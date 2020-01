Čupić je uoči polufinalnog okršaja poslao znakovitu poruku hrvatskim rukometašima

Kako pobijediti Norvešku? Pitanje je to za milijun kuna na koje ćemo, nadamo se, dobiti odgovor već večeras. Pitanje je to na koje nitko još na ovom Europskom prvenstvu nije odgovorio jer su domaćini dosad neokrznuti stigli do polufinala. Izgledaju uistinu zastrašujuće. Brzi su i ubojiti, s lakoćom zabijaju, lete terenom na krilima fantastičnog Sandera Sagosena koji polako zauzima svoj tron na vrhu rukometne Valhalle.

Kako pobijediti Norvešku, pitali smo legendu Kauboja Ivana Čupića koji je to učinio već nekoliko puta i koji nam je razotkrio sve mane reprezentacije koja je oduševila na ovom natjecanju.

Run and gun Norvežani

“Zadnjih par godina dok sam bio u reprezentaciji, igrali smo s njima neke jako teške utakmice i usto jako važne. Jedna od njih je bila u kvalifikacijama za Olimpijske igre, a jedna je bila u Poljskoj za treće mjesto, a bila je tu i utakmica na Europskom prvenstvu u Hrvatskoj. Pobijedili smo u tim trima bitnim utakmicama”, prisjetio se Čupić te dodao:

“Norveška je momčad koja iz godine u godinu raste. Igraju jedan kvalitetan i jednostavan rukomet, da tako kažem, bez previše promjena obrana-napad, s ubojitom tranzicijom te sjajnim golmanom i poznatom čvrstom skandinavskom obranom. Tako da nas čeka jako teška utakmica i tvrdim da je to reprezentacija koja je najviše pokazala, a pratio sam jako puno utakmica na ovom natjecanju.”

Čupić nam je otkrio što je bilo ključno u tim pobjedama Hrvatske protiv Norveške.

“Jedan od najbitnijih faktora bio je golman. Sjećam se da ih je u jednoj utakmici Stevanović izluđivao. Bio je na 40-50 posto obrana. Dao nam je tu neku sigurnost u obrani. Protiv njih smo igrali 5-1 i 6-0, a druga stvar na koju smo bili koncentrirani je da spriječimo tu njihovu brzu tranziciju i brzi centar. Nemoguće ih je zaustaviti tu, ali možeš ih svesti na 3-4 laka gola, a ne da ti zabiju 10-12 takvih pogodaka, što je njihov prosjek. Oni se pune samopouzdanjem kad im uđeš ‘u mašinu’, odnosno u to nadtrčavanje s njima”, rekao je Čupić.

Sagosen i njegove mane

Svi znaju da je Sagosen najjača karika Norveške, no nitko ga još nije uspio zaustaviti. Uvjerljivo je prvi strijelac turnira i svakako će biti u fokusu naše obrane.

“Odigrao je sjajnu sezonu u Parizu i bio je fantastičan dosad na Europskom prvenstvu. Vjerojatno su ga svi već proglasili MVP-jem. Ali tek sad dolaze najbitnije utakmice, a on je čovjek od krvi i mesa, premda se radi o jednom izvanserijskom igraču iako je još mlad. Norveška s njim i bez njega nije ista momčad. On šutira, on asistira, on vuče te polukontre, on odlučuje kako će se igrati na igrača više. Kod njega je lopta i on je taj koji jednostavno dirigira Norveškom i to je dosad radio jako kvalitetno”, objasnio je Čupić koji ipak vidi kako bi ga se moglo limitirati.

“Njemu neće biti jednostavno protiv naše 5-1 obrane, pogotovo jer je tu Duvnjak na sredini koji dosta dobro čita igru i anticipira. Domagoj igra jako pametno, ne toliko agresivno i na prekršaj, a to je sigurno jedna od naših pozitivnih karakteristika, no može se dogoditi kroz neku priču da to postane i negativan segment naše igre. Upravo zato što je Sagosen u ovom trenutku jedan od malobrojnih igrača koji mogu i znaju napasti tu našu obranu. Tu ne smijemo samo čekati da Duvnjak ukrade loptu već moramo i preuzeti rizik na nekim drugim pozicijama.

Primjerice, njihova su krila godinama bila ubojita, no to se promijenilo. Imaju dobru realizaciju, ali ne primaju toliko lopti kao prije i manje šutiraju. Moramo paziti na Sagosena svih 60 minuta te pustiti druge igrače koji nisu kvalitetni kao on da uzimaju više odgovornosti. Sagosena moramo prisiliti da se rješava lopte i pokušati ga učiniti nervoznim. Koliko god je on vrhunski igrač, svatko voli odlučivati u tim bitnim utakmicama, biti taj koji će najviše zabijati. Bit će jako teško, ali moramo se pokušati nametnuti i natjerati ga da razigrava.”

Teško da ga možemo ostaviti bez golova, ali hrvatska obrana može ga limitirati. “Sagosen igra 40 minuta u obrani, a ne samo u napadu i to je dobra stvar. Tu ga moramo stiskati, staviti pivota pored njega. Moramo ga natjerati da se umara u obrani, zaradi koje isključenje i da se u njega uvuče nervoza. No moramo računati da će on zabiti svojih 5-6 golova, to je gotovo sigurno. Ključno je da ga ograničimo samo na šutiranje ili samo na razigravanje, da mu uzmemo jedan segment njegove igre i da ga namučimo u obrani. On dobro igra obranu, ali ne igra vrhunski. On je na terenu u obrani prije svega zbog kontri i polukontri koje vuče”, objasnio je Čupić.

Zlajo nije zaboravio pucati sedmerce

Kako je ušao u povijest kao jedno od najboljih krila koje je hrvatska reprezentacija imala, Čupić je prokomentirao i igru svoje “braće po poziciji” u redovima Kauboja.

“Zlajo je preiskusan igrač. Imao je nekih problema sa sedmercima i to ćemo trebati popraviti, ali za njega bih rekao da igra standardno dobar turnir. Ne samo kod njega nego i kod cijele momčadi nam škripe ti sedmerci, ali sad tek slijede najbitnije utakmice i taj segment igre se još uvijek može popraviti i prelomiti na našu stranu. A Mandić je odigrao turnir jako korektno. Nije mu lako jer igra 60 minuta, a u obrani se puno troši, a isto i kroz kontre puno pridonosi momčadi. Mislim da će se to kroz ove utakmice još poboljšati”, rekao je Čupić.

Ako možemo istaknuti jedan očiti problem Hrvatske, to je izvođenje sedmeraca. Čupić je s linije bio uvijek hladnokrvan, a ima ideju kako bi Hrvatska mogla poboljšati taj segment.

“Cijeli život pucam penale, i u klubu i u reprezentaciji. Penali se čine kao laka stvar kad imaš sigurnost i kad ti momčad vjeruje. Onda se prave sedmerci jer svi znaju da si pouzdani penaldžija. Ali imao sam i ja situacija kad sam upadao u krize sedmeraca, kao što je sada situacija u našoj reprezentaciji. Ali ja nisam za preskakanje i olako dijeljenje sedmeraca, da ih puca jednu utakmicu jedan, drugu utakmicu drugi. Moramo imati svog penaldžiju i moramo ga istrpjeti. Horvat bi trebao biti taj. I ako promaši jedan, moramo mu dati da puca i drugi. Pa ako i taj promaši, tek onda neka uzme netko drugi”, objasnio je legendarni Kauboj pa je opisao što se događa u glavi izvođača u trenutku izvođenja sedmerca:

“Situacija je takva da smo promašili dosta sedmeraca, ali vjerujem da ih ne bismo toliko promašili da ih je sve izvodio isti čovjek. Po mom mišljenju, ne smijemo puno šarati jer smo u polufinalu u kojem je svaki gol bitan. Zlajo je penaldžija cijeli svoj život, puca ih u Zagrebu i u reprezentaciji i nije ih zaboravio pucati. Treba mu samo jedna dobra utakmica da dobije samopouzdanje. Kod penala se boriš sa svima, s publikom, s golmanom, ali i sa svojim mentalnim stanjem i samopouzdanjem. Koliko god to tako izgledalo, penal nije čisti zicer koji se uvijek zabija. Statistika kaže da golmani redovito brane i po tri penala po utakmici. Mnoge momčadi imaju problema s tim jer se golmani s godinama puno bolje pripremaju za sedmerce.”

Spavanje s medaljom

Čupić je uoči polufinalnog okršaja poslao znakovitu poruku hrvatskim rukometašima.

“Za ovakve utakmice se živi. Generalno moram pohvaliti cijelu momčad, od prve postave pa sve do rezervi koje smo mogli gledati u utakmici protiv Češke. Svi se dižu, ali, još važnije, svi su osjetili koja im je uloga u momčadi. Svaki igrač daje ono što se od njega traži i to je karakteristika svake prave momčadi. Daje ti sigurnost da imaš prava rješenja s klupe i kvalitetnog drugog golmana. Bilo je svakakvih utakmica, onih lakših i onih u kojima smo se vraćali iz ponora. Guramo naprijed i nadam se da ćemo nakon finala spavati s medaljom, kako se to kaže u reprezentaciji. Želim našim dečkima da spavaju s medaljom”, zaključio je Čupić.

Utakmicu Norveške i Hrvatske gledajte na RTL televiziji i RTLplayu od 18 sati u petak, a uvodnu emisiju Vrijeme je za rukomet pratite od 17 sati, također na RTLplayu i RTL televiziji.