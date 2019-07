OVA FOTOGRAFIJA NAJBOLJE OPISUJE KAKVA JE IKONA IVANO BALIĆ: Rukometni maestro bio je totalno drugačiji od drugih

Ivano je oduvijek bio rukometni boem i zbog toga ga svi vole

Na spomen imena hrvatskog rukometnog čarobnjaka Ivana Balića prva pomisao je – joga bonito. grubu rukometnu igru pretvarao je ovaj čarobnjak u umjetnost, kombinirao je rukometne i košarkaške poteze kako bi malo začinio igru naše reprezentacije, ali i svojih klubova.

ČERVAR KUJE PLANOVE ZA EURO: ‘To je nagazna mina, samo bi naivan trener mogao izjaviti takvo nešto’

Proglašen je najboljim rukometašem svih vremena, a potvrđivao je to iz utakmice u utakmicu. Hrvatskoj je donio brojna odličja, od kojih najveći sjaj imaju ono legendarno svjetsko zlato te olimpijsko zlato godinu dana nakon njega.

Ivano je oduvijek bio rukometni boem i zbog toga ga svi vole. Njegova karizma je iznimna, a izvan terena izgledao bi kao totalni flagmatik, nerijetko bi ga uhvatili s cigaretom u opuštenom izdanju, kao i na ovoj fotografiji koja je izašla na Facebook stranici Rukometne ikone.

No nemojte zaboraviti da je na fotografiji i trofej. Na terenu bi sve to zamijenio temperament i borbenost do zadnje kapi krvi, što mu je i doniejlo status najvećeg rukometaša ikad.