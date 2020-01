POČINJE NOVA ERA FRANCUSKOG RUKOMETA: Evo tko je naslijedio izbornika Dinarta i zašto ga se Hrvati trebaju itekako bojati

Francuzima je imperativ izboriti Olimpijske igre i ići će, sportskim rječnikom, “na glavu”

Francuska rukometna reprezentacija, koja je na netom završenom Europskom prvenstvu doživjela debakl, dobit će novog izbornika, a to će biti Guillaume Gille (43). Gille je bio pomoćnik dosadašnjeg izbornika Didiera Dinarta, koji je dobio otkaz nakon što su Francuzi zaustavljeni već u prvom krugu EP-a poslije poraza od Norveške i Portugala.

Za vrijeme igračke karijere Guillaume Gille je s francuskom reprezentancijom osvojio dvije zlatne olimpijske medalje (2008., 2012. godine), dva puta je bio svjetski (2001., 2009. godine) i dva puta europski prvak (2006., 2010. godine). Pred Gilleom je već u travnju težak zadatak, kvalifikacije za Olimpijske igre u Tokiju. Kvalifikacijski turnir koji će dati dva putnika za OI održat će se od 17. do 19. travnja u Parizu, a Francuskoj će suparnici biti Hrvatska, Portugal i Tunis.

Nova Francuska

No, trebala bi se i Hrvatska tu pripaziti. Kauboji su europski doprvaci i odigrali su sjajno prvenstvo za razliku od Francuske, ali kvalifikacije će stići u najgorem dijelu sezone, baš kada su igrači najumorniji, a Francuzima je imperativ izboriti Olimpijske igre i ići će, sportskim rječnikom, “na glavu”. Što će Gille skuhati, ima li kakve modernije ideje od Dinarta i je li možda na pomolu smjena generacija i nova era francuskog rukometa, to ćemo vrlo brzo osjetiti i to na vlastitoj koži…