OMILJENI HRVATSKI RUKOMETAŠ UPOZORIO NA SVE OPASNOSTI KATARA: Izdvojio je dvojicu igrača kojih se moramo paziti

Hrvatska je, dakako, veliki favorit, ali Kaleb upozorava na neke sitnice

Legendarni i omiljeni hrvatski rukometaš, a sada stručni komentator RTL-a, Nikša Kaleb, analizirao je nadolazeći sraz Hrvatske i Katara koji je na rasporedu u utorak. Utakmica je to trećeg kola prvog kruga i odlučit će o tome tko ide dalje u drugi krug. Hrvatska je, dakako, veliki favorit, ali Kaleb upozorava na neke sitnice kod katarske momčadi.

“Katar sa Šarićem na golu ima svoju težinu. Ali on ima 42 godine i nije to ona brzina i eksplozivnost. Uspjeli su stvoriti i ponešto domaćih igrača, a Valero Rivera je to dobro posložio. Rivera je dobro razvio mlade igrače i to one domaće… Oni bi u svim sportovima htjeli biti prvaci svijeta. Nama naša obrana 5-1 može puno donijeti, igraju s dešnjakom na desnom vanjskom i njega treba tjerati u desnu stranu i pokrivati prvu stativu i tjerati ga da gađa dalji kut. U obrani imaju Amina igrača kojeg moramo izbaciti iz ravnoteže uz pomoć pivota”, kazao je Kaleb.

