ON BI MOGAO BITI NAJBOLJI NA SVIJETU: Novi Kauboj o kojem priča čitava Njemačka za Net.hr; ‘Vjerujem da ću kad-tad dobiti priliku’

‘Duvnjak mi je bio uzor i još uvijek je. Kako je on dobar igrač, kakva je osoba, malo je takvih’

Godina na izmaku za njega je bila poput kakvog rolecostera. Da je kojim slučajem netko režirao kako bi mu trebala izgledati 2019., vjerojatno niti sam ne bi bolje smislio. Ivan Martinović (21) jedan je od najboljih mladih rukometaša svijeta, barem ako ćemo suditi prema MVP nagradi s juniorskog SP-a prošlog ljeta u Španjolskoj, na kojoj je predvodio Hrvatsku do povijesnog srebra u uzrastu za igrače do 21 godine.

S Gummersbachom ispao u drugu ligu, ali…

No, nije to jedino što ovaj potentni igrač njemačkog TSV Hannover Burgdorfa, lijevak koji igra na poziciji desnog beka, može ponuditi u svom rukometnom CV-u u “nastajanju”. Iz bečkih Fiversa je prešao u jaku njemačku Bundesligu, još kad je bio jako mlad. Gummersbach je klub koji ima bogatu povijest, no bili su loši te su na kraju ispali u drugu ligu…

No, uz to što je Ivan bio šuterski raspoložen u dresu slavnog kluba koji je u ozbiljnom padu već godinama, pokazao je da ima kvalitetu i za najveće domete, a tako su ljetos i stizale ponude kada se saznalo da će Gummersbach u drugoligaško društvo. Martinović je izabrao onu Hannovera kojeg vodi Antonio Carlos Ortega i to mu se pokazalo dobrim potezom.

S Hannoverom kreirao iznenađenje, našao se na Lininom popisu od 28 igrača za Euro

Osim što je počeo igrati bolje i nastavio zabijati, našao se i na popisu izbornika Line Červara od 28 igrača za Euro, koje 9. siječnja za hrvatsku reprezentaciju počinje u Grazu utakmicom protiv Crne Gore, a koje će se prenositi samo na RTL televiziji i koje ćete moći pratiti i na portalu RTL, te Net.hr. S klubom je Ivan, pak, kreirao iznenađenje u jakoj njemačkoj Bundesligi i dohvatio drugo mjesto, sa samo tri poraza, iza vodećeg Kiela Domagoja Duvnjaka…

“U ovoj godini na izmaku nekako sam sve prošao. U Gummersbachu, ma ne znam, onako kako smo mi ispali u drugu ligu, mislim da ne može gore. Jedan nam je gol nedostajao da ostanemo u prvoj njemačkoj ligi. Odlično je za mene bilo što sam dobio ponudu od TSV Hannovera. Odigrali smo nevjerojatno prvenstvo u Španjolskoj, šteta zbog izgubljenog finala. Osvojio sam MVP nagradu… Zabio sam oko 50, 60 golova u ovoj godini, ne znam sad točno. Ma nikad ne bi rekao da ću se ovako dobro uklopiti u Hannoveru. Momčad me primila super. Mislim da smo sve iznenadili kako smo startali u sezonu i kako smo izdržali do kraja godine, da imamo 4 boda manje od Kiela, ma ne znam stvarno što bi rekao. Antonio Carlos Ortega i Iker Romero su odlični treneri, treninzi su vrhunski, kao i pripreme i vođenje na utakmicama”, kazao nam je u uvodu razgovora Ivan Martinović koga smo “uhvatili” taman kad je došao s treninga i ušao u stan…

‘Lijepo mi je u Hannoveru’

“Imamo odlične igrače. Tu su kapetan Fabian Böhm, Morten Olsen koji igra nevjerojatnu sezonu. Tu je i naš Ilija Brozović, on mi je susjed i dosta mi je pomogao u klubu. Tu su Slovenci Urban Lesjak i Nejc Cehte, oni su mi isto susjedi. Mala balkanska četvrt u Hannoveru, rekao bi. Ma baš mi je lijepo u gradu i klubu, ugodna je atmosfera, prezadovoljan sam. Samo da nastavim ovako i dalje igrati”, govori nam Ivan Martinović za kojeg su hrvatski mediji bili pisali kako ima bolju statistiku u prvoj bundesligaškoj sezoni od Domagoja Duvnjaka, svog idola…

“Iskreno, ne znam je li to istina, ali zabio sam dosta golova. No, nije to meni toliko sad bitno. Samo želim biti bolji u oba smjera, popraviti se u obrani. Želim igrati što bolje u oba smjera i biti vrhunski igrač”.

Otkad je bio dječak gledao je Duvnjaka. Kada je pozvan u A reprezentaciju na kvalifikacijama za Euro 2020. u Osijeku, Dule mu je bio cimer što ga je oduševilo…

Duvnjak mu je uzor

“Duvnjak mi je bio uzor i još uvijek je. Kako je on dobar igrač, kakva je osoba, malo je takvih… On je i bit će mi uvijek uzor. No, rekao bi da mi je kao desni vanjski uzor prije bio i Šveđanin Kim Andersson. Njega sam isto dosta volio gledati. No, najveći moj uzor nije rukometaš nego košarkaš. Radi se o LeBronu Jamesu. Volim košarku, pratim NBA, LeBrona baš obožavam”, izjavio je Ivan Martinović koji u klubu nosi broj 5, isto kao i Duvnjak…

“Ma ne, nije to zbog Duvnjaka, nego zbog bivšeg kluba u Austriji. Tamo svaki igrač mora nositi broj 5. Naime, u Beču postoje okruzi, Bezirkovi, imaš 5, 15, 25 brojeve, kao kvartovi, i mi smo bili u petom. Volio sam jednog igrača, još kad sam bio klinac, koji je igrao u prvoj momčadi Fiversa u Beču. On je nosio broj pet. Moj tata je nekog zamolio u klubu da ja nakon njega dobijem broj pet, i od tada uvijek nastojim nositi peticu”, otkrio nam je Ivan Martinović koji bi se trebao naći na drugom dijelu priprema za Euro u Poreču… Posljednju utakmicu igra 29. prosinca…

Lino ga hvali

“Ako me izbornik pozove sad na pripreme, isto ću dati i davati sve od sebe na treninzima kao što dajem u Hannoveru na svakom treningu, na svakoj utakmici. Bit ću discipliniran i presretan što sam dio tako nečeg velikog. Optimističan sam, gledat ću unaprijed i vjerovat da ću dobiti kad-tad svoju priliku, da ću kad-tad odigrati veliko natjecanje sa A Hrvatskom”.

Ivan je jedan od onih mladih igrača kojeg Lino Červar hvali i kojeg je uveo u reprezentativni sustav A reprezentacije. Kad smo mu kazali ovo za hvaljenje, kao da mu je bilo malo neugodno. Ivan ostavlja dojam sramežljivog mladića kad se govori o njemu, kad ga se hvali…

“Više volim imati loptu u rukama. Meni je to sve. Ne volim baš pričati o sebi, želim samo trenirati i biti što bolji. Timski sam igrač, želim raditi za boljitak momčadi, želim igrati rukomet koji je kolektivni sport. Što se tiče igre, htio bih popraviti obranu, to mi je glavni cilj. Trebao bi popraviti fizički dio, trebao bi se još ojačati, iako sam dobio dosta kilograma od kad sam u Njemačkoj. To su za mene dva glavna faktora popravka. U napadu, tu bi htio možda popraviti šut, da mi bude precizniji, da imam bolji postotak”, zaključio je Ivan Martinović.