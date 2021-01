POČINJE NAJKAOTIČNIJI SP IKAD: Nevjerojatno, ali jedna će bizarna stvar biti presudna; ‘O tome će najviše ovisiti i to mi, iskreno, nema smisla’

Uoči početka SP-a u rukometu razgovarali smo s Valterom Matoševićem (50)

U Egiptu danas počinje 27. Svjetsko rukometno prvenstvo koje će biti najčudnije i najkaotičnije dosad. Pandemija koronavirusa promijenila je lice i naličje kompletnog sporta, pa tako i rukometa, i zato će na ovom prvenstvu najbitnije biti da se ne pokupi korona, da se ostane zdrav. Natjecanje nije ni počelo, a već su dvije reprezentacije odustale od nastupa na SP-u zbog COVIDA-19.

Prvo Češka koja je dobila osam pozitivnih testova na koronu, a među zaraženima je i izbornički tandem Kubeš – Filip. Jučer su obavljena nova testiranja, točan broj pozitivnih slučajeva nije objavljen, ali je Češka nakon toga potvrdila da ne može skupiti dovoljan broj igrača za natjecanje na turniru.

Češka i SAD otpali, uskočili Sjeverna Makedonija i Švicarska

Nakon Češke, za natjecanje je otpao i SAD koji je posljednji put na SP-u nastupio prije 20 godina. Amerikanci su se za povratničko prvenstvo pripremali u Danskoj, a na prvom testiranju prije planiranog putovanja šokiralo ih je čak 18 pozitivnih testova koje su dobili…

Među zaraženima je i izbornik Robert Hedin, koji je kazao je da su njegovi igrači plakali kada su doznali za rezultate testiranja, toliko ih je sve to pogodilo…

Tako su umjesto spomenutih reprezentacija uskočile zamjene, a to su Sjeverna Makedonija i Švicarska. No, ništa na prvenstvu nije sigurno, ne u ovakvoj kaotičnoj i nenormalnoj situaciji koja vlada u Egiptu i ostatku svijeta oko pandemije. Tko zna što će se sve dogoditi do završetka turnira, tko će još od reprezentacija i igrača otpasti. Ne mora nitko, ali može doći i do kaosa. Da, najvažnije je stvarno da se na ovom prvenstvu ostane zdrav, da COVID-19 ne uništi ovaj sportski događaj do kraja. Nadamo se da neće…

“Da, ovo SP je stvarno čudno. Nažalost, Češka i SAD su već otkazali nastup. Bit svega u Egiptu bit će tko se najbolje bude čuvao, pazio koronavirusa, a na to se ne može utjecati. Tko bude imao više sreće da se ne zarazi i da izgura ovo natjecanje, mislim da će biti u velikoj prednosti. S druge strane, na kraju krajeva, 2020. je bila turbulentna za sve igrače, kako za naše, tako i za sve. Bilo je tu dosta izolacija, pa su natrpali kalendar s utakmicama. Igrači su na neki način iscrpljeni, a sad dolazi jedan žrvanj od 18 dana u kojem treba odigrati devet-deset utakmica, ne znam sad točno koliko. To je jedno veliko opterećenje, potencijalna opasnost za ozljede. Tako da vjerujem da ćemo zaobići sve to, gledam sad na našu reprezentaciju Hrvatske koja je sigurno jedna od najkvalitetnijih ako ne i najkvalitetnija reprezentacija na turniru. Igor Karačić i Marin Šego otputovali su na natjecanje, momčad je pojačana s nekim mlađim snagama. Žao mi je što nema Luke Stepančića. S druge strane, Ivan Martinović je jedna nova dimenzija koji ima jednu odličnu sezonu u Bundesligi. Vidim jednu široku lepezu igrača, u zapisniku ih je 16 od 20 koji su otišli put Egipta, a od tih 16 svi mogu podjednako dobro odigrati i pridonijeti kvalitetom. To spominjem zato što će nam trebati širina, s obzirom na situaciju. Vidim Hrvatsku kao jedne od favorita na ovom natjecanju, gledajući kadar koji imamo i s čim raspolažemo mislim da smo najkvalitetniji. Mogu slobodno reći da je Hrvatska izraziti favorit na ovom SP-u”, kazao nam je nekoliko sati prije početka natjecanja legendarni bivši golman Valter Matošević i nastavio:

Brojni izostanci

“Druge reprezentacije na turniru imaju sedam-osam igrača, ajde neka bude i deset, počevši od Danske, Norveške, Francuske koja je bila jedna od favorita. Kad kažem bila, ne znam što se s njima događa, smjena izbornika… S druge strane, u dvije kvalifikacijske utakmice za Euro 2022. protiv Srbije nisu bili na nekom nivou, no dobro. To su uvijek Francuzi, oni su uvijek opasni. Kako kreće natjecanje, oni nisu u najboljoj formi ali kako turnir odmiče igraju sve bolje. Uvijek oni eksplodiraju oko polufinala ili finala, što se nama događalo u prošlosti. Skandinavci su uvijek opasni, ali tko zna tko će odustati, u kakvom sastavu i formi dolaze. Vidimo i Njemačku da je prorijeđena ne igranjem važnih igrača. Imaju najjaču rukometnu ligu na svijetu, ali i problema. Hendrik Pekeler i Patrick Wiencek jako nedostajati. Pitanje je sve to, pandemija je učinila svoje. Vidjet ćemo kako će ostali igrati. Jako je dobro to što smo mi otišli skoro pa kompletni, uvijek hrvatska reprezentacija ima neke probleme prije natjecanja, ovo je sad dobro. Samo se nadam da nam se neće odbiti od glavu taj prenatrpani raspored utakmica, kojeg su imali prošle godine. Da se ne daj Bože netko ne ozljedi”.

Zadržat ćemo se malo kod izostanaka. Francuzima će također nedostajati Nikola Karabatić, glavni čovjek u osvajanju četiri svjetska, tri europska i dva olimpijska francuska naslova. Novi izbornik Guillaume Gille, “dojučerašnji” igrač, toga je svjestan i zna da neće biti lako. No, kao i svi izbornici, i on ima plan i program…

Nijemci će na SP-u biti najviše oslabljeni, oni su baš pogođeni izostancima. Njima uz spomenute neće moći još igrati i Steffen Weinhold, ali i Finn Lemke iz Melsungena.

Njihovim susjedima Austrijancima također je drama, jer nakon ozljede Nikole Bilika izbornik Aleš Pajovič ostao je i bez Janka Božovića. Igraču Gummersbacha, koji je godinama okosnica ove austrijske rukometne družine pukla je Ahilova tetiva, te je Pajovič umjesto njega pozvao Maksimilijana Hermana. Vidjet ćemo kako će oni igrati…

Najbolji islanski rukometaš Aron Palmarson također neće nastupiti u Egiptu. On je s koljenom za koje se mislilo kako je optimalno za napore igrao Final Four Lige prvaka i još jače pogoršao ozljedu koja ga je izbacila iz stroja za turnir. Rusija će također igrati bez Pavela Atmana, omiljenog igrača izbornika Velimira Petkovića.

Skoro se dogodilo i da, nakon Karabatića, i jedan od najboljih svjetskih rukometaša Mikkel Hansen, najveća danska zvijezda, otpadne za SP. No, on će ipak nastupiti na natjecanju.

Slovenski izbornik Ljubomir Vranješ s kojim smo ekskluzivno jučer u zračnoj luci Dr. Franjo Tuđman u Zagrebu imali priliku razgovarati, ostao je bez Gašpera Marguča koji je zbog privatnih razloga otkazao nastup. Urh Kastelic, Tilno Kodrin i njegov pomoćnik Uroš Zorman riješili su se koronavirusa i otputovali u Egipat. Slavni Šveđanin naglasio nam je:

“Nisu svi igrači u TOP formi, ali to nije problem samo Slovenije, to je problem i u drugim momčadima. Korona je problem i to će biti isto vrlo važno, moći u takvoj situaciji desegnuti jedan visoki nivo koji ti je potreban na natjecanju, da bi postigao ozbiljan rezultat. Što se tiče natjecanja, postoji krug od jedno desetak reprezentacija koje pretendiraju na polufinale”. Slaže li se Valter Matošević s izrečenim od strane izbornika Dežele?

‘Ne znam koliko će Španjolci moći izdržati ritam nakon 2020.’

“Složio bih se sa gotovo svime što vam je Vranješ rekao, ali sad baš da postoji toliki krug momčadi koje pretendiraju za naslov, iskreno ne vidim. Vidim nas kao velike favorite, Norvešku, Dansku, pa i Njemačku s obzirom na sve, ligu i roster. Njemačka kao Njemačka. Za polufinale vidim i Sloveniju koja ima jednu potentnu, mladu reprezentaciju. Španjolska je također jedna vrhunska momčad, aktualni prvak Europe, samo ne znam koliko će oni moći izdržati ritam nakon 2020. Radi se o momčadi koja je u godinama, a koji dosta ovise o vratarima i toj njihovoj brzoj tranziciji. Na jednu postavljenu zonu oni neće moći pretjerano puno”, govori nam Matošević.

Kad smo kod Španjolaca, bitno za naglasiti kako su oni u boljoj situaciji od Hrvatske što se tiče problema. Naime, u odnosu na pobjedničku momčad iz Stockholma, izbornik Ribera nema samo Aquinagaldea, svi ostali su mu na raspolaganju i spremni za lov na završnicu. Ribera se i dalje oslanja na iskustvo, jer njegov najbolji igrač Raúl Entrerríos ima 39 godina, Sarmiento i Viran imaju 38, Guardiola 37, Cañellas 34, a na SP je poveo 18 igrača.

Sad kad nema Aguinagaldea, na pivotu ima Guardiolu, Figuerasa i Marchána. Jaka momčad, ali pokazali smo na Eurokupu u Poreču u toj jedinoj generalki prije SP-a da znamo i možemo protiv Španjolske koja se oslanja i na brzu tranziciju…

“Sve je to lutrija. Može se biti u izolaciji, paziti na sve, možeš biti prije početka natjecanja skroz zdrav, ali s druge strane nikad se ne zna za što se možeš primiti i zaraziti, pa onda i prenijeti virus na ostale. Iskreno, ne znam hoće li se reprezentacije izbacivati s natjecanja u slučaju novozaraženih igrača ili će se izolirati samo oni zaraženi. Pretpostavljam ovo drugo, to mi je logičnije nego svi da idu u karantenu. Onda nema smisla ni igrati SP koje je, po meni, ovako ionako isforsirano”, objašnjava nam Matošević.

‘SP je previše isforsirano’

Da, ima onih koji smatraju kako Svjetsko prvenstvo nije trebalo niti održati u ovoj situaciji, jer o svemu će najviše ovisiti hoće li netko pokupiti koronu ili ne, ostati zdrav. Bizarno, moramo priznati…

“Je, meni isto tako, mislim da je turnir previše isforsiran. No, ako se uzme u obzir da je predsjednik IHF-a Hassan Moustafa Egipćanin, na neki me način to ne čudi. Čitajući medije, bilo je i najava da će se turnir igrati pred 20 % gledatelja pa su se igrači pobunili, što je i normalno jer su oni ti koji će igrati i biti izloženi svemu, oni su ti koji idu tamo iz izolacije, a s druge strane želi se pustiti publiku u dvoranu. Za mene to nema veze s vezom”.

Vratimo se malo na Ivana Martinovića. Radi se o 22-godišnjem megatalentiranom igraču koji je 2019. oduševio na juniorskom SP-u za igrače do 21 godine, na kojem su naši mladi rukometaši uzeli srebro, a na kojem je on ponio MVP nagradu. No, dogodio mu se peh za vrijeme priprema za Euro. U Poreču je naš desni vanjski ozlijedio gležanj, te otpao za natjecanje. Ivanu je pukla peta metatarzalne kosti i odmah je nakon pregleda dobio longetu. Jako ga je to pogodilo, nije mu bilo lako. Razočaranje je stvarno bilo veliko, tim više jer je Martinović sanjao o nastupu na Euru, svom prvom za seniorsku selekciju rukometne reprezentacije Hrvatske.

“Iskreno, loše sam. Teško mi je ovo palo, toliko da vam ne mogu opisati”, kazao nam je razočarani Ivan Martinović s kojim smo u tom periodu nekoliko puta razgovarali, što privatno što za službeno, i sami se uvjerili koliko je bio tužan, ali i motiviran da se što prije vrati na parket i u reprezentaciju. Upravo zbog svega navedenog, ali i zbog toga što su iza njega odlični nastupi u njegovom Hannoveru i što je uvijek vjerovao da će kad-tad u A selekciji Hrvatske od Line Červara dobiti šansu, Martinović bi mogao bljesnuti i oduševiti u Egiptu…

‘Ivan Martinović je mlad, ali isto tako je stvarno talentiran’

“Ivan Martinović je još uvijek mlad, ali isto tako je stvarno talentiran. On će, po meni, biti veliko iznenađenje za suparnike i jedna nova dimenzija na natjecanju za Hrvatsku. Ima sve, šut, prolaz, fintu, mlad je ali se dokazao u Bundesligi i protiv Španjolske kojoj je zabio dva gola. Tijekom čitave prošle turbulentne godine odigrao je odlično, imao je konstantu, on će biti otkriće i plus, veliki plus. Nabrijan je, igra dobro u stabilnom klubu”, izjavio je Valter Matošević i za kraj nam prokomentirao reprezentacije koje nisu u uskom krugu favorita, ali koje bi mogle biti nezgodne…

“Možda bi Egipat kao domaćin mogao iznenaditi, Tunis je tu… Brazil je također u problemima, pitanje je što će biti s njima. Portugal bi mogao biti dobar jer imaju odlične klubove i godinu dana iskustva iza sebe, ali za neki veći rezultat baš i nemaju šanse, moje mišljenje”.