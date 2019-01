Gonzalo Perez de Vargas jedna je od najvećih uzdanica Španjolske

Na društvenim mrežama pojavila se fantastična obrana golmana Španjolske de Vargasa. Sjajni Gonzalo Perez de Vargas (28) jedna je od najvećih uzdanica Španjolske u večerašnjem derbiju SP-a s Hrvatskom od 20:30 u Münchenu. Radi se o golmanu koji skida čak 47 posto udaraca koji idu u okvir njegovog gola, a itekako zna i zabiti. Makedoncima je zabio dva s gola na gol.

RUKOMETNI SVIJET SE PITA: Je li ovo najbolji i najluđi sedmerac u povijesti? Sve podsjeća na onaj gol Carlosa ’97.

No, ono što poziva na oprez je i njegova fantastična obrana Makedoncima. Gonzalo Perez de Vargas odlično je pročitao pokušaj makedonskog igrača i hladno poput špricera, ne pomaknuvši se, lijevom rukom skinuo sedmerac. Definitivno, ovo je jedna od najboljih obrana turnira do sad. Pogledajte kako je to izgledalo.