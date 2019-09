ONO ŠTO JE NAŠA LEGENDA DOŽIVJELA PO POVRATKU U HRVATSKU JE – ODVRATNO! ‘Razočaran sam, ovo nisam zaslužio. Dokle više tako?!’

‘Hvala Bogu da sam razočaran, i kao čovjek, i kao bivši igrač i kao bivši izbornik. Ne znam koji su to likovi bili. Nemam pojma’

Sjajna utakmica odigrana je u nedjelju u Našicama u sklopu 2. kola regionalne SEHA lige između Nexea i Tatrana iz Prešova. Momčad Slavka Goluže slavila je nakon drame protiv viceprvaka Hrvatske 25:24 (17:15) i tako osigurala dva boda u grupi A. Domaćima je ovaj put i sreća okrenula leđa jer, premda je Tatran vodio većim dijelom susreta, bilo je nekoliko izglednih situacija za Našičane koje su rezultat mogle okrenuti i na njihovu stranu.

No nažalost, utakmica je ostala u sjeni incidenta koji se dogodio za vrijeme dvoboja, odnosno nesportskog i sramotnog ponašanja pojedinaca iz redova domaćih “navijača”…

Goluža to nije zaslužio

Proslavljeni bivši hrvatski rukometaš Slavko Goluža našao se na udaru nekulturnih i primitivnih pojedinaca koji su ga vrijeđali s tribina, iza njegove klupe. Bivšeg izbornika Hrvatske to je jako pogodilo. Tim više jer takvo što zasigurno nije zaslužio. Bez obzira na događanja na terenu, dramu koja je prethodila utakmici i strasti koja se javlja kad se dvije momčadi muški “potuku” u jednom pravom rukometnom obračunu u borbi za bodove, Goluža nije zaslužio takvo ponašanje. Ne samo zbog svega što je pridonio hrvatskom rukometu, već zato jer to nikako nije ljudski, već odvratno…

Izjava s pressice nakon utakmice

“To što sam u nedjelju doživio u Našicama od jednog dijela publike koja se nalazila iza mene stvarno je ponižavajuće i može ih biti jako sram. Ni kao bivši igrač, ni kao trener, a ni kao čovjek nisam to zaslužio. Bez obzira na to što smo pobijedili, u jednu sam ruku tužan što sam takve stvari doživio u Našicama. Morao sam ovo reći pa makar mi sljedeći put zviždala cijela dvorana”, izjavio je Goluža na pressici nakon utakmice.

‘U tom trenutku sam rekao to što sam rekao i ja iza toga stojim’

Kontaktirali smo Golužu kako bi svoje dojmove podijelio za Net.hr. Nije baš bio presretan kad smo ga upitali za nesportska događanja….

“Ne bih ja tome više pridavao značaja. U tom trenutku sam rekao to što sam rekao i ja iza toga stojim”, kazao nam je Goluža u uvodu razgovora i onda nam se otvorio. Veliki je emotivac Slavko, stoga ga ovakve stvari pogađaju…

“Hvala Bogu da sam razočaran, i kao čovjek, i kao bivši igrač i kao bivši izbornik. Ne znam koji su to likovi bili. Nemam pojma… No, ono što znam je to da to nisu bili nikakvi navijači Nexea jer da su to pravi navijači, onda takve stvari ne bi radili. No, stvarno ne bih volio da se sad to proteže po medijima, ne bi volio da se to diže na nešto više jer je to za mene završena priča”, govori nam Slavko Goluža koji nam je valjda pet puta tijekom razgovora kazao kako ne bi volio više pričati o tome i pridavati značaj incidentu…

‘To ne mijenja moje mišljenje koje ja imam o Nexeu i ljudima u Našicama’

No, očito ga je to toliko pogodilo da nam se u jednom trenutku u potpunosti otvorio…

“To ne mijenja moje mišljenje koje ja imam o Nexeu i ljudima u Našicama. Samo, sramota je to što se dogodilo. No, odmah poslije susreta dobio sam isprike i u tom trenutku to je za mene bila završena priča. Dogodilo se to da je bila situacija u kojoj je Buvinić dobio udarac u nos koji mu se raskrvario i počelo je vrijeđanje. Prošlu utakmicu na turniru kad smo mi igrali, moja dva igrača Urban i Krok su slomili nos. Nitko od nas nije zucnuo. Došao sam u Našice pobijediti i ništa više. Profesionalac sam i mene kao trenera i bivšeg rukometaša zanima samo i isključivo pobjeda. A sve ostalo me nije briga”, objašnjava nam Slavko i nastavlja:

‘Nikakvih mojih reakcija nije bilo’

“Gledajte, pogodilo me to, stvarno je. No, moram naglasiti kako nikakvih mojih reakcija nije bilo. Dokle tako, evo želim samo reći dokle tako?! U ovom trenutku kad s vama pričam meni je žao što uopće vi i ja sad o tome razgovaramo. Inače razgovaramo o rukometnim stvarima, o sportu, a sad moramo razglabati o ovakvim primitivnim i ružnim ispadima.

‘Žao mi je da se sve što u životu napraviš, ostvariš, zaboravi se zbog jednog detalja’

Žao mi je da se sve što u životu napraviš, ostvariš, zaboravi se zbog jednog detalja. Nisam ja kriv zbog odnosa između Zagreba i Našica. Znam ja da oni vole svoj klub, također mi je jasno da su oni navijali za svoje, znam da su htjeli pobijediti moju momčad. Hvala Bogu da su htjeli, pa to je normalno, sportski, apsolutno to podržavam. No, mislim da je to sve prevršilo mjeru ukusa. Prema tome… Drugom dijelu publike skidam kapu do poda. Izvanredno, perfektno ponašanje. Ali ta tri, četiri gospodina, mislim da ne zavrijeđuju uopće da se piše o njima”, rekao nam je Slavko i još jednom naglasio:

‘I u hotelu i svugdje u gradu držali su me kao kap vode na dlanu’

“Dapače, i u hotelu i svugdje u gradu držali su me kao kap vode na dlanu. Ali, ovakvo ponašanje zaista nije potrebno. Ne samo meni nego nikome. Tako vrijeđati nekoga… Ajde da su oni bili s nečim isprovocirani, OK, ne bih ništa rekao. Ili da je neki moj igrač nešto napravio, ili ja, ili moj menadžer. Sad u ovom trenutku bi volio da nisam to rekao samo da se ne piše o tome. Nisam tip za takvo što. Već sam treću godinu vani, meni ne trebaju takve stvari. Meni je moj menadžer rekao nemoj reagirati. Ja sam mu rekao da nisam lud da reagiram. Ono, iz čista mira kad te netko počne vrijeđati, tako je bilo i u ovom slučaju. Ti koji su to govorili i tako se ponašali sami su sebi skočili u usta. Meni je žao što se piše o tim primitivnim ispadima, a ne o utakmici koja je bila uistinu dobra. Sve što se dogodilo na terenu bilo je korektno i od igrača, i od klupe. Od početka do kraja, sve je bilo ok”, zaključio je Slavko Goluža.