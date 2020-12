ORGANIZATORI PONOVNO ‘BRILJIRALI’: Opet odluka koja ne odgovara našima; ‘To nije dolazilo u obzir. Nisam siguran da bi Norveškoj to odbili’

‘Razumijem brigu, ali ovo je ipak malo pretjerivanje’

Izbornik čudesne hrvatske ženske rukometne reprezentacije Nenad Šoštarić imao je neke svoje planove glede jučerašnjeg dana u kojem su djevojke i stručni stožer, zajedno s ostalim ljudima koji su uz reprezentaciju u Danskoj na Euru, otputovali iz Koldinga u Herning.

Već druga odluka organizatora koja ne ide na ruku našoj ekipi

Međutim, u danskim postavljenim okvirima oni se jednostavno ne ostvaruju. Nismo još takvi autoriteti, ali polako, kako curama ide na ovom turniru, uskoro će i to postati. Inače, ovo je već druga odluka organizatora koja ne ide na ruku našoj ekipi, nakon promjene rasporeda odigravanja utakmica prošlog tjedna, kad su umjesto tri dana slobodno naše cure morale odigrati dvije utakmice u tri dana. Dogodilo se to uoči početka drugog dijela natjecanja, prije sraza s Rumunjkama. A što se sad dogodilo?

“Namjestili su nam trening u 13 sati, što naravno nakon utakmice dan ranije ne dolazi u obzir. Molio sam da nas puste u šetnju nakon ručka i to su glatko odbili, makar je Herning mjesto na kojem ima svega osim gužve. Dali su nam ako hoćemo šetati, da to učinimo u četvrtak ili na dan utakmice. Razumijem brigu, ali ovo je ipak malo pretjerivanje. Nisam siguran da bi Norveškoj to odbili, ali dobro i mi smo tek krenuli na taj put”, kazao je za Sportske novosti Nenad Šoštarić koji je potvrdio da je utakmica protiv Njemačke bila za udžbenike.

“Je, i moram reći da ću gdje god budem išao držati predavanja tu snimku imati sa sobom. Mi 26 minuta nismo primili gol, mi smo primili 12 golova iz igre cijelu utakmicu. Nije nam bilo lako, jer su Njemice nametnule brutalnu igru, ali cure su vratile stostruko. To je nešto fenomenalno”.

‘Tea je u životu prolazila dobru školu, čekala, bila druga, sazrijevala’

Tea Pijević, sjajna vratarka s kojom smo jučer razgovarali, protiv Njemica je skupila 16 obrana uz 50 % i ponijela titulu najbolje igračice utakmice…

“Tea je u životu prolazila dobru školu, čekala, bila druga, sazrijevala. Bio sam joj trener dugo, koliko puta je samo došla pitati što ne valja i zašto ne brani više. A nije to nikad bilo upitno. I zato kažem da je ona svaki trenutak koji sada živi apsolutno zaslužila”, govori Šoštarić i otkriva jednu zanimljivost:

“Kada se samo sjetim što su i kako Mađari podcjenjivački pisali o nama prije prvenstva, a gledam ih jučer u hotelu one i Njemice slave oproštajku s Eurom, a toliko su uložili, nisu štedjeli… Nikad ne smiješ biti takav”.

Slijede aktualne europske prvakinje iz Pariza od prije dvije godine – Francuskinje

O Francuskinjama iz prve ruke?

“Bili smo s njima u skupini za plasman na Euro, ali nismo odigrali zbog korone nijednu utakmicu. Dobro ih poznajem, naravno, jer su to velikim dijelu igračice iz vrlo jake Francuske lige iz koje Metz i Brest igraju Ligu prvaka. Olivier Krumbholz tu ekipu je stvorio odavno, sada ga odlično nadopunjuje i one su stalno u vrhu. Obrana i vratarke su najjači dio ekipe, imaju tri fantastične golmanice Darleux, Glauser, Leynaud, glavne igračice su Kanor, Zaadi, Nze Minko, tu su iskusna Dembele na krilu, pa isto tako iskusna Lacrabere na desnom vanjskom koja sada ima odličnu pomoć u mladoj Sercien koja igra u ljubljanskom Krimu. Zna se u svijetu rukometa tko je Francuska”, zaključio je Šoštarić.