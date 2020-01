ON JE ZA SRPSKE TABLOIDE NAJVEĆI IZDAJNIK: Sin slavnog srpskog glumca na nezapamćenom udaru: ‘Teško mi pada sve ovo’

‘Ni na kraj pameti mi nije bilo da će se dogoditi ovako nešto’

Rukometna reprezentacija Srbije oprostila se od Eura. No, srpske medije, nekako više od debakla njihove nacionalne momčadi, odnosno uzroka istog, zanimaju neke druge, nesportske stvari, stvari kojima nije mjesto u 21. stoljeću, posebno ne u sportu! Naime, nakon poraza Srbije od Crne Gore 21:22, srpski tabloidi bavili su se glupostima poput zelenih dresova u kojima su igrali Crnogorci i koji su odabrani slučajno još prošlog rujna, kako su to obavijestili iz rukometnog saveza Crne Gore…

Ni kriv, ni dužan

Druga tema bio je ni kriv, ni dužan, Vuk Lazović koji je doživio bizarne napade i postao žrtveno janje jer kao rođeni Beograđanin igra za Crnu Goru. Lazović je inače sin legendarnog srpskog glumca, pokojnog Danila Lazovića, a majka mu je s Cetinja iz Crne Gore. Još prije četiri godine Vuk Lazović zaigrao je za Crnu Goru, a nakon pobjede nad Srbijom u Grazu Lazović se našao na udaru srpskih tabloida.

Napadnut da je slavio pobjedu protiv Srbije sa zelenaškom zastavom Crne Gore

Lazović je napadnut da je slavio pobjedu protiv Srbije sa zelenom zastavom Crne Gore koja predstavlja Komitski pokret iz 1918. godine. On je na čelu s generalom Krstom Popovićem božićnom pobunom ustao protiv odluke Podgoričke skupštine da se Crna Gora priključi Srbiji. Iako u tome nije bilo istine, Lazović se svejedno odmah morao pravdati i javno deklarirati tko je on i odakle potječe.

Balkan Handball, stoga, svoj intervju s Lazovićem započinje riječima:

“Što je sport, što su mediji, a što istina? O tome već dva dana razmišlja Vuk Lazović, sportaš, Beograđanin, Srbin koji igra za Crnu Goru, sin slavnog glumca Danila Lazovića, stavljen na stub srama i nezaštićen od onih koji su umislili da preko politike, sa raznim bojama, istjeruju neke svoje ratove gdje im mjesto nije”.

‘Ni na kraj pameti mi nije bilo da će se dogoditi ovako nešto’

“Ni na kraj pameti mi nije bilo da će se dogoditi ovako nešto. Ovo je već četvrta godina da igram za reprezentaciju Crne Gore, koja je bila maksimalno korektna u svakom trenutku prema meni, kao i ja prema njoj. Ova situacija do koje je došlo, to je novinarska manipulacija. Niti sam provocirao, niti mahao bilo kojom zastavom, niti je to meni bilo bitno u tom trenutku. Ja sam sportaš koji uvijek daje maksimum na terenu i koji gine za svaku pobjedu, da li za reprezentaciju ili klub. Tako sam odgajan, takve gene imam u sebi”, kazao je Vuk Lazović i na novinarsku konstataciju da je u hotelu između reprezentativaca vladalo više nego prijateljstvo, istaknuo:

“Više nego prijateljstvo, mi smo zajedno odrastali, igrali zajedno po Europi. To je ta ista generacija. Čujemo se, vidimo se, prijatelji smo. Tu nema mjesta nikakvim zlim namjerama, provokacijama i teškim riječima. To je manipulacija. Bio si svjedok svega toga. Vidio si kakva je atmosfera vladala prije i poslije utakmice. U Grazu nije bilo mjesta za politiku”.

Uplakani rukometaš: ‘To je za mene bolna tema, jako…’

U tom napadu posebno ga je zaboljelo provlačenje njegova oca kroz cijelu priču, zbog čega je Lazović nakratko prekinuo intervju i zaplakao…

“To je za mene bolna tema, jako…”, rekao je uplakani rukometaš, stoji na web izdanju Balkan Handballa-a.

“Otac mi stoji istetoviran na ramenu. Jako mlad sam ostao bez njega. Cijeli život se borim da njegovo ime nikada ne obrukam. Mislim da nisam i nikada ga neću obrukati. Teško mi pada sve ovo. Već nekoliko dana se to provlači kroz medije, pišu mi raznorazni ljudi ružne poruke, ima i onih koji pišu lijepe. Nikada nisam htio, niti dopuštao da itko loše govori o mom ocu ili da ja prezentiram njega u lošem svjetlu. Pokušavao sam se isključiti iz cijele situacije i koncentrirati se na utakmicu protiv Bjelorusije, ali je bilo jako teško. Pružio sam maksimum protiv Bjelorusa, ali nije bilo dovoljno i sada idemo kući”, rekao je Lazović.

Zovu ga u Srbiji izdajnikom, poručuju da nikad neće igrati za reprezentaciju

“U Srbiji su mi poručili da nikad neću igrati za reprezentaciju, a sada me zovu izdajnikom”

Naravno, nakon toga je reprezentativac Crne Gore morao pojašnjavati odakle potječe…

“Rođen sam u Beogradu. Otac mi je iz Brodareva Srbin, a majka s Cetinja i imam rodbinu u Crnoj Gori. U Srbiji su mi neki ljudi poručili da ‘nikada neću zaigrati za Srbiju” i zbog njih nisam u reprezentaciji, a sada me provlače kao izdajnika i nekoga tko je nešto loše napravio. Samo igram rukomet i borim se za svoju obitelj”, naglasio je Lazović.

‘Volim Crnu Goru i Srbiju. U mom srcu, mi smo jedan narod’

“U mom srcu, mi smo jedan narod. Meni je majka Crnogorka, dok mi je otac Srbin. Volim obje države, ja sam Srbin koji igra za Crnu Goru. Volim Crnu Goru i Srbiju. Nikada nikoga nisam provocirao i nikada neću. To što je sada takva situacija, što neki ljudi nameću takvu situaciju i manipuliraju nama sportašima, to je politika i ne želim ulaziti u to. Momci u reprezentaciji Crne Gore prihvatili su me kao svog i oni su za mene braća. Izašli smo na teren, pobijedili i proslavili. Nikoga nisam provocirao, niti mahao zelenom zastavom. Zato osuđujem sve laži koje su pisane povodom te situacije koje su naštetili mom prezimenu i obitelji”, poručio je Vuk Lazović.