OVO NISTE MOGLI VIDJETI, ALI NAŠI SU JUNACI PROŽIVLJAVALI U GLAVAMA PRAVU DRAMU: ‘Bilo im je teško, bilo je tu i straha, ali…’

‘Bilo je užasno teško, bilo je tu i puno straha da ne izgubimo to finale. Ali, nekako smo junački to odradili. Ne znam kako, ali jesmo. I to je najbitnije’

Bila je to jedna od najluđih utakmica ikad za hrvatsku rukometnu reprezentaciju, a on ju je pratio s tribina Tele 2 Arene u Stockholmu. Bivši hrvatski rukometaš i reprezentativac Vedran Zrnić također je jedva preživio dramu protiv Norveške. Nakon nje, njegovoj sreći nije bilo kraja. Naviknuli smo ga gledati na terenu, tamo gdje je uvijek davao sve od sebe za Hrvatsku i klub. Ovog je puta na tribinama bio jedan od najvećih navijača…

‘Mislim da se na početku niti igrači baš nisu naviknuli na ambijent’

“Nekako me se nije dojmila ta velika Arena u Stockholmu. Mislim da se na početku niti igrači baš nisu naviknuli na ambijent. Istina, bilo je dobro navijanje, puna dvorana, sjajan ambijent, ali sve je to nekako široko dosta izgledalo. Mislim da su i dečki bili iznenađeni Arenom. No, ono što je najbitnije je da je ovo bila užasno teška utakmica. Norvežani su isto bili pod dojmom. Kod nas je Duvnjak pokazao najviše sabranosti i vukao je momčad. Tako i kod njih Sander Sagosen. Naravno da je i Zlaja odigrao dobro rolu na desnom beku, pa malo na desnom krilu. Mandić je bio odličan u obrani. Karačić je, ok, malo fulao kontre koje su bile stresne ali nema veze, odigrao je junački. Pa Musa koji maltene nije ušao u igru u napadu, pa mu se onda posreći s tim golom za finale… No, sad moramo ostaviti ovu utakmicu iza sebe i gledati prema finalu”, objašnjava nam Vedran Zrnić i dodaje:

Znam kako im je bilo teško za vrijeme utakmice

“Šego je bio fenomenalan u prvom dijelu, pa ga je u drugom poluvremenu odlično zamijenio, ili bolje rečeno nadopunio Matej Ašanin. Pa je opet Šego deset sekundi prije kraja obranio onaj pokušaj Norveške, nakon kojeg je Musa zabio za slavlje… Znam kako se osjećaju dečki koji igraju, znam kako im je bilo teško za vrijeme utakmice. No, pokazali su karakter i snagu. Igrao sam skoro 200 puta za našu reprezentaciju i naviknuo se biti na terenu. Ambijent je u tim trenucima oko tebe, pa ne kužiš sve. Čuješ navijače, ali ne hvataš što se događa na tribinama. No, po prvi put u životu gledao sam jedno reprezentativno natjecanje s tribina. Teško mi je to, znate, baš teško… Em želim biti na terenu, em ne vidim baš previše”, objašnjava nam Vedran Zrnić i zaključuje:

Po treći put u povijesti za naslov europskog prvaka

Hrvatska rukometna reprezentacija po treći put u svojoj bogatoj povijesti borit će se za naslov europskog prvaka, nakon što je u šokantnom polufinalu u Stockholmu, odlučenom tek u drugom produžetku, svladala Norvešku sa 29:28 (26:26, 23:23, 12:10) te će se u nedjelju (16.30 sati) za jedino zlato koje joj nedostaje boriti protiv Španjolske, koja je slavila protiv Slovenije s dva razlike 34:32 (20:15). Pogodak vrijedan finala četiri sekunde prije isteka drugog produžetka postigao je Željko Musa, kojemu je to bio jedini pogodak na utakmici.

Kapetan je odigrao kapetanski

Hrvatsku je do pobjede predvodio kapetan Domagoj Duvnjak sa osam pogodaka i realiziranim kaznenim udarcem za izjednačenje na kraju prvog produžetka. Šest golova postigao je kružni napadač Marino Marić, koji je izborio spomenuti sedmerac. Marin Šego je sakupio 11 obrana, u zadnjih pet minuta drugog produžetka obranio sve pokušaje Norvežana, a njegov kolega Matej Ašanin je u završnici osnovnog dijela utakmice obranio dva sedmerca.

Norvežanima ni 10 pogodaka Sandera Sagosena, ni 14 obrana Torbjoerna Bergeruda nije bilo dovoljno za pobjedu pa će dvostruki svjetski doprvaci već u subotu (18.30 sati) igrati utakmicu za broncu na Europskom prvenstvu protiv Slovenije.