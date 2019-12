ON JE ZA NEKE NAJSPORNIJI IGRAČ: Mnogi se pitaju što on uopće radi među Kaubojima; ‘I što sad, da pobijem cijeli svijet?!’

‘Je, sporan je igrač ali osporavali su i mene pa imam devet medalja. I što trebam raditi, pobiti cijeli svijet?!’

Izbornik hrvatske muške seniorske reprezentacije Lino Červar nekoliko nam ga je puta već u razgovoru za Net.hr nahvalio, govoreći kako za tako visokog igrača treba imati strpljenja, kako treba vjerovati u našu rukometnu djecu. Mladi 21-godišnji Josip Vekić perspektivan je igrač PPD Zagreba. Izdanak je RK Metković, tamo gdje su rukometno znanje sticali i pokazivali velikani hrvatskog rukometa Ivano Balić, Blaženko Lacković, Petar Metličić…

Podsjeća na Marka Kopljara

Visok je 210 cm, igra na poziciji desnog vanjskog. Posebno visinom i pozicijom podsjeća na Marka Kopljara, bivšeg hrvatskog rukometnog reprezentativca koji se od Kauboja oprostio nakon završetka posljednjog Europskog prvenstva u Hrvatskoj 2018. No, Vekića dio javnosti osporava, u Zagrebu su čak i najavili njegov odlazak iz kluba, jer se nije nametnuo.

Uz spomenuto, ima i onih koji govore kako bi Josip morao otići u neki manji klub kako bi igrao. No, Lino mu je ukazao povjerenje i uvrstio ga na onaj prvi, širi popis od 28 igrača za Euro koji za nas počinje 9. siječnja u Grazu. Na presici u utorak održanoj u Trofejnoj dvorani Hrvatskog rukometnog saveza u Zagrebu, izbornika Linu Červara pitali smo o Josipu Vekiću, odnosno koju mu je ulogu namijenio, spomenuvši mu navedeno? To možete vidjeti u priloženom videu presice od 24:34…

Lino na silu želi dobiti novog Marka Kopljara?

Dojam je kao da Lino na silu želi dobiti novog Marka Kopljara, da mladog igrača kojeg se dugo čeka želi pretvoriti u bitnu vedetu reprezentacije. Nije sporno da je Josip Vekić talentirani igrač koji je obranom oduševio ljetos na juniorskom SP-u u dresu Hrvatske, te pomogao reprezentaciji da uzme srebro, međutim…

“Je, sporan je igrač ali osporavali su i mene pa sam osvojio devet medalja. I što trebam raditi, pobiti cijeli svijet?! Na oproštaju od reprezentacije trebam reći ‘što još trebam raditi?!’… Šalim se malo, naravno. No, sigurno da nikad neću prestati vjerovati u našu djecu. Ako imam jednog dečka koji ima 210 cm, to je kriterij za košarkaša. Nemojte misliti da su mi pljeskali kad sam doveo Kopljara. Imao sam grdih problema dovesti ga iz Medveščaka u Zagreb, e to je bila priča. Pa kad se samo sjetim Jakova Gojuna. On je iz Zameta, a ja sam morao izmisliti da ide u Sisak, pa je rečeno da ga se trenira u Sisku i da će ga se uzeti u reprezentaciju. Tako je bilo. Težak je put da trener svoju viziju ostvari. Vizija i ideja za mene je individualno-intelektuano vlasništvo, nerijetko iznad znanosti. No, i iz kritika se može naučiti. Kroz kritiku ti se može dati ideja, da kod tebe probudi ono što si možda zaboravio”, kazao je vašem novinaru i ostalim predstavnicim medija Lino Červar i nastavio svoje dugo referiranje o Vekiću:

General obrane na juniorskom SP-u

“Mali Vekić ima 210 cm, kod mene je igrao četvorku u obrani. Recite mi, da li je on loše igrao četvorku, govorim o obrani? Nije igrao loše. Ako se sjećate, on je bio upitan i za Svjetsko juniorsko rukometno prvenstvo prošlog ljeta. Bila je tu jedna rečenica, znate kako se kaže ono, ja sam vam picajzla velika. Znači, on je bio general obrane. Kako se to promijenilo u kratko vrijeme? Znači, s visokim ljudima treba više strpljenja, dok mu ne dođe iz gu*ice u glavu. Danas je navala da se uzimaju niski, motorični igrači kako bi se brže došlo do rezultata. Trebaju i takvi igrati, poput Cindrića koji je fantastičan… Ali, ima jedan deficit, prirodni. Ekstremiteti su malim igračima manji. Stavi ga po sredini zone i kako će on igrati?!

Može igrati zadnjeg, eventualno predzadnjeg. I možda prednjeg, kao Šprema kojeg sam stavljao u obrani 5-1 u Ateni. Ja čak opravdavam trenere koji stavljaju male i motorične igrače s kojima će brzo postići rezultat, ili će dokazati predsjedniku da je on dobar trener. Znači, moći će svoju ideju, viziju igre, provesti u djelo puno brže nego da radi s visokim igračem. Evo, tu je i Igor Vori kojem sam dobar dio života posvetio njemu. I za njega su govorili da je nitko i ništa, da mislili su. Uzmi ga Lino u Italiju i nemoj ga više vratiti. A on je pobjednik. Čovjeku treba pronaći mjesto, to je vrhunac trenera”, objasnio je Lino Červar i na novinarsko pitanje koliko on osobno misli da Josip Vekić napreduje, s obzirom da je već 4 godine u Zagrebu, koliko je zadovoljan?

‘Treba više delati s njim’

“Ja vas pitam koliko se sati s njim radi, koliko je imao individualnih treninga? S njim se mora ostati, to je bila poruka, i s još nekoliko igrača, simulirati situacijski trening, njegovu ulogu u momčadi, pokrete, zaleđe, uopće stavove u igri… To iziskuje individualni i grupni trening. Znači uzeti njega i još nekoliko igrača koji će simulirati situaciju i stalno ponavljati. Treba više delati”.

Nakon presice, razgovarali smo i sa samim Josipom Vekićem na okupljanju u jednom zagrebačkom hotelu o kritikama i tome da ga neki osporavaju…

‘Uvijek će biti onih koji kritiziraju ili te osporavaju’

“Uvijek će biti onih koji kritiziraju ili te osporavaju. Sigurno je to da nemam preveliku minutažu ove sezone u Zagrebu, ali nastojim se izboriti što više mogu. Radit ću što više na sebi i nadam se da će se to, kao i moja čitava situacija u klubu, promijeniti nabolje. Moram još popraviti igru prema naprijed. Onda će biti bolje. Ne osvrćem se na kritike baš previše, njih će uvijek biti. Ovdje su svi sportaši naviknuti na to, tako da se mora znati nosiit s tim”, rekao nam je Josip Vekić i nastavio:

“Lino od mene očekuje obranu, da budem što bolji u obrani, a za napad ćemo vidjeti što i kako”.

Napomenuli smo Josipu da je Lino rekao da se mora s njim biti strpljiv i upitali ga je li on novi Marko Kopljar?

Upitali smo Vekića je li on novi Marko Kopljar?

“To ćemo vidjeti, to će pokazati vrijeme. Nadam se da ću biti. To je veliki igrač i čast mi je da me uspoređuju s njim. Na kordinaciji pokreta i brzini mora se poraditi, radit ću na tome da se to ispravi i da se pogreške i nedostaci svedu na minimum. Nadam se da će tako na kraju i biti”.

Očekivanja od reprezentacije na Euru?

“Ciljevi su veliki, Hrvatska kao Hrvatska uvijek ide na najviše postolje. Vidjet ćemo kako će ispasti. Velika je čast biti pozvan u reprezentaciju. Izbornik ima povjerenja u mene, surađivali smo prošle godine i bilo je super. Veliko hvala njemu i drago mi je biti tu među dečkima. Ovo je veliki poticaj za mene”, zaključio je Josip Vekić.

