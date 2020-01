POKAZALI SMO U PRVOM KRUGU KLASU, ALI JEDNA STVAR ITEKAKO BRINE: ‘On se jako puno troši, zato moraju proigrati’

‘Čestitke Šegi na nagradi za igrača utakmice. Da se mene pita, ja bi i Marinu Šegi i Domagoju Duvnjaku dao obojici nagradu za igrača utakmice’

Hrvatska muška rukometna reprezentacija u ponedjeljak je protiv Srbije, u utakmici 3. kola u skupini A u Grazu u prvoj fazi natjecanja, pobijedila rezultatom 24:21. Utakmicu ste mogli gledati UŽIVO putem TV ekrana na kanalima RTL-a koji uključuju televizijske programe RTL i RTL 2 te digitalnu platformu RTLplay, a mogli ste ju tekstualno pratiti UŽIVO i na portalima Net.hr, RTL.hr te Sportnet.

Maksimalni u prvom krugu

Na RTL-u ste uoči utakmice, od 19 i 45, mogli pratiti emisiju ‘Vrijeme je za rukomet’, u kojoj stručne komentare daju Petar Metličić i Drago Vuković, dok ste nakon utakmice bili u mogućnosti pogledati završnu analizu.

Tako naši rukometaši s tri pobjede iz isto toliko utakmica putuju na nastavak natjecanja u Beč. Iako smo dobro otvorili utakmicu zahvaljujući odličnom Marinu Šegi, koji je u prvom dijelu ukupno skupio osam obrana, vodili smo na početku 5:2. Međutim, Orlovi se nisu predavali…

Orlovi visoko poletjeli u prvom dijelu

U nastavku prvog poluvremena Srbija je zaigrala bolje, okrenula rezultat i na odmor otišla s dva gola razlike (10:8). Srbi su držali vodstvo i u prvih 15 minuta drugog poluvremena, no Hrvatska je tada napravila seriju 5-0 i od minus dva (12:14) pobjegla na +3 (17:14). Deset minuta prije kraja imali smo +6 (21-15) i do kraja susreta obranili smo vodstvo za konačnih 24:21… Duvnjak je zabio pet golova iz pet pokušaja, na terenu je proveo 35 minuta i odigrao doktorsku obranu, dok je Luka Cindrić igrao 41 minutu…

‘Ja bi i Marinu Šegi i Domagoju Duvnjaku dao nagradu za igrača utakmice’

“Čestitke Šegi na nagradi za igrača utakmice. Da se mene pita, ja bi i Marinu Šegi i Domagoju Duvnjaku, obojici dao nagradu za igrača utakmice. Oboje su bili fantastični, ne znaš tko je bio bolji. Marin je suvereno zaključao vrata, dok je Domagoj dirigirao obranom i napadom na terenu. Odlično su odigrali”, kazao nam je proslavljeni bivši hrvatski reprezentativac, najbolji rukometaš 90-ih godina prošlog stoljeća Patrik Pako Ćavar i dodao:

‘Ne znam ni sam koliko je Dule presjekao lopti’

“Ne znam ni sam koliko je Dule presjekao tih lopti, čini mi se jedno 4. Na tom prednjem u 5-1 odigrao je odlično i pokazao ponovno kakva je klasa. U prvom smo poluvremenu imali tu crnu rupu. Sad ću vam objasniti to. Dakle, svaka reprezentacija u igri, na turniru, ima crnu rupu za vrijeme dvoboja. No, bitno je da ona ne traje puno.

O crnoj rupi u igri naše reprezentacije

Primjerice, ako ona traje deset ili duže minuta, pogotovo protiv jakih reprezentacija, onda sigurno gubiš jer se nemaš više vremena vratiti. Crna rupa od pet minuta i nije strašno. Mi smo ju imali protiv Srbije nešto duže od pet minuta, ali prekvalitetni smo da se ne bi uspijeli vratiti. No, morat ćemo dobiti tu lijevu stranu. Tu imamo problem, ozbiljan problem koji ćemo morat riješiti što prije”, objasnio nam je Pako.

Zabrinjava napadačka igra Marka Mamića

Zabrinjava napadačka igra Marka Mamića, kojem je Červar dao priliku da se pokaže u napadu, ali nakon tri odigrane utakmice Mamić se još nije probudio, razigrao… I to je ono što brine. Mamić je lijevi vanjski, zamjena je za Duvnjaka u napadu, ali kao da mu ne odgovara ulaziti s klupe u igru…

‘Kad bi Mamić i Hrstić proigrali…’

“Kad bi Mamić i Hrstić proigrali, onda bi bili i na toj strani terena još bolji i to bi bila ljestvica više u igri. E, onda smo spremni za velike stvari. Zato oni moraju proigrati. Imaju kvalitetu i znanje za to. Također, u napadu smo najjači kad igramo s Duvnjakom na lijevom vanjskom, Cindrićem na srednjem i Stepančićem na desnom vanjskom. Uz to, kad im se kvalitetno pridodaje Igor Karačić, e onda imamo tu potrebnu snagu u napadu”.

Sad počinje ono pravo

Slijedi drugi krug…

“Dobro je da su Francuzi ispali. To znači jedna reprezentacija manje za nas. Nakon lakšeg prvog dijela natjecanja, sad za nas slijedi prave, jake utakmice. Vjerujem da možemo pobijediti Španjolsku i Njemačku. No, sad će i ostali morati zapeti. Duvnjak se jako puno troši na tom prednjem u obrani 5-1. To je pozicija koja najviše iziskuje u igri. Protiv visokih i jačih reprezentacija nećemo moći ovako igrati, neće toliko doći do izražaja naši aduti kao što je to bio sad slučaj. Trebat ćemo pomoć sa strane, i od drugih igrača”, zaključio je Patrik Ćavar.