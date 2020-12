ONA JE ŠOŠTARIĆEVO ATOMSKO ORUŽJE: ‘Nismo mi skupljene s ceste, a ne možeš nas samo tako analizirati iz jednog razloga’

Uoči Francuske razgovarali smo s desnim krilom ženske rukometne reprezentacije Josipom Mamić (24)

Ako tko proživljava lijepe trenutke na Euru u Danskoj, a proživljavaju ih sve djevojke budite sigurni, onda je to Dugoselka Josipa Mamić. Ova 24-godišnja ljevoruka napadačica debitantica je iz ŽRK Bjelovar u ekipi Hrvatske. “Prvo pa muško”, rekli bi smo, kazat će u zafrkanciji i one same. Toliko je čekala ovo, na reprezentaciju, nakon svih tih operacija i ozljeda koje je imala.

Imala dvije operacije koljena

Nakon dvije operacije koljena biti u polufinalu Eura nije mala stvar, a za nju je ostvarenje snova i dokaz da se sve može postići, samo kad se to jako želi. Tko hoće naći će način, tko neće naći će razlog, tako bi nekako to išlo…

I danas od 18.00 u Herningu nastupit će, zajedno sa svojim suigračicama, u najvećoj utakmici svog života i pokušati pronaći način kako pobijediti jaku, moćnu ekipu Francuske. Hrvatsku žensku rukometnu reprezentaciju očekuje borba za ulazak u finale. Nikad cure nisu igrale tako daleko na jednom velikom svjetskom rukometnom natjecanju. Na Olimpijskim igrama 2012. u Londonu bile su sedme od ukupno 12 reprezentacija. U četvrtfinalu su izgubile od Norvežanki.

Stoga, ne treba naglašavati kakav su uspjeh već sad napravile djevojke. No, one ne misle stati. Kažu da snage imaju, iako su umorne, ali i druge su umorne, i one su trčale i trčale a ovom prvenstvu. Kaže nam Josipa odmilja zvana Jopa, kako je malo razočarana jučerašnjim vremenom Herningu. Naime, naše rukometašice trebale su imati šetnju, ali dansko vrijeme u obliku kiše pokvarilo je planove našim djevojkama.

Isto tako u srijedu izbornik Nenad Šoštarić i igračice nisu imale ništa, niti su imale šetnju, niti trening. Bili su čitav dan u hotelu, opuštali se, tako da su naše junakinje barem malo prikupili snagu koja će biti potrebna za ono što je pred njima. Aktualne europske prvakinje Francuskinje od prije dvije godine iz Pariza itekako su veliki zalogaj.

‘Ljudima ne mogu objasniti da to nije onaj standardni naboj’

Međutim, naše djevojke u velikom su naletu i ovo je, pokazalo se to i dosad na prvenstvu, jedna sasvim druga, nova ženska rukometna reprezentacija Hrvatske. Po svemu. Od igre na terenu, do energije i dobre atmosfere kojom djevojke jednostavno zrače. U svakom razgovoru s njima do sad za vrijeme trajanja ovog turnira, one su bile vesele a istodobno tako prisebne na zemlji i fokusirane na ono što slijedi.

“Svi me ispituju za to jeste nabrijane, ovakve – onakve, ja ljudima ne mogu objasniti da to nije onaj standardni naboj koji se viđa na utakmicama ‘e sad ćemo mi njih razbiti ili nešto slično’, ‘sad ćemo mi ovo-ono’, ne najavljujemo nikakve velike stvari nego smo stvarno ono opuštene. Takve smo od prve utakmice, vidimo da djeluje, naravno kad krene utakmica mi svi gorimo u želimo, ali nije ono da je sad da mi moramo nešto… Mislim da nam je ovo već dovoljan uspjeh i da će nam utakmica protiv Francuskinja biti najlakša dosad na čitavom turniru. Bio nam je možda mali pritisak sa Njemicama jer smo htjele proći u polufinale, ali mislim da ovo što smo sad ostvarile je vrh i apsolutno sve što napravimo nam je poklon. Da se razumijemo, mi ćemo se protiv Francuskinja jako žestoko i do kraja boriti, jer želimo pobijediti i želimo nastaviti ovu našu lijepu priču u Danskoj, ali smo opuštene”, kazala nam je u uvodu razgovora Josipa Mamić koja je protiv Njemačke igrala svih 60 minuta i zabila tri gola…

“Dobro se držimo, nema tih tenzija da si možda idemo već svi skupa na živce, jer smo već tri tjedna zatvorene u hotelu na istom katu. Nema toga, ne primjećujem da si idemo na živce ili smo si dosadne, naporne”, govori nam Josipa.

Inače, kad im je dosadno, onda si cure same nađu zanimaciju. Žene kao žene, u movingu i samo da se nešto radi, odlučile su malo urediti dnevni boravak u hotelu. Po svom. Da si približe malo i božićni ugođaj, da im bude zanimljivije, kako i dolikuje ovoj božićnoj rukometnoj čaroliji. To su, kako nam je rečeno, radile i u Koldingu, sad to rade i u Herningu. Ne bi one vjerojatno to toliko radile, stalno nešto micale i mijenjale, da mogu izaći iz hotela i doživjeti barem malo Božića, kako nam je rekla Josipa. Oko i u hotelu ništa nije nešto previše okićeno, pa onda želimo da nam bar taj naš dnevni boravak dočara advent, i da je to nešto naše. Već u srijedu smo ga uredile, u četvrtak dokrajčile, bar malo da se još osjećamo kao doma još ovih par dana što smo tu”, priča nam Josipa Mamić.

Priča s hotelom posebno je zanimljiva

Da, posebno je zanimljiva ta priča s hotelom. Djevojke su, naime, vidjele na papiru na kojem su pisala imena i raspored po sobama, kako je vrijeme odlaska iz hotela u Koldingu stoji 9. prosinca, službeni datum završetka prvog kruga. Toliko o nekoj običnoj normalnoj sportskoj vjeri hotela u naše djevojke. I Josipa se dotaknula toga. Jer, Otpisane su pokazale svoje pravo lice i naučile kako se njihova imena i izgovaraju i tko su one. I u domovini se baš nitko ne bi kladio na njih prije prvenstva. Postale su Kraljice šokova…

“Konačno da je sada i na nama malo fokus, obično prijašnji ženski reprezentativni nastupi ne bi bili medijski popraćeni, ionako će se vratiti nakon prvog kruga doma. Drago nam je što smo barem malo u ovo koronadoba ljudima pozitive donijeli, vjerojatno kako sad kreću ove najavljene postrožene mjere, da su ljudi već ludi, pa im je ovo neko veselje, da malo s nama skrenu s loših tema, negative, razmišljanja na nešto lijepo. Nas se previše nije ni najavljivalo, a zasmetalo nas je i to što niti jedna televizija u Hrvatskoj nije otkupila prava za prijenos naših utakmica s Eura. Nije nas to doduše začudilo, znali smo kako smo medijski loše praćeni inače. Znalo se da tamo neka ženska repka ide, nekakvo, nije bitno kakvo, ali naravno da nas smeta. Patimo zajedno sa svojim obiteljima, treniramo, trgamo se, i onda dođe reprezentacija na turnir i nitko ništa. I same smo u prošlom hotelu u Koldingu našle papir od hotela na kojem stoji datum 9. prosinca kao datum našeg odlaska. Nama je to bio cirkus. Mi smo sjedile i urlale tome, neke bi to vjerojatno naživciralo, nasekiralo, nama je to bilo tako smiješno. ‘Super, baš divno, svi su nas otpisali’.. Znači kaos. Ali evo, dokazali smo da kad vjerujemo u sebe i nešto želimo, da to onda i možemo ostvariti”.

Puno su cure trenirale, znale su i bile svjesne da je ova čitava situacija s koronom utjecala i na samu ekipu što se tiče sastava igračica. Stoga Josipa jednu stvar ističe:

“Stalno čitat te članke kako Hrvatska s deset drugih ide na prvenstvo je ono, meni osobno to nije bilo lijepo pročitati, jer mi nismo skupljene sa ceste. Mi smo svi inače u reprezentativnom ciklusu, treniramo, ma nebitno iz kojeg kluba dolazimo. Dokazale smo da se može, da imamo kvalitetne igračice i da imamo potencijal s bilo kojim sastavom da odemo. Nadam se kako će se promijeniti odnos prema ženskom rukometu u Hrvatskoj. Malo smo se šalile da sad kad se vratimo obvezama u prvoj ženskoj hrvatskoj rukometnoj ligi, opet će nas uvijek istih deset ljudi gledati. Njih znamo napamet. Osim u Bjelovaru, ženski rukomet je kod nas popraćen maksimalno, čak više nego muški. Tribine su pune, ima ljudi, ali gdje god dođemo na gostovanje, ta slika prazne dvorane je tragična. Pa nekad na nekom seoskom derbiju, da mi netko ne zamjeri, ima više ljudi nego u našoj ligi”.

L’Equipe predstavio hrvatsku žensku reprezentaciju

Inače, Francuska je do polufinala stigla bez poraza upisavši pet pobjeda i remi protiv Rusije. No, večeras će s druge strane stajati najugodnije iznenađenje turnira…

Ugledni L’Equipe predstavio je hrvatsku žensku reprezentaciju svojim čitateljima odnosno javnosti, a novinari najčitanijeg i najcijenjenijeg francuskog sportskog lista istaknuli su prednosti Hrvatske u sudaru za finale. Francuski novinari ističu da je njihova nacionalna ekipa veliki favorit, ali kažu da moraju biti oprezni jer je Hrvatska u euforiji i nema pritisak medalje. Kao takva je jako opasna…

“Ćamila Mičijević, lijevi vanjski iz Metza je četvrti strijelac Europskog rukometnog prvenstva za žene sa 30 golova, pet u prosjeku ih ima po utakmici. Fantastična golmanica Tea Pijević vlada ispred gola s 37% obrana u prosjeku. Njezino hvatanje lopte jednom rukom ostat će zapamćeno kao jedno od kultnih scena ovog prvenstva. Baš nikad u svojoj povijesti Hrvatska nije igrala polufinale, a čak je od 2013. postala drugorazredna rukometna reprezentacija. Stalno su ispadali u prvom krugu velikih natjecanja, čak i na domaćem terenu 2014. godine”, pisali su Francuzi ovo prije dva dana…

“Nije im svejedno jer mi nismo ekipa koja se može analizirati preko videa, mi ne radimo striktno baš akcije kako se dogovorimo na treningu, radimo onako kako se to događa u trenutku. Znamo usred igre međusobno se dogovoriti za neku akciju, trener poštuje da ako mi imamo neku ideju, tipa Ćamila i Dora Krsnik jedna su do druge u obrani pa se dogovore, primjer navodim, jako je teško to preko videa izanalizirati. Nit’ oni čuju što mi pričamo, niti znaju naš jezik. Niti mi znamo što radimo, nekako se to sve spontano dogodi. Nadam se da će i protiv Francuskinja to ići na naš mlin”.

Nenad Šoštarić je tvorac hrvatskog ženskog božićnog čuda u Danskoj

Izbornik Nenad Šoštarić, tvorac ovog hrvatskog ženskog božićnog čuda u Danskoj, zajedno sa svojim stručnim stožerom i djevojkama analizirao je igru europskih prvakinja. U srijedu navečer, jučer ujutro i opet navečer, kako je bilo najavljeno… Dosta ih pratimo, a i sama sam neke igračice toliko puta gledala, pratim ih u Ligi prvakinja, kao i kroz reprezentaciju. Tisuću puta smo ih gledali, sad samo gledam, obraćam pozornost na sitni detalj poput ona gleda lijevo pa baca desno. Više-manje se sve zna, sve su to zvijezde. Veći je presing na njima, da one nešto dokažu, nego na nama. U petak će pobijediti srce, volja, zalaganje. Tu nema rasprave o kvaliteti, oboje smo dobri, tko se bolje potuče to će biti to”.

Francuskinje su velike favoritkinje prema kladionicama. Sličan stav dijeli i EHF-ov novinar Marcio Menino, on smatra da će Francuska pobijediti 24:19. Opet Otpisane, opet autsajderke, ali nekako curama tako dobro ide u takvoj ulozi. Neka sad Francuskinje udare u zid stvarnosti i vide tko su hrvatske djevojke. Iza ovih cura stoje i velikani hrvatskog sporta poput Domagoja Duvnjaka i Luke Modrića, Josipa se čuje s Filipom Ivićem i Lukom Stepančićem svaki put preko poruka. Čitav hrvatski spot je uz njih u ovim trenucima. Kao u “Mojoj domovini”, bezvremenskoj hrvatskoj pjesmi još iz rata koja govori a koju one isto pjevaju na turniru: “cijeli svijet je sada s nama”, u ovom slučaju uz njih…

“Pratite nas, vjerujte u nas, navijajte za nas i držite nam fige. Mi vas sigurno nećemo razočarati. Hvala čitavoj naciji što vjeruju sad u nas. Borit ćemo se, igrati s osmijehom, dat ćemo apsolutno sve od sebe pa ako su bolje, neka nas pobijede, ali neka to i dokažu. Nismo bez veze dobile nadimak Kraljice šoka. Meni osobno znače te poruke podrške puno. Luka Stepančić je samnom radio rehabilitaciju u poliklinici i on i ja znamo kako smo se namučili. Od njega mi jako puno znači, kad mi da lijepu riječ i savjet. A uz to kad ti se obrate izbornik Vatrenih Zlatko Dalić, Luka Modrić, svjetske zvijezde… Puno to znači. Mi smo isto pratili njih. Idemo svi zajedno protiv Francuskinja, idemo po to finale”, zaključila je Josipa Mamić.