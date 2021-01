Hrvatska će u drugom krugu igrati protiv Bahreina (četvrtak, 18 h), Argentine (subota, 18 h) i Danske (utorak, 20:30 h), a sve ćete utakmice moći pratiti na RTL televiziji u izravnom prijenosu

Nakon šokantnog remija protiv Japana na otvaranju svjetskog prvenstva u Egiptu, iz tabora hrvatske reprezentacije došla još jedna loša vijest. Jedan od naših najboljih igrača Luka Cindrić je otpao zbog ozljede i naputio Egipat.

Igrač Barcelone je tijekom utakmice protiv Japana obnovio ozljedu prepona, koja ga je mučila i ranije, i zbog toga se mora oprostiti od daljnjih nastupa u dresu hrvatske rukometne reprezentacije na ovom Svjetskom prvenstvu.

Cindrić se javio za RTL i pojasnio kakva je situacija i postoji li mogućnost da se vrati u Egipat.

‘Rekao sam da nisam sto posto spreman’

“Pa vjerojatno ću morati raditi neke terapije, to je sigurno. Ne mogu ništa pričati sad do sutra dok ne vidimo što i kako dalje“, iskren je bio Cindrić.

“Ja sam još prije prvenstva osjećao tu preponu. Izborniku sam dao do znanja da nisam sto posto spreman, on je odlučio me uvrstiti u sastav, ali nakon 50 minuta što sam igrao, osjetio sam malo veće bolove. Cijelo vrijeme sam osjećao neki pritisak, nije to bila bol, teško mi je objasniti. Ja sam tu na rasploganju uvijek, ali rekao sam da nisam sto posto spreman“, zaključio je Cindrić.

Hrvatska će u drugom krugu igrati protiv Bahreina (četvrtak, 18 h), Argentine (subota, 18 h) i Danske (utorak, 20:30 h). U drugi krug natjecanja Danska je prenijela četiri boda, Hrvatska tri, Katar i Argentina po dva, Japan jedan, a Bahrein nula bodova. Plasman u četvrtfinale izborit će dvije prvoplasirane reprezentacije.

