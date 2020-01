ON JE (BIO) NAŠ NAJVEĆI DUŽNIK NA EURU: No, imamo mi puno veći problem od njega; ‘To bi nas moglo skupo koštati’

‘Mogao je mene Červar pozvati da igram za reprezentaciju na Euru, ali samo da pucam penale’

Čekalo ga se na prvenstvu najviše od svih. I u ponedjeljak protiv Češke ga se, nadamo se, i- dočekalo! Lijevi vanjski hrvatske rukometne reprezentacije Marko Mamić odigrao je svoju najbolju utakmicu na turniru do sad, zabio je Česima 5 golova i bio naš najbolji strijelac. I to je dobro! Lino mu je dao priliku da proigra. Kako je izbornik i sam dao naslutiti prilikom davanja izjava o njemu, Marko Mamić najveći je naš dužnik na turniru…

Prošle godine napustio Kielce i preselio u Bundesligu u Leipzig

SVE O EUROPSKOM RUKOMETNOM PRVENSTVU MOŽETE ČITATI – OVDJE.

U lipnju prošle godine Mamić je napustio Kielce i preselio u Bundesligu u Leipzig, momčad iz sredine najjače svjetske lige. Razlog odlaska iz Kielca je Mamićeva želja da igra napadački, a ne samo obrambeno, što u Kielcu kod Dušebajeva nije mogao. A i morao je nešto poduzeti, zato što je upitna bila i njegova karijera u reprezentaciji…

POKAZALI SMO U PRVOM KRUGU KLASU, ALI JEDNA STVAR ITEKAKO BRINE: ‘On se jako puno troši, zato moraju proigrati’

Prije tri godine u Francuskoj je bljesnuo i svi su rekli, konačno smo riješili problem lijevog vanjskog. Igrao je na Euru u Hrvatskoj 2017., a onda se ozlijedio i dugo nije bio u sastavu. No, nakon povratka odmah se vidjelo, ma vidjelo se i bez njega, da nam je igrač takvih šuterskih mogućnosti prijeko potreban…

‘Marko Mamić naš je najveći dužnik, jako je dobar igrač’

No, na turniru do sad i nije baš puno pokazao. Imao je nekoliko bljeskova, ali to je puno premalo za igrača takvog kalibra. Kad to kažemo ne mislimo na obranu, nego na napad, dio igre u kojoj je Marko – najjači!

“Je, Marko Mamić naš je najveći dužnik, jako je dobar igrač. Trebamo ga dobiti na turniru, pod hitno! No, dobro je to što je zabio protiv Čeha pet golova. Trebaju nam njegovi golovi. Dosad na turniru nismo bili opasni na tom lijevom vanjskom kad nije igrao na toj poziciji Domagoj Duvnjak. Tražio se Marko Mamić i mislim da je ovo dobar znak i napredak. Trebat će nam u ovim završnim borbama njegovih 2,3, 4 gola s devet – deset metara. To će za nas biti samo dobitak. Odradio je odlično prošli Euro, bio je naš jedan od boljih igrača na hrvatskom Euru 2017. Baš je odigrao dobar turnir. Ne znam je li ozlijeđen, koliko igra u klubu, ali vidi se da mu nedostaje samopouzdanja”, kazao nam je proslavljeni bivši hrvatski reprezentativac, najbolji svjetski rukometaš 90-ih godina prošlog stoljeća, veliki Patrik Pako Ćavar i dodao:

HRVATSKA – ČEŠKA 22:21: Luka Stepančić majstorskim potezom zabio za pobjedu u zadnjim sekundama; Bilo je dramatično

“Utakmica protiv Češke je za nas bilo samo odrađivanje posla. Dobro da su igrači koji nisu baš dobivali priliku zaigrali, da i oni osjete kako je to igrati u ulogama nositelja igre, atmosferu utakmica koji su za njih dosta bitne.”

Matej Ašanin protiv Češke obranio je deset lopti. Trebaju nam raspoloženi golmani za ono što slijedi…

‘Golmani nam se bude i to je najbitnije’

“Golmani nam se bude i to je u biti najbitnije. Vratit ću se na onu utakmicu s Njemačkom. Vratari nisu imali svoj dan, nisu bili u onakvom izdanju u kojem smo ih naviknuli gledati. Ali, Ašanin je obranio vrlo važnu loptu sedam, osam minuta prije kraja dvoboja, a onda je šlag na tortu dodao Šego koji je obranio super važan zicer i nije dopustio Nijemcima da izjednače. Možda su, po meni, golmani i najvažnija karika u ekipi. Jel, kad ti dva golmana obrane između 10 i 15 lopti, teško da možeš izgubiti tu utakmicu”, govori nam Pako i na naše pitanje da li jaka obrana može injercijski narušiti golmanovu statistiku jer onda vratar nema baš toliko posla, pa u tom slučaju ispada da i nije baš bajno branio, objasnio nam je:

“Gledajte, na vrlo visokom nivou igrati obranu svih 60 minuta je jako teško. Obrana umara, posebno ove naše što igramo, to su zahtjevne obrane. Protivnik će doći na 6 ili 7 metara, ali bit će tu kontri i polukontri. Tada golmani trebaju doći do izražaja. Naravno da im može pomoći pritom dobra obrana i čvrsti blok. I ono što golmani ne vole, da im se šutira blizu gola sa 6 metara”.

Slijedi Španjolska u srijedu od 16.00. Na prvi pogled rezultatski nebitna utakmica, ali itekako bitna za Hrvatsku, ako želimo napraviti na prvenstvu napraviti više od polufinala, ako želimo u finale ili osvojiti zlato. Kako sad stvari stoje, u skupini 2 vodeća je Norveška, paklena reprezentacija koja je, k tome, i domaćin prvenstva.

Watch the Game Highlights from Croatia vs. Czech Republic, 01/20/2020 pic.twitter.com/QXv8D4W3FX — EHF EURO (@EHFEURO) January 20, 2020

Utakmica protiv Španjolske nam je bitna – ako želimo u finale ili na europski tron

Porazom od Španjolaca u srijedu bili bi drugi u skupini 1 i najvjerojatnije bi išli na Norvežane, pod pretpostavkom da ostanu na čelu grupe. Pobjedom bi natjecanje u drugoj fazi završili kao vodeći i igrali bi s drugoplasiranom momčadi. Trenutno se sad u grupi 2 Slovenija i Mađarska bore za tu drugu poziciju. Bolje Slovenija ili Mađarska od Norveške…

“Uopće nisam pobornik kalkuliranja. Ja bi da idemo na pobjedu protiv njih u punom sastavu. Ostaju ti još dvije utakmice do kraja. Igrači baš sad moraju izvući svoj maksimum i protiv Španjolske, kao i u polufinalu i onda nadamo se u finalu, ili u susretu za treće mjesto, vidjet ćemo još kako će biti. Vjerujem da naši imaju snage, svježine da odrade turnir kako spada do kraja… Motiva im ne nedostaje. U svakom slučaju, da se mene pita, ja bih preostale tri utakmice odigrao bez kalkulacija”.

I za kraj Ćavar nam je prokomentirao i našu najveću boljku na ovom prvenstvu, sedmerci. Promašili smo ih do sad puno…

‘Mogao je mene Červar pozvati da igram na Euru, ali samo da pucam penale’

“I to je naš najveći problem. Mislim da smo ih šutirali na turniru 19, a promašili ajme majko koliko… Imam i zato riješenje. Mogao je mene Červar pozvati da igram za reprezentaciju na Euru, ali samo da pucam penale, ha ha ha…. Nisam držao rukometnu loptu u ruci 10 godina, ali evo ovako skoro sa 50 godina što imam, iz fotelje, ja bih od ovih 19 zabio valjda 18. Moramo to popraviti, jer bi nas to moglo skupo koštati trijumfa, rezultata… To će sve biti tijesne utakmice i moramo biti baš strogi u realizaciji sedmeraca, ali i zicera, kao i šuteva iz daljine”.

Vrijedi spomenuti kako se dvoboj Hrvatske i Češke mogao gledati UŽIVO putem TV ekrana na kanalima RTL-a koji uključuju televizijske programe RTL i RTL 2 te digitalnu platformu RTLplay, a također ju tekstualno pratiti UŽIVO i na portalima Net.hr, RTL.hr te Sportnet. Na RTL-u uoči utakmice Hrvatske i Češke mogli ste pratiti emisiju ‘Vrijeme je za rukomet’, a nakon utakmice i završnu analizu dvoboja od strane naših legendi Pere Metličića i Drage Vukovića.

Dvoboj protiv Španjolske također ćete UŽIVO moći gledati na navedenim RTL kanalima i pratiti na RTL-ovim portalima, posebno na portalu Net.hr i Sportnet.