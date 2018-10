OKUPILI SE HRVATSKI RUKOMETAŠI, DUVNJAK SE VRAĆA, ČERVAR UPOZORAVA: ‘Zabrinut sam zbog jedne stvari’

‘Zadnje dvije godine se u rukometu proširio broj reprezentacija koji je prije bio sveden možda na četiri, pet, danas je to puno više’

Hrvatska muška seniorska rukometna reprezentacija okupila se u Zagrebu uoči puta u Osijek gdje će se pripremati za nadolazeće kvalifikacijske oglede za Europsko prvenstvo 2020. protiv Švicarske (25. listopada u Osijeku) i Belgije (28. listopada u Leuvenu).

Izbornik Lino Červar reći će da je Hrvatska favorit u u ovim susretima, ali i naglasiti da mjesta podcjenjivanju suparnika nema.

Respektabilne reprezentacije

“Pred nama je treći zadatak ove godine. Kad se prisjetimo igrali smo kvalifikacije za Svjetsko prvenstvo koje smo osigurali. nakon toga smo išli na Mediteranske igre u Tarragonu gdje smo napravili veliko iznenađenje i osvojili zlatnu medalju nakon 14 godina. Sad imamo treći zadatak, a to je osigurati nastup na Europskom prvenstvu 2020.”, započinje Červar i dodaje:

“Naravno da sam zadovoljan s prva dva ispunjena zadatka i sada je pred nama ovaj treći. Želim odmah reći da će to biti dosta teško. Znam da smo mi na papiru favoriti i od toga ne bježimo, ali sam zabrinut jer se podcjenjuje protivnike. Mislim da su Švicarska i Belgija respektabilne reprezentacije. Švicarska je već jednom pobijedila u kvalifikacijama Norvešku koja doprvak svijeta. Vratio im se Andre Schmid i znamo koliko im to znači. Moramo očekivati napad 7 na 6 i za to se moramo spremiti. Odmah unaprijed moram reći, a to ću reći i igračima, da moramo pristupiti krajnje oprezno i moramo dati sve od sebe da utakmicu riješimo. Nakon toga ćemo razmišljati o Belgiji koju je u kvalifikacijama za Europsko prvenstvo Francuska dva puta jako tijesno pobijedila.”

‘Treba ih ozbiljno shvatiti’

Slično razmišlja i Luka Stepančić, desni vanjski Paris Saint-Germaina:

“Zadnje dvije godine se u rukometu proširio broj reprezentacija koji je prije bio sveden možda na četiri, pet, danas je to puno više. Po meni, Belgiju i Švicarsku treba jako ozbiljno shvatiti. Neugodno je pogotovo što će obje reprezentacije po mojoj pretpostavci igrati 7 protiv 6 gdje imaju odlične razigravače, Belgijanci u Qerimiju kao i Švicarci u Schmidu. Ako se sjetimo Belgija je umalo pobijedila Francuze kod kuće prije dvije godine, Švicarci su kod kuće pobijedili Norvešku baš igrajući 7 protiv 6 i sigurno neće biti lako. Realno, sigurno je da smo kvalitetniji od obje ekipe, pogotovo u Osijeku kod kuće moramo slaviti.”

Povratak Duvnjaka

“Evo danas smo okupili i sigurno je da ćemo prva dva, tri dana provesti u pripremi za prvu utakmicu koja nas očekuje u Osijeku. Izbornik i stručni stožer će skupiti što više informacija koje će podijeliti s nama. Najbitnije je da budemo svi zdravi da se spremimo za tu prvu utakmicu. Puno nam znači povratak Domagoja Duvnjaka. Samo da bude zdrav i da ga to koljeno ne boli”, dodao je vratar Marin Šego.

Popis igrača hrvatske rukomente reprezentacije:

1. Marin Šego – MOL-Pick Szeged

2. Mate Šunjić – US Ivry Handball

3. Manuel Štrlek – Telekom Veszprem

4. David Mandić – RK PPD Zagreb

5. Zlatko Horvat – RK PPD Zagreb

6. Josip Božić Pavletić – RK PPD Zagreb

7. Željko Musa – SC Magdeburg

8. Kristian Bećiri – RK Celje Pivovarna Laško

9. Marin Šipić – RK Nexe

10. Damir Bičanić – RK PPD Zagreb

11. Halil Jaganjac – RK Metalurg

12. Domagoj Duvnjak – THW Kiel

13. Luka Cindrić – PGE Vive Kielce

14. Igor Karačić – RK Vardar

15. Luka Stepančić – Paris Saint-Germain Handball

16. Jakov Vranković – Grundfos Tatabánya KC

17. Ivan Martinović – VfL Gummersbach

18. Alen Blažević – MOL-Pick Szeged