcelone 28-25.

Danski Skjern je izborio uvjerljivu pobjedu protiv mađarskog prvaka načinivši veliki korak prema plasmanu u četvrtfinale.

Veszprem je bolje ušao u utakmicu, međutim domaćin je vrlo brzo posložio redove i već u 12. minuti Skjern je imao +5 (10-5), a u 18. minuti i sedam razlike (13-6). Do kraja poluvremena mađarski sastav je uspio smanjiti na četiri gola minusa (17-13). Na početku drugog dijela Veszprem se približio na dva gola zaostatka (18-16), no uslijedila je danskih 3-0 i Skjern je vrlo brzo imao +5 (21-16). U idućim minutama Skjernova prednost je samo rasla do najvećih +9 (31-22) u 56. minuti. Veszprem je do konca smanjio na sedam golova zaostatka (32-25) što će biti iznimno teško nadoknaditi u uzvratu koji je 31. ožujka.



Danski sastav su do uvjerljive pobjede predvodili Markus Olsson i Rene Rasmussen sa po šest golova, dok je Byarte Myrhol zabio pet golova. Kod Mađara, u čijim redovima igraju Mirko Alilović i Renato Sulić, najefikasniji su bili Gašper Marguč sa šest i Robin Tonessen s pet golova.

Montpellieru +3

U drugom susretu vidjeli smo daleko napetiji dvoboj u kojem je Montpellier pobijedio Barcelonu 28-25. U prvom poluvremenu gosti su imali i četiri gola prednosti (12-8, 13-9), no Francuzi su uspjeli izjednačiti na 13-13. U nastavku Montpellier je zaigrao daleko bolje. U 38. minuti je prvi put imao dva gola plusa (18-16), a u 45. minuti i tri gola prednosti (21-18) s koliko je na koncu i slavio (28-25).

U redovima francuskog sastava najefikasniji igrači su bili Jonas Truchanovicius s osam golova, te Valentin Porte i Vid Kavtičnik sa po četiri gola. Kod Barcelone najefikasniji su bili Timothey N’guessan sa sedam, Kamil Syprzakms s pet, te Aleix Gomez Abello sa četiri gola. Uzvratni susret je 31. ožujka u Barceloni.