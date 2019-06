OVO JE NAJBOLJA VIJEST ZA RUKOMET I CIJELU MAKEDONIJU: Europski prvak kojem su prognozirali raspad i dalje će biti moćan

Premda su otišli odlični igrači, i dalje će u Skoplju igrati itekako respektabilna momčad

Prognozirali su im raspad. Plaće nisu vidjeli mjesecima, a oni su suprotno svim očekivanjima otišli do kraja i osvojili Europu drugi put u tri godine.

Vardar je napravio naizgled nemoguće i, mislilo se, to će biti to. Suze su se ronile na posljednoj domaćoj utakmici s Pick Szegedom, emocije su bile na vrhuncu jer, mislilo se, to je kraj jakog Vardara.

Atman, Toledo…

Međutim, makedonski i europski prvak neće se igrački raspasti kako se vjerovalo zbog odlaska ruskog biznismena Sergeja Samsonjenka. Nije, uostalom, ni mogao nakon onoga što je napravio u Kölnu.

Premda su otišli odlični igrači kao što je naš Igor Karačić, zatim Brazilac Moares i vratar Milosavljev, i dalje će u Skoplju igrati itekako respektabilna momčad. Ostali su između ostalih Čupić, Šiškarjev, Dibirov, Stoilov, Skube, Krištopans, Gorbok, Dissinger, a stigli Pavel Atman, vratar Arturs, pivot Gorpišin, krilo Dimitrioski te, posljednje, sjajni brazilski ljevak Toledo.

Pa sad vi recite sa sigurnošću da opet neće vidjeti Köln….