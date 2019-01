OTKRIVENO ZAŠTO NIJE IGRAO LUKA CINDRIĆ: Je li ovo pravi razlog ili iza svega stoji svađa s izbornikom Červarom?

Makedonski reprezentativci uvjerljivo su poraženi od Hrvatske

Hrvatska rukometna reprezentacija stigla je do treće pobjede u isto toliko utakmica na Svjetskom prvenstvu kojem su domaćini Njemačka i Danska i to 31-22 pobjedom protiv Makedonaca.

Mnogi su ostali začuđeni što u ovoj utakmici nije sudjelovao Luka Cindrić. Mnogi su bili spremni ustvrditi da njegova izjava prema kojoj nije ozlijeđen i prema kojoj treba pitati trenera zašto nije korišten u utakmici protiv Japana, otkriva i razlog zašto nije igrao protiv Makedonaca. Ipak, Hina navodi ove njegove riječi poslije treće pobjede u skupini.

Zdravstveni problem

“Imam malih problema sa zadnjom ložom desne noge, ali nije ništa strašno. To je bio dogovor mene, liječnika i izbornika da ne riskuramo, no da je bilo gusto protiv Makedonaca vjerojatno bih igrao. Vučem to već duže vremena, a tu sam osjetio bol nakon Islanda. Nadam se da ću biti zdrav za Španjolsku, zapravo siguran sam u to.”

Izbornik Lino Červar je dodao:

“Istina, i bez njega su odlično igrali. Nije nam trebao.”