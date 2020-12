Razgovarali smo s Dorom Krsnik (28 godina, srednji/desni vanjski)

Moramo priznati kako nas je zaintrigirala anegdota koju nam je danas poslijepodne u razgovoru otkrila junakinja jučerašnje velike, važne, kolosalne pobjede naših rukometašica na Euru u Danskoj protiv Njemačke vrijedne prvog ženskog rukometnog polufinala, fantastična Tea Pijević (29).

Cimerica s Teom Pijević u sobi

ČUDESNA PLOČANKA ZAKLJUČALA JE VRATA HRVATSKE: Pored nje nećete proći! Otkriva nam dosad nepoznatu priču iz hotela: ‘Neka sad zapamte’

Ona je sa 16 obrana ponijela titulu i službeno najbolje igračice dvoboja, po prvi put na turniru.

Njezina cimerica u sobi u hotelu u Herningu, u kojem će u petak naše djevojke protiv Francuskinja loviti finale, aktualnih prvakinja Europe iz Pariza prije dvije godine, je Dora Krsnik (28), rukometašica Plan de Cuquesa koja je Njemicama zabila jedan gol.

Ona je kartica za sve u napadu, a u obrani je neprelazna. Uvijek kad se treba potrgati, baciti za loptom, odraditi onaj prljavi posao, ona je tu…

U šest dosadašnjih utakmica, Dora je zabila ukupno 17 golova. Srbiju je potopila sa 6 golova iz sedam pokušaja, Nizozemke s 4 gola od pet pokušaja. Mađarskoj, Rumunjskoj i Norveškoj je zabila po 2…

Kad smo razgovarali s Teom, kroz spomenutu njezinu priču najbolje smo se dosad uvjerili kako su naše senzacionalne djevojke bile otpisane po odlasku na prvenstvo i dolaska u Kolding. Upitali smo za to i Doru, koja nam je ispričala, otkrila i neke druge detalje…

“Tako je, vidjela sam listu, neki papir s našim imenima i brojem soba i pisalo je datum dolaska i datum odlaska, a datum odlaska je stajao 9. prosinca, tada je trebao završiti prvi krug. S tim da je naša Dankinja ili Norvežanka Tina koja nam je team guide, nam je nakon jedne utakmice kazala kako su njoj rekli kako će ići doma za tjedan dana a eto vidite, ‘ja ću s vama ostati do finala’, kako nam je kazala. Ona i njezin suprug koji su volonteri ovdje, oni su naši najveći navijači. Ona nam pere dresove, ako nam što treba iz dućana njezin suprug to obavi. Stvarno su genijalni. Skompali smo se baš s njima, ona nas je tako rasplakala nakon jedne utakmice, napisala nam je na papir kako je jako ponosna na nas. I kad su joj rekli da ide doma za tjedan dana, onda se i ona počela plakati. Pa smo se i mi počele plakati. Vrlo je emotivno s njom”.

Tina je, dakle, anđeo čuvar naših djevojaka na turniru…

“Da, zbilja nam puno pomaže. Nismo to sve na turniru očekivali, ali ona je vjerovala u nas kad ni EHF ni taj hotel nisu vjerovali. Iskreno, kad smo to vidjele s tim datumom i podcijenjivanjem, otpisivanjem, mi smo se tome samo smijale. Nama je to bilo smiješno, jer mi ovdje stvarno nismo normalni. No kad smo to vidjele, možda je u nama malo proradio i inat. No, to nije bilo presudno, nije nas sad to tako baš taknulo. Više smo se smijali nego što smo to shvaćali ozbiljno, uzeli k srcu”.

Ženski rukomet u Hrvatskoj dosta je podcijenjen. Nadamo se kako će se sad nakon ovih rezultata promijeniti i ta krvna slika ovog sporta kod nas. Stoga, za njih sve što se događa u Danskoj ima težinu i zbog toga…

“Naravno da se nadam da će se odnos prema ženskom rukometu u Hrvatskoj promijeniti, da će se malo više početi ulagati. Za razvoj treba novaca, nadam se kako su sada to i prepoznali. Htjela bih da što više djece počne igrati rukomet, da se popravi malo ta priča. Pogotovo curice”.

Medijska pozornost

Kad smo razgovarali s njezinom cimericom Teom, ona je za to vrijeme također bila na telefonu s novinarom. Nikad one ovakvu pozornost medija nisu doživjele. Svi ih živi zovu…

“Malo je teško ali dobro, mislim da smo ovakvu medijsku pozornost same zaslužile svojim igrama i uspjesima na prvenstvu. Zato sam sretna što se piše o nama, što nas svi zovu i čestitaju nam. Zaslužile smo to, stvarno smo napravile čudo u Danskoj”.

Upitali smo Doru i kako je to biti cimer s Teom u sobi? “Samo joj govorim skrši ovu, skrši onu”, rekla nam je Tea o glavnoj razbijačici suparničkih napada, onoj koja ima zadatak zaustaviti protivničke igračice…

“Haha, je je, istina ali kad mene netko prođe, onda je ona moj čuvar. Ona nas čuva sve. Jer, znam da će obraniti. Ma ne, nisam ja nikakav terminator, ja sam cvjetić hehehe”, u šali nam govori Dora i prelazi na Francuskinje…

“Nas čitavo vrijeme vodi timski duh i zajedništvo, pjesma, ples, sve, mi se veselimo i nismo pod pritiskom, idemo vidjeti baš što će se dogoditi. Došle smo tu neopterećene, tako ćemo i završiti ovo natjecanje. Nama je bitno da uživamo zajedno ove veličanstvene trenutke. I protiv Francuskinja, oni jesu kvalitetna ekipa ali nekad srce ipak pobijedi kvalitetu. Jučer na večer nakon utakmice, baš smo svi pričali, pitali jedna drugu jesmo i svjesni da smo u polufinalu… Ja nisam bila, tako da… Većina cura nije bilo svjesno jučer, a danas… Ne znam, nisam valjda još uvijek. Čitav portale, medijska izvještavanja, svi živi pišu o ženskom rukometnom polufinalu, a mi još nemamo osjećaja što smo ustvari napravile. Nismo doma, ne vidimo ljude, nemamo navijača na utakmicama pa je malo i to odigralo ulogu. No, morat ćemo biti svjesne u petak kad ćemo igrati”.

I nekako, sasvim slučajno i spontano, sinulo nam je. Dora Krsnik je ženski rukometni Gennaro Gattuso. Baš on. Igrao je na poziciji defenzivnog veznog, iako je ponekad išao prema naprijed, ili čak i na krilnu poziciju, a bio je poznat najviše po jedinstvenom načinu razbijanja ofenzivne igre suparnika. Najpoznatiji nogometni pit bull svog vremena, sinonim za borbenost, jedan od najpožrtvovanijih igrača u povijesti najvažnije sporedne stvari na svijetu, pravi razbijač nogometne igre…

Rukometni Gennaro Gattuso

“Znam ja tko je Gattuso naravno. Daj Bože da Francuskinje osjete i moju borbenost. Dat ću sve od sebe”.

Inače, malo smo se našalili s Dorom upitavši je piše li u ovom novom hotelu u Herningu kad trebaju izaći, odnosno da valjda ne trebaju izaći ranije…

“Hahaha, ma ne, ovdje ne piše, ovdje ostajemo do finala. Bolji je ovaj hotel nego onaj u Koldingu., lijepe su sobe, lijepo je uređeno. Inače, u naše slobodnno vrijeme na turniru pijemo kave, promatram Teu kako meditira. Šalim se, ma ne meditira, nego dok se sprema za utakmicu… Družimo se uglavnom, nemamo baš previše slobodnog vremena ali kad imamo, izađemo svi na hodnik, uređujemo uvijek nešto, sad su tu počele uređivati i ovaj dnevni boravak. Što se tiče moje igre, zadovoljna sam njome. Dok ekipa pobjeđuje, zadovoljna sam”, zaključila je Dora Krsnik.