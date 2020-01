[VIDEO] ON JE ZA HRVATSKU MOŽDA I NAJVEĆI DOBITAK NA STARTU EURA: ‘Utakmica je i zbog njega bila prelomljena’

Razgovarali smo s bivšim izbornikom Slavkom Golužom (48) o jučerašnjoj utakmici Hrvatske i Crne Gore

Hrvatska muška seniorska rukometna reprezentacija u četvrtak je navečer slavila protiv Crne Gore rezultatom 27:21 na otvaranju Europskog prvenstva u Grazu. Ovaj dvoboj UŽIVO ste mogli gledati putem TV ekrana na kanalima RTL-a koji uključuju televizijske programe RTL i RTL 2 te digitalnu platformu RTLplay, kao i pratiti na Net.hr-u, RTL.hr-u te Sportnetu. Od 19.40 na RTL-u bila je i emisija “Vrijeme je za rukomet”, a nakon utakmice mogli ste i pogledati završnu analizu sa stručnjacima koja je započela nakon RTL Direkta.

[FOTO, VIDEO] HRVATSKA – CRNA GORA 27:21; Kauboji se probudili u drugom dijelu i pregazili Crnu Goru za pobjedu na startu natjecanja

TRESU SE U SRPSKOJ REPREZENTACIJI: ‘Nemam riječi! Mi smo kukavice!’ Riječanin zavapio; ‘Najradije bi nas izbornik zašamarao’

Pobjedom otvorili turnir

Kauboji su tako pobjedom otvorili turnir u skupini A u kojoj su još reprezentacije Bjelorusije i Srbije. I to je ono najbitnije. Prvi dio nije bio dobar. Previše je tu bilo mučenja u napadu, bezidejnosti, a u obrani nije bilo gustoće i pokretljivosti potrebne za zaustavljanje suparnika.

Watch the Game Highlights from Croatia vs. Montenegro, 01/09/2020 pic.twitter.com/YbmX9AEP3y — EHF EURO (@EHFEURO) January 9, 2020

SVE O EUROPSKOM RUKOMETNOM PRVENSTVU MOŽETE ČITATI – OVDJE

Crna Gora, s druge strane, u prvom je dijelu igrala jaku i agresivnu obranu koja im je prolazila, sve dok se nisu ispuhali. Na poluvremenu su Crnogorci čak i vodili jednim pogotkom prednosti, no u nastavku se razigrala obrana na čelu s kapetanom Domagojem Duvnjakom, u napadu je briljirao virtuoz s loptom Luka Cindrić, a i vratar Marin Šego je na vratima spojio nekoliko važnih obrana…

[FOTO, VIDEO] JESTE LI VIDJELI OVO? Karačić je letio, Horvat pokazao da može, a Stepančić je dobio ‘batina’; No, centralna figura bio je – Duvnjak

Roganović u prvom nadmudrio Linu, ali ne i u drugom poluvremenu

Lino je dopustio da ga crnogorski kolega Zoran Roganović nadmudri u prvome dijelu svojim taktičkim zamislima, ali u drugome su njegovo znanje i iskustvo došli do izražaja, pa je Červar povukao neke od bitnih poteza, prvenstveno u toj 5-1 obrani s Duvnjakom kao prednjim, što je i odlučilo utakmicu. Zabio je Duvnjak tek jedan gol, ali odradio je sjajnih 30 minuta u obrani. Nije to bilo nikakvo iznenađenje, to smo davno znali da je on najbolje rješenje za tog prednjeg.

Vrlo je agilan na nogama, brži i od Mandića i od Ravnića koji također mogu odigrati tog prednjeg, a uz to njegove mu duge ruke jamče da suparnik teže dodaje pas, nego što je to slučaj s navedenom dvojicom koji ipak nemaju takve fizičke predispozicije. Iako imaju kvalitetu…

‘Bilo je vidljivo da će oni puknuti, ne znaju napadati na 5-1 postavljenu obranu’

“Prva utakmica, normalno da je tu bilo i malo nervoze. Početak natjecanja i sve to skupa. Po meni, očekivana utakmica, ajmo reći da je u prvom dijelu bilo ispitivanje snaga. Mi smo se mogli odvojiti uz polukontru Karačića, ali vratili smo ih u život. Evidentno je bilo vidljivo da će oni u jednom trenutku puknuti. Oni ne znaju napadati na 5-1 postavljenu obranu. Duvnjak kad je stao, zatvorio je te paralelne lopte. U drugom smo dijelu istrčali nekoliko polukontri i kontri Mandića na postavljenu zonu, drugačije smo napadali nego u prvom poluvremenu. Prelasci na dva pivota, široko postavljeni”, rekao nam je proslavljeni bivši hrvatski reprezentativac i izbornik, sad trener Tatrana iz Preševa Slavko Goluža.

Kad smo kod kružnih napadača, bitno za napomenuti da je odličnu utakmicu odigrao Marino Marić koji je zabio 4 gola. On je možda i najveći dobitak za Hrvatsku na startu prvenstva. Željko Musa, prvi kružni napadač reprezentacije i važan Linin kotačić u obrani, bez obzira radilo se o 5-1 ili 6-0, nije još u optimalnoj formi. Zabio je i tek jedan pogodak u napadu. Traži se još Željko, ozljeda je ostavila traga u bočnom kretanju, ali iskreno se nadamo kako će njegova forma rasti kako turnir bude odmicao…

‘Sve je bilo po planu’

“Marić je bio izvrstan i utakmica je, između ostalog i zbog njega, bila prelomljena. Ono što mi je bilo drago vidjeti na kraju utakmice, u zadnjih 10 minuta, po meni mislim da u ovoj utakmici, osim pobjede, nije bio važan rezultat, odnosno s koliko ćemo ih pobijediti. Važno je bilo da svi igraju. Na kraju su i Matanović i Hrstić dobili minutažu. Imali smo jednu širinu, da ti mladi momci osjete atmosferu, da osjete igru na jednom velikom reprezentativnom natjecanju. Po meni, bilo je sve po planu”, objašnjava nam Slavko Goluža.

Valentino Ravnić dobro je reagirao nakon što je David Mandić dobio dva isključenja vrlo brzo u prvom poluvremenu, te mu je prijetila opasnost od isključujućeg trećeg. On je možda dobro rješenje za 5-1 u drugoj varijanti. Što se tiče Mandića, on je kao prednji u obrani 5-1 treća varijanta.

‘Evidentno je da je Duvnjak, za razliku od Mandića i Ravnića, puno agilniji na nogama u obrani 5-1’

“Evidentno je da je Duvnjak, za razliku od Mandića i Ravnića, puno agilniji na nogama, puno bolje procijenjuje let lopte, razmišljanje suparnika kojeg dovodi u situaciju da nema rješenja. I ta rješenja koja imaju su spora, neadekvatne lopte dobivaju bekovi”, objašnjava nam Goluža.

Zlatko Horvat, hrabri Zlaja ratnik, postigao je 4 gola iz 4 pokušaja i pokazao da će i na ovom turniru biti naš jaki adut. Trčao je Horvat 100 na sat. Bio je to stari Zlaja, neopterećen sedmercima, koncetriran samo na što bržu i točniju realizaciju, kao i istrčavanje polukontri i kontri. To je veliko ohrabrenje. to je ono što također veseli…

Horvat oduševio energijom, trkom i realizacijom

“Njega mi je drago bilo vidjeti kako je odigrao. Nakon jedne iscrpljujuće sezone u Zagrebu imao je sjajnu realizaciju. Bio je izvanredan. I kružni napadač Šipić je bio dobar. Ne treba zaboraviti niti Mamića koji je u drugom dijelu doprinio na toj trojki u obrani. Drugo poluvrijeme je pokazatelj i treba biti čvrsto s dvije noge na zemlji. Treba se maksimalno fokusirati na sljedećeg suparnika”.

A sljedeći suparnik našoj izabranoj rukometnoj vrsti je Bjelorusija koja je pobijedila Srbiju 35:30. Tu ćete utakmicu također moći gledati putem TV ekrana na kanalima RTL-a koji uključuju televizijske programe RTL i RTL 2 te na digitalnoj platformi RTLplay, kao i pratiti na Net.hr-u, RTL.hr-u te Sportnetu. Uoči utakmice bit će i emisija “Vrijeme je za rukomet”, a nakon utakmice slijedi završna analizu sa stručnjacima.

Slijedi Bjelorusija u subotu od 16.00

Kad govorimo o Bjelorusiji, vidjeli smo jučer protiv Srbije pivota Lukjančuka, vrlo brzog u sredini obrane s kojim će u subotu bitku na crti voditi Željko Musa i Marino Marić. Uz njega, vidjeli smo i Podšivalova i Gajdučenka kao bržu verziju napada u kojem glavne role imaju u ovom slučaju više Nikulenka nego Puhovski. Artsem Karalek zabio je, pak, 8 golova i bio najefikasniji Bjelorus. Vladislav Kuleš pratio ga je s 5 golova, isto kao Siarhei Šilović i Dzmitry Nikulenkau… Nisu Bjelorusi bezazleni, ali nisu niti rang Hrvatske…

“Gledajte, oni su mlada momčad, neiskusna… Bez obzira što oni igraju u nekim jačim klubovima kao Kielce ili Meškov iz Bresta. Uvjerenja sam da će Lino njima suprostaviti 5-1 obranu jer i oni ne znaju napadati na tu obranu. S iskustvom to mogu kazati jer sam igrao protiv tih igrača s mojim Tatran Prešovom. Treba pripaziti na njihovog pivota Lukjančuka, na šuteve sa zemlje od Nikulenke. Očekujem sličnu utakmicu kao protiv Crne Gore. Mi smo kvalitetniji ali treba biti oprezan i fokusiran svih 60 minuta. Najvažnije je pobijediti” zaključio je Slavko Goluža.