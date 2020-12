NIKOGA NISU ZANIMALE, OTPUTOVALE SU NA EURO U TIŠINI, A ONDA ŠOKIRALE EUROPU: ‘Okupile smo plesnu grupu, kao da smo znale…’

Hrvatska ženska rukometna reprezentacija hit je dosadašnjeg tijeka EP-a u Danskoj

Hrvatska ženska rukometna reprezentacija apsolutna je senzacija nakon dvije odigrane utakmice u skupini na EP-u u danskom Koldingu. Izabranice Nenada Šoštarića prije početka turnira nisu zanimale apsolutno nikog. Na prvenstvo su cure otputovale bez ikakvog interesa javnosti, samo sa vjerom u sebe.

HRVATSKE RUKOMETAŠICE PROTIV SRBIJE MOGU NASTAVITI SENZACIONALAN POHOD: ‘Sami sebi smo najveća opasnost’

Nenad Šoštarić i stručni stožer napravili ekipu

Bile su otpisane. Nikoga, činilo se, nije bilo briga kako će završiti njihov nastup na prvenstvu. Inače, šest godina je prošlo od posljednje pobjede hrvatske ženske rukometne reprezentacije na Euru, i od pa do danas, hrvatski ženski rukomet kod nas nekako obitava. Uz to, hrvatski muški rukomet ipak je više u fokusu javnosti zbog uspjeha.

No, izbornik Šoštarić nekako je u tišini, u trenucima kad se ženski rukomet samo održava na životu u Hrvatskoj plus sad još ovo s koronom, daleko od očiju svih, daleko od svijetla reflektora i medijske pažnje, stvarao jednu ekipu za velike stvari, onu koja može, koja je u stanju šokirati Europu i koja se neće predati nego upravo suprotno, pokazati svima da vrijedi i može. Da, upravo se i to dogodilo, unatoč svim nedaćama stvorila se prava klapa…

U dva susreta na Euru hrvatska ženska rukometna reprezentacija, pogođena ozljedama i koronavirusom, skinula je moćnu Mađarsku i aktualnog svjetskog prvaka Nizozemsku, selekciju koja sa posljednja četiri velika natjecanja nosi četiri medalje, te tako osigurale plasman u drugi krug.

To je stvarno ludo i nevjerojatno. Njihove pobjede odjeknule su rukometnom Europom i hrvatskim medijskim prostorom. Djevojke su postale pravi sportski hit, svi o njima pričaju, govore, odjednom su se našle u fokusu medija.

Rukometašice postale hit

Kaže nam glasnogovornik HRS-a Ivica Maraš jučer kad smo se čuli s njim da mu je nakon ove dvije pobjede totalna ludnica, kako ga svi živi zovu, od TV-a preko portala do novina i radija. Svi živi sad žele napraviti intervju, razgovarati s curama. Otpisane su uskrsnule poput Fenixa, natjerale vodu na svoj mlin.

“Zaslužili smo svaku minutu medijske pozornosti i pažnje koju imamo sad, konačno rekla bih. Mi samo obavljamo naš posao najbolje što znamo i ovaj put nam je pošlo za rukom. Imamo sjajnu ekipu, sjajno zajedništvo i dogodilo se to da smo pobijedili. Nitko sretniji od nas. Hvala svima, i domaćim medijima, i stranim medijima, koji su popratili ove naše dvije utakmice i lijepe pobjede”, kazala nam je u uvodu razgovora lijevi vanjski Ćamila Mičijević, koja je bila najbolji strijelac u redovima Hrvatske protiv Mađarske s 4 gola.

Ova ekipa ima ono nešto. Jer, u ovim ludim vremenima kojima, kad pridodamo i kroničnu nezainteresiranost u Hrvatskoj za ženski rukomet, na ove njihove velebne pobjede treba gledati kao na nešto stvarno čudesno.

I zato na ovu selekciju u kojoj je najstarija igračica na 29 godina, u kojoj je prosjek manji od 25, treba i te kako računati i vjerovati. Jer, pokazale su one same svima nama da mogu, da žele i hoće pokazati svima od čega su sazdane. Stoga, kad ih se pita koja im je pobjeda veća, značajnija, bolja, one govore:

“Uf, teško pitanje, to je kao da pitate majku koje dijete voli više. S Mađaricama smo nekako probile led na ovom turniru, pokazale i sebi i drugima da možemo jako dobro igrati. Ali opet, ne možemo ni umanjiti slavlje nad svjetskim prvakinjama. Teško pitanje moram priznati, ne bi ja baš da biram”, govori nam Ćamila Mičijević i na naše preformulirano pitanje koja je bila teža utakmica, ističe:

“Usudila bih se kazati kako je to bila ova s Mađarskom. Bila nam je prva utakmica, mnoge od nas zbog ove pandemije koronavirusa nije dug vremenski period igralo utakmice. Nismo znali u kakvoj smo formi. Izašli smo na teren i dale sve od sebe, pokazavši kako smo mi ipak u dobroj formi. Ali, nekako smo i s Mađarskom probijali led, tako da je taj dvoboj bio dosta teži. U dvoboj s Nizozemkama smo ušle dosta rasterećeno. Dogovorili smo se da ćemo dati sve od sebe i vidjeti kako će to završiti. Jer ipak, nije mala stvar pobijediti aktualne svjetske prvakinje. Mi smo to učinile i idemo dalje”.

Prije utakmice s Mađarskom, dok su čekale da izađu na teren zagrijati se, hrvatske rukometašice zaplesale su i oduševile svojom opuštenošću. Kao da su nekako znale da će pobijediti, pa su uz treninge i naporan ritam djevojke pronašle vremena za osmisliti koreografiju.

‘Odlučili smo da ćemo plesom rasterećeno ulaziti u treninge i utakmice’

“Pa evo, već na okupljanju u Poreču smo okupili plesnu grupu, počele plesati, odlučili da ćemo plesom rasterećeno ulaziti u treninge i utakmice, sve što nas očekuje. Izgleda da je urodilo plodom. Ne znam sad baš je li to tajna našeg dosadašnjeg uspjeha, moramo se ipak malo i potući na terenu, nije baš da samo plesom pobjeđujemo. Ali da nam donosi dozu rasterećenosti, očigledno je da nam donosi. Tako ćemo mi i nastaviti s plesom do, ajde ne bih sad najavljivala neke stvari i rekla do polufinala, ali dokle god ide”.

Kad se Ćamilu Mičijević pita da li zna koliko je golova dosad na turniru postigla (postigla ih je u dvije dosadašnje utakmice deset, ona rezolutno govori:

“Ne bih to isticala. Ovako bi ja to, 24 postignuta gola protiv Mađarske i 27 postignutih golova Nizozemkama, to je 51. Eto, 51 gol sam postigla. S tim vam želim reći kako mi to sve nekako zajedno uspijevamo, postižemo. Sve što radimo radimo zajedno. Apsolutno smo svi jedna za drugu”.

Danas od 18 i 15 slijedi i treći izazov na prvenstvu, reprezentacija Srbije, a pobjeda Hrvatskoj otvara vrata drugog kruga s maksimalnim učinkom od četiri boda, o čemu se samo moglo sanjati uoči Europskog prvenstva s obzirom na sve poteškoće koje je reprezentacija imala.

Srbija je nakon borbe s koronavirusom po dolasku u Dansku, tri dana sjedenja u hotelu i iščekivanja nalaza testiranja, u prva dva kola najprije šokirala svjetske prvakinje Nizozemke s 29:25. Međutim dan kasnije, doživjele su Srpkinje poraz od Mađarske od 38:26…

Slijedi Srbija danas od 18 i 15

Uz sve to, ostale su bez svoje najbolje igračice, jedne od najboljih rukometašica svijeta posljednjih desetak godina Andree Lekić koja se teško ozlijedila u prvoj utakmici. Njima je ovaj dvoboj jako bitan u borbi za drugu fazu natjecanja. Bit će to sudar dvije ekipe koje su iznenadile na turniru i u tome leži značaj, garancija jedne dobre utakmice…

“Bit će to odlična utakmica, jedan dobar balkanski derbi. Vidjet ćemo tko će izvući pobjedu”, zaključila je Ćamila Mičijević.

Telefon u ruke nakon nje je uzela također lijevi vanjski Laarisa Kalaus. Radi se o igračici koja je trenutno naš najbolji strijelac na prvenstvu s 11 golova iz 13 pokušaja u dvije odigrane utakmice (85 %), a protiv Nizozemki je bila nezaustavljiva.

“Baš sam htjela sad reći kako je ovo bilo neočekivano od nas na turniru dosad, iznenađujuće i nekako opet tako prekrasno. Preponosne smo jedna na drugu, na stožer, na sve što smo postigli u ove dvije dosadašnje utakmice”.

Svaka pobjeda proslavila se pjesmom u autobusu. Od Thompsona, preko Baruna, do Joleta… One imaju svoj repertoar i pjesma nakon pobjeda njihov je stvarni odraz karaktera. Emocija, ponos i sreća…

‘Samo nebo zna koliko mi i dokle u stvari možemo’

“Mislim da to najviše odražava koliko smo mi u biti mlada ekipa u odnosu na druge, koliko smo opuštene, koliko nam to svima puno znači. Svaka pobjeda, svaki gol, trenutak je radosti, sreće, galame s klupe. Ma baš se ono, veselimo. I taj naš ples ulazi u to. To je nešto što nas je bilo obilježilo prije samog početka Eura, i na pripremama kao što je to Ćamila kazala, kao i kad smo došli ovdje pa prihvatile challenge naših susjeda. Sve skupa je to jedna lijepa priča”.

Definitno je! Kaže Laarisa i da nemaju neku svoju posebnu pjesmu u svlačionici, kako se sve u pravilu sluša…

“Mi se još nekako zezamo kako nismo baš naviknule na ovo, pa nismo donijele odluku što će nam biti naša himna, ali nadam se da ćemo i to riješiti, dogovorit se koja će nam pjesma biti ta naša. Svašta slušamo, od domaćih do stranih na koje nam je išla koreografija. Ali, prije svake utakmice slušamo domaće pjesme i pjevače, sve ono što bi nas podignulo, što bi podignulo naše raspoloženje”.

Tek sad se vidi koliko znači ta pobjeda protiv Mađarske…

“Pobjeda u utakmici protiv Mađarske je bilo bitno, zbog same važnosti te prve utakmice, mislili smo da će nam ta dva boda biti dovoljna. I onda kad smo vidjeli kako su završile i ostale utakmice u grupi, postale smo svjesne da, ako želimo napraviti iskorak i plasirat se u drugu fazu natjecanja, da moramo same uzeti stvar u svoje ruke i zapravo pobijediti sve što se može pobijediti, a na kraju je ispalo da smo slavili i protiv svjetskih prvakinja”, ističe Kaalaus i nastavlja:

“Iskreno, niti same znamo to, mislim da samo nebo zna koliko mi i dokle u stvari možemo. Ono što je bitno je to da je atmosfera dobra, da se veselimo svakoj utakmici, da smo se spremne boriti jedna za drugu, kao i za grb koji nosimo na dresu, nadamo se da će nas euforija nositi što dulje i odvesti što dalje na turniru. Čeka nas Srbija, definitivno da se kod takvoj jednog susreta javljaju određene tenzije, ali mislim i ja da će to biti jedan dobar, pravi balkanski derbi. Sad ćemo vidjeti što će prevagnuti, mladost i želja ili iskustvo”.

‘Ovo je naše vrijeme’

Prezadovoljna je, kaže nam, svojom dosadašnjom igrom. Devet golova iz deset pokušaja Nizozemkama, impresivnih 90%.

“Bila mi je ovo najbolja utakmica u karijeri, s najvećom težinom, protiv najjačeg suparnika. Presretna sam. Bila je ovo moja najbolja utakmica dosadašnjeg dijela karijere, iako je bilo i jakih utakmica u klubu u Challenge Cupu. No, ovo je bilo drugačije. Tajna reprezentacije? Kombinacija svih mogućih čimbenika i faktora, uz zajedništvo i opuštenost, dobru atmosferu, ambicije… Nekakve neopterećenosti zbog toga što smo na turnir došle otpisane, mi smo grupa ljudi od nas 25 otprilike, onih koji vjeruju u to i koji su uvidjeli i sami da mogu, da je ovo naše vrijeme. Sve se nekako poklopilo, iako smo imali problema s tom koronom. No, sve što nam se izdogađalo, nekako nas je i ojačalo i dovelo do toga da smo, evo kako i vi sami kažete, senzacija”.