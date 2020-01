Kratko smo porazgovarali s jednim od najvažnijih Červarovih aduta Željkom Musom (34)

Izbornik hrvatske muške rukometne reprezentacije Lino Červar nekako je najviše bio zabrinut za njega na početku priprema za Euro, koje za naše počinje sutra u Grazu susretom u skupini A protiv Crne Gore (20.30), a koje ćete moći gledati na kanalima RTL-a koji uključuju televizijske programe RTL i RTL 2 te digitalnu platformu RTLplay, kao i pratiti na portalu Net.hr, RTL.hr te Sportnet.

JEDAN OD KLJUČNIH LJUDI HR RUKOMETA O ‘SLUČAJU ŠTRLEK’ ZA NET.HR: ‘Ničiji interes i nitko nije iznad reprezentacije. Ovo je bila poruka svima’

Stup obrane

Pivot Željko Musa stup je obrane. Igra u sredini, bilo koje, radilo se o kombiniranoj 5-1 ili 6-0 obrani. Dakle, iznimno je važan igrač za igru Hrvatske. Bez obrane se ne pobjeđuje na velikim natjecanjima, posebno ne bez 6-0 obrane. Imamo mi na crti’ dovoljno kvalitetnih zamjena, ali Musa je teško zamjenjiv. Imamo i problem na toj desnoj strani za koji smo znali. Tko će pomoći Stepančiću u tom pogledu, nismo vidjeli, ali netko će morati…

HRVATSKA SPASILA BIH RUKOMET: Ključni čovjek tamošnjeg rukometa za Net.hr: ‘Veliki domoljubi samo čuvaju svoje fotelje’

Mučila ga je ozljeda ligamenata koljena

Skinuo je kružni napadač Hrvatske i po koji kilogram, pa je na pripreme na samom početku 2020. došao sa stilom. Pristigao je Musa skupa s ostalim “Nijemcima”, Duvnjakom, Mamićem, Marićem i ozlijeđenim Martinovićem na treći dio priprema, uoči Croatia Cupa u Poreču. Malo prije početka priprema mučila ga je ta nesretna ozljeda ligamenata koljena, koju je zadobio u svom matičnom klubu Magdeburgu, ali Željko ne želi kukati. Samo je fokusiran na sutrašnji početak Eura. Prva utakmica je najbitnija, ona određuje i raspoloženje, samopouzdanje i, naravno, daljnji tijek natjecanja po skupinama u toj prvoj fazi prvenstva…

LINO IMA NOVI PROBLEM: Razgovarali smo s izbornikom, otkrio nam je nešto pomalo zabrinjavajuće; ‘On je iscrpljen i to me može brinuti’

‘Moramo dati sve od sebe, svaki je protivnik nezgodan’

“Komunikacija među dečkima je odlična. Odradili smo te dvije pripremne utakmice protiv Bosne i Hercegovine i Katara. Nismo imali puno vremena za pripreme, ali se nećemo na to vaditi. Spremni smo, znamo što nas čeka na Euru, nije nam ovo prvi put. Idemo utakmicu po utakmicu, prvi je suparnik Crna Gora i na to smo maksimalno fokusirani. Moramo dati sve od sebe, svaki je protivnik nezgodan. Atmosfera u momčadi je odlična, kao i uvijek. Tako uvijek mora biti”, kazao nam je Željko Musa u video intervjuu koji možete pogledati od 0:50…

‘Sigurno da moj maksimum nije bio u ove zadnje dvije utakmice’

Protiv BiH i Katara bilo je vidljivo da Musa mjesec dana nije igrao rukomet i trebat će malo strpljenja da uđe u ritam. Imao je već tri tjedna pauze zbog iste ozljede kolateralnog medijalnog ligamenta koljena, pa se vratio. U ovom slučaju radilo se o jačem istegnuću. Ipak, njegova situacija malo brine. Treba nam pravi Musa, onakav kao prošle godine na SP-u protiv Španjolske, u susretu u kojem je dominirao u obrani, a u napadu je briljirao sa šest pogodaka te zaslužio nagradu za najboljeg igrača utakmice…

“Svatko od nas mora dati svoj maksimum. Sigurno da moj maksimum nije bio u ove zadnje dvije utakmice. Naravno da moram bolje, ja sam toga svjestan. Znam da mogu, znam da hoću bolje odigrati na prvenstvu. To je sigurno”, govori nam Željko Musa kojem smo u razgovoru rekli kako su reprezentaciju ozljede ponovno pogodile…

‘Žao mi je svih ozlijeđenih suigrača’

“Baš mi je žao svih ozlijeđenih suigrača. Pogotovo malog Martinovića kojem se to dogodilo na rođendan. Želim mu brz oporavak. Znam da će se on vratiti još jači. Pred njim je velika budućnost. Sigurno da ga je to pogodilo ali eto, oramo ići dalje. Svima nam je žao zbog njega, ali moramo se ujedniti i odigrati turnir”, zaključio je Željku Musa.