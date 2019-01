Razgovarali smo s najboljim svjetskim rukometašem 90-ih godina prošlog stoljeća, velikim Patrikom Pakom Ćavarom

Rukometni stručnjaci, treneri, bivši igrači i novinari slažu se u jednom. Teško se sjetiti kad je hrvatska rukometna reprezentacija izgledala bolje na startu SP-a. Ne samo SP-a, nego i na ostalim dosadašnjim velikim reprezentativnim natjecanjima.

ON RADI ČUDA NA SP-U: Fantastični danski golman izluđuje protivnike; ovo nije humano

Istina, nismo još dobili, nismo još niti igrali s jednim od sedam velikih protivnika na turniru s kojima se namjeravamo natjecati u borbi za medalju. Španjolska će biti prvi pravi test. Međutim, uvjerljive pobjede protiv Islanda, Japana i Makedonije vesele i ulijevaju optimizam da na turniru Červarovi momci neće biti samo prolazna priča na putu do medalje, nego da je družina itekako opasna, ambiciozna i spremna za ozbiljne stvari…

Posao za sada dobro odrađen

Posao je za sada odrađen dobro, samo da zadržimo mirnoću i fokusiranost, da ne poletimo baš previše jer to nikad nije dobro. Prerano je za euforiju, tek je počelo…

“Naši izgledaju jako dobro. U najavi prvenstva sam govorio da, ako će nam golmani biti pravi, da se možemo uhvatiti u koštac sa svakim. I Šego i Stevanović do sada su na turniru branili jako dobro i rezultat toga je jako dobra igra naše reprezentacije”, kazao nam je u uvodu razgovora najbolji svjetski rukometaš 90-ih godina prošlog stoljeća, hrvatski rukometni bard, veliki Patrik Pako Ćavar i nastavio:

OVA GOLČINA BACILA JE U OČAJ CIJELU NJEMAČKU: Pogledajte trenutak rukometnog savršenstva i poklonite mu se

“Ovakvi kakvi jesmo, ovako kako igramo, mogu samo reći da naša reprezentacija može igrati sa svakim. Još sam uvjereniji u to nakon što sam gledao Francuze, Nijemce, gledao sam uglavnom ove najjače momčadi. Nije to uopće tako velika razlika što se tiče naše reprezentacije i definitivno možemo igrati sa svakim. Naravno, kad imamo dobre golmane i kad su igrači raspoloženi ovako kako su sad. Rekao bih još da nikada u najavi ne možete točno ocijeniti kako će izgledati naša momčad. No, mislim da su naši bolji, odnosno da imamo bolju momčad nego prošle godine na europskom prvenstvu u Hrvatskoj”.

Sjajni golmani

Posebno veseli sjajna forma golmana. Na prijašnjim reprezentativnim natjecanjima, onim velikim, Kauboji su znali imati problema na vratarskim pozicijama. Sjetimo se samo Eura prošle godine. Statistika našeg golmanskog para Stevanović – Alilović bila je slaba, u jednom trenutku bili su predzadnji što se tiče obrana na turniru.

VELIKI UDARAC ZA FRANCUZE PRED KLJUČNE UTAKMICE: Ozljedio im se jedan od najboljih igrača, upitan za nastavak turnira

U prvim dvjema utakmicama Stevanović i Alilović branili su solidno, Stivi je protiv Norveške bio odličan. Protiv Francuske u četvrtfinalu, pak, Alilović je bio nešto bolji nego Stevanović, ali opet nedovoljno dobar. Kombinirano su obranili samo šest ili sedam lopti što je premalo da budeš konkurentan moćnim Tricolorima u utakmici za polufinale. Također, prezentacija Arpada Šterbika u završnici turnira, za koju je i doputovao u Zagreb, samo pokazuje koliko su vratari važni. Španjolska je na njegovim krilima osvojila zlato na prvenstvu.

“Golmani su, ne želim sad podcjenjivati igrače, ali po mom mišljenju postali najvažnija karika u momčadi. Evo jednog primjera, gledao sam utakmicu Francuska – Srbija i u toj utakmici su Tricolori dobili Srbe jedno deset, 12 razlike na kraju, ne znam sad točno.

No, u tom susretu Srbi bi vodili oko pet razlike da Francuska nije imala raspoloženog Gerarda u prvom poluvremenu. Eto što znači golman. Osvrnuo sam se na to samo da vam na primjeru pokažem koliko je važna ta golmanska pozicija. Imamo super raspoloženog Stevanovića i pogotovo Šegu koji je došao ni od kuda i sigurno, opet kažem neću podcjenjivati igrače, ali on zaslužuje najveće ocjene od naših reprezentativaca”, objašnjava Ćavar i osvrće se na Domagoja Duvnjaka, kapetana Kauboja, koji je do sada na prvenstvu igrao sjajno.

Sjećamo se Duletovog peha s Eura, ali ne želimo ‘coprati’

Pribojavali smo se kako će Duvnjak reagirati, ako se uzme u obzir i ozljeda koju je vukao i zbog koje je dugo izbivao s terena, kao i onaj peh koji mu se dogodio prošle godine. Prije godinu dana, u siječnju 2018., prije Eura Dule je imao problema s koljenom. Sada to mnogo bolje izgleda. Odigrao je svaku utakmicu u Bundesligi odnosno prvi dio sezone. Nije propustio niti jednu. Bolje se i on osjeća, bolje se osjećaju svi koji prate hrvatski rukomet.

SVJETSKI PRVAK IZ PORTUGALA OTKRIO RECEPT ZA ŠPANJOLSKU: ‘Moramo biti spremni na sve njihove zamke’

Svi znamo, ne treba posebno naglašavati, što Duvnjak znači za reprezentaciju. Ne samo za reprezentaciju, nego za bilo koju momčad.

Domagoj Duvnjak za hrvatsku rukometnu vrstu isto je što i Luka Modrić za nogometnu ili, primjerice, Sandro Sukno za vaterpolsku, Bojan Bogdanović za košarkašku ili Marin Čilić za tenisku. On je ključ za sve suparničke brave, stožerni Červarov igrač, prva violina hrvatskog rukometnog orkestra, najveća zvijezda, jedan od najboljih rukometaša svijeta, prava noćna mora za protivnika…

DUVNJAKOVA BOMBA MEĐU PET NAJ POTEZA DANA: Pogledajte kako je kapetan probio nemoćnog Makedonca

“Dule je do sada za čistu peticu. Ne samo zato što radi u napadu, a radi sve, nego i zbog onog što periferni promatrači rukometa možda i ne vide, a to je njegova igra u obrani. On igra tog isturenog u obrani 5-1, i to radi jako dobro. Svaku utakmicu presiječe dvije, tri lopte i mislim da mu je dosadašnji učinak za skinuti kapu”, govori nam Pako i razgovor odlazi na temu igre favorita na prvenstvu.

‘Danci gaze i oni su mi dosad ostavili najbolji dojam’

“Danci gaze i oni su mi ostavili najbolji dojam do sada na prvenstvu. Upravo bi nam oni mogli biti najveći protivnik na turniru. Neću tako daleko ići, ali recimo. Njemačka je isto OK, ali nije to to. Francuzi, pak, nisu tako moćni kao inače, vidi se da im nešto nedostaje. Mnogo njima znači taj Karabatić. On i kad ne zabije dosta golova, može mnogo toga povezati u napadu i može odigrati dobru obranu”.

Hrvatska danas u 18 sati igra četvrtu utakmicu u skupini B protiv slabašnog Bahreina. Radi se o možda i najboljoj azijskoj selekciji, jer Katar ne smatraju najboljom rukometnom reprezentacijom u Aziji zbog velikog broja stranaca.

Bahrein je na prethodnom SP-u osvojio 23. mjesto. Zapravo, trebao je biti na tri svjetska rukometna prvenstva jer je izborio plasman, ali su ga zbog političkih razmimoilaženja sa SP-a u susjednom Kataru jednostavno izbacili s natjecanja. No, u toj utakmici Hrvatska je izraženi favorit i to će biti prilika za uigravanje momčadi i igrače s klupe.

‘Možemo osvojiti medalju’

Ono što nas sve zanima je sutrašnji sraz sa Španjolskom, aktualnim prvakom Europe. E, to će biti prvi pravi test mogućnosti izabranika Červara.

“Mislim da možemo osvojiti medalju na natjecanju. Koja će to biti, to ne znam. Ma, koja god da bude, to će biti uspjeh. Iznenadili smo sve rukometne pratitelje jako dobrim izdanjem. Ono što me raduje u našoj reprezentaciji jest to da crne rupe koje još imamo u igri nisu ni blizu tako drastične kao prijašnjih godina. Imamo kontinuitet i s dobrim vratarima možemo se potući s bilo kim. Kladio bih se na medalju, neću sad govoriti koju, a što se tiče Španjolske i utakmice s njima, ja sam optimist. Nama oni leže, oni su mekanija momčad, nisu oni poput Danaca, Francuza… Oni su čvrsti, tuku, oni te ubiše, ali opet sve se svodi na isto. I mi i oni dosta ćemo ovisiti o učinku igrača. No, vjerujem u našu pobjedu”, zaključio je Patrik Pako Ćavar.