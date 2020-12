ONA JE RARITET KOJI JE ODUŠEVIO SVIJET: Nepoznat dramatični razgovor djevojke koja je čudo; ‘Prije natjecanja mi je rekla…’

Tea Pijević (29) briljirala je na Euru na kojem su naše rukometašice osvojile broncu

Jedna od fantastičnih djevojaka koje su briljirale na Euru bila je i golmanica Tea Pijević. Ukupno je na turniru obranila 79 od 221 upućenih šuteva suparnica, što je 36 % obrana.

Najbolja kad je to bilo najpotrebnije

S krila ih je skinula 28, sa 9 metara 31, sa sedam dva… Protiv Njemačke briljirala je sa 16 obrana uz 50%, a Dankinje u utakmici za treće mjesto počastila je s 15. Mađaricima je u prvoj utakmici uhvatila 9 lopti, svjetskim prvakinjama Nizozemkama 15, Srbiji 7, Rumunjskoj 9, Norvežankama jedan i Francuskinjama 7. Na turniru je u jednom trenutku branila i s bandažiranim prstom. No, stisnula je zube, nije dopustila da ju takva sitnica izbaci iz stroja.

Za nju je ovaj turnir bio kao iz snova. U potpunosti je iskoristila ozljedu kapetanice ekipe i prve vratarke reprezentacije Hrvatske Ivanu Kapetanović koja je s njima bila čitavo vrijeme, proživljavala emocije kao da je tamo. Inače, Ivana je iz Metza doputovala u Zagreb već u subotu zbog gostovanja na RTL-u, 24 sata je putovala iz Francuske. Utakmicu je pratila u hotelu Westin.

“Toliko su mi puta rekle daj Kapi dođu u Zagreb, dočekaj nas. Rekla sam im neću, vama svaka čast. Sigurna sam da će biti sretne kad me vide jer znam koliko im značim i koliko u biti to naše zajedništvo jako bitno. Ostavila sam ih radi ozljeda na prvenstvu, ali ne bi ih mogla sad ostaviti kad imam priliku. Znate, nije samo ta utakmica za broncu, za broncu smo morali pet puta pobijediti u sedam utakmica da vi došle do te utakmice. Nevjerojatna energija, povezanost, zajedništvo, sve smo to gradili godinama i gubili. Znate li kako smo gubili? Toliko smo gubili, toliko su ružno pisali o nama da jednostavno, ovo je sve toliko emotivno i kad sam ih vidjela u nedjelju da onako jednostavno ne daju da Danska dođe do našeg gola, da ne daju da dođu uopće u priliku da šutne do Teinog gola. Bila sam toliko sretna i ponosna”, kazala je Ivana Kapetanović jučer u zračnoj luci Dr. Franjo Tuđman nekih pola sata prije dočeka brončanih hrvatskih rukometašica, koje su već samim ulaskom u polufinale izborile i direktan plasman na Svjetsko prvenstvo 2021. na kojem nisu sudjelovale od 2011. Ivana Kapetanović bila je iznenađenje curama i ono je u potpunosti upalilo. Kad su ju vidjele, pohitale su joj u zagrljaj. Potekle su i suze radosnice. Bilo je to sve i za nju. Ostvarile su djevojke i njezin san.

‘Užitak je s Teom biti na golu’

“Evo vidite kako ja to izdržim, dosta loše i dosta emotivno. Ima suza… Obično ja nisam ta neka koja plače, ali toliko sam sretan i ponosna na njih, vjerojatno sam to mogu suzama pokazati”, kazala nam je iskreno ganuta, još sa suznim očima Ivana Kapetanović nakon dočeka i osvrnula se na Teu Pijević, koja je nekako bila u njezinoj sjeni. Pijević je dugo bila u zagrebačkoj Lokomotivi, kratko u Metzu gdje je Ivana, i sada je u Mađarskoj.

Nikad ne odustajala, ni onda kad nije branila, kad se i sama pitala što radi krivo, u čemu je problem? Uvijek druga, a ustvari bilo je samo pitanje kada će eksplodirati i biti broj jedan. Znao je to i izbornik Šoštarić. Sad lovi žive lopte svima, što je njena specijalnost rijetko viđenu u svijetu rukometa, barem u tom obliku i broju u kojem ona to radi…

I ne boji se udarca, podmetnula bi i glavu na loptu samo da ne prođe. Pravi je lovac na golu. Nekako je sama razvila taj stil koji je tako atipičan za današnje vratare, odgovara joj, ima u tom puno refleksa a tu je ona jaka. Čeka dok se god može i ne leti unaprijed, ne otvara se, što vratarke često rade, tako da je sve to neka njezina posebna taktika. No, ima i jedna bitna stvar…

“Mislim da je njezina snaga ta naša povezanost, to kad jedne nema hoćemo dati još više da budemo bolji radi te jedne što nema. I to je ono što nas krasi, što nas čini posebnima. Vidjeli ste da sam ju zagrlila, ne znam da li da joj kažem hvala, ne znam što da joj kažem. Samo sam jednostavno preponosna, presretna. Užitak mi je što sam bila s njom na golu i sad kad nisam bila, bila sam joj vjerojatno najveća podrška. Znam da svima to zvuči suludo, ali to je jednostavno tako. To je ta energija koja nas krasi i koja će nas krasiti još dugo godina”.

Uspjeli smo uhvatiti Teu i pitat ju da li je iznenađenje uspjelo, je su li očekivale ovako nešto?

“Je, ali očekivali smo nešto. Doduše, nisu nam rekli da će biti takav doček ali znali smo da se nešto sprema. Kroz medije, kroz društvene mreže.. Rekla sam još tamo, da mi je barem znati kako je to sad u Hrvatskoj. Stvarno je neobično”, rekla nam je Tea Pijević i nastavila:

“Ma bilo je tu trenutaka na prvenstvu koje se uopće nisu vidjeli, to naše zajedništvo u hotelu. Stvarno smo kao obitelj. Mjesec dana s pripremama, od 0-24 skupa, bez ikakvih trzavica, mislim da je to najveća snaga Hrvatske. Trener nam vjeruje, na okupu smo dugo skupa, ja kad zatvorim oči znam gdje je koje krilo”.

Cure su feštale čitavu noć, pa se u ponedjeljak u pet ujutro zaputile prema Kopenhagenu na avion za Zagreb…

“Još feštamo, nismo oka sklopile. Samo smo se ukrcale na avion. Nadam se da ćemo to sada nastaviti. Ne bi smjeli radi mjera, ali bili smo zatvorene mjesec dana, valjda i mi malo možemo”.

‘Drago mi je što je iskoristila moje odsustvo na najbolji mogući način’

Organizatori su sad sve naučili, i kako se zovu i kad odlaze iz hotela…

“Ma sve su naučili”, izjavila je Tea Pijević iz Stabline pored Ploča.

Ivana Kapetanović otkrila nam je jednu zanimljivu priču o vratarki Albu Fehérvár KC-a…

“Prije nego što su djevojke išle na okupljanje ja sam sletila u Hrvatsku jer sam se vratila iz Metza nakon operacije i rekla mi je ‘joj Kapi, ja ne znam kako ću ja to, bila sam dugo u samoizolaciji, nisam spremna, ne znam u kakvoj sam formi’… Ja sam joj na to kazala ‘Tea bit ćeš super, opusti se’. Nema veze, eksplodirat ćeš, bit ćeš odlična, na svježinu. Na kraju se tako i pokazalo. Sretna sam zbog toga, drago mi je što je iskoristila moje odsustvo na najbolji mogući način i drago mi je što je Hrvatskoj sačuvala sigurnost na golu, jer sam se ja zato uvijek borila i drago mi je da je to ona nastavila. Nadam se da će tako nastaviti svaka golmanica koja dođe iza nas”.