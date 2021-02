‘Ova moja objava nije izraz ljutnje i bijesa jer svaki izbornik ima autonomno pravo da bira svoj stožer’

Prije nekoliko dana HRS je izabrao novog izbornika hrvatske rukometne reprezentacije, a to je Hrvoje Horvat koji je već godinama usko vezan uz Kauboje, i koji je bio pomoćnik Lini Červaru i na SP-u u Egiptu, na kojem je naša reprezentacija doživjela debakl.

NA POMOLU VELIKI SUKOB U HRVATSKOM RUKOMETU? Cindrić oštro odgovorio na Červarove izjave – ‘Zbog njega sam bio na sudu’

Razočaran načinom na koji mu je to poručeno

Horvat je polako krenuo s prvim koracima, a jedan od njih bio je otkaz dosadašnjem omiljenom fizioterapeutu reprezentacije Damiru Kajbi i njegovom kolegi Filipu Šimunoviću. Kajba je u javnom obraćanju na društvenim mrežama otkrio da ga je novi izbornik maknuo iz stožera, kao i njegovog kolegu…

Kaže kako je razočaran načinom na koji mu je to priopćio i da nije zaslužio to od ljudi s kojima je godinama sjedio za stolom…

“Poštovani navijači i zaljubljenici u hrvatsku rukometnu reprezentaciju, želim vas obavijestiti da sam tijekom jučerašnjeg dana od strane našeg novog izbornika, u jednom vrlo kratkom telefonskom razgovoru, na jedan vrlo perfidan i bezobrazan način obaviješten da moj kolega Fićo i ja više nismo potrebni reprezentaciji i kao takvi smo etiketirani uzrokom podbačaja hrvatske rukometne reprezentacije. U cilju zaštite svog ugleda i integriteta želim ukazati na okolnosti koje su dovele do ovakve odluke.

‘To do sada u rukometnom savezu nije bila praksa’

Ova moja objava nije izraz ljutnje i bijesa jer svaki izbornik ima autonomno pravo da bira svoj stožer, iako to do sada u rukometnom savezu nije bila praksa. Međutim na ovakav način, očekivati ovo od ljudi s kojima svakodnevno sjedim za stolom, a i od ljudi oko reprezentacije i od ljudi koje smatrate prijateljima, na ovakav način to nismo zaslužili.

Tim više što smo na svakom natjecanju, Fićo i ja od 0-24 bili na dispoziciji reprezentaciji i cijelom stručnom stožeru, obavljajući apsolutno sve poslove i one koji nisu u našoj domeni.

Više puta do sada, a više neću, sam spuštao glavu, radi održavanja nekakvog reda u reprezentaciji, sam gledao kako se pljuje na moj obraz, moju čast i moje poštenje i svu emociju koju sam pokazao prema ovoj reprezentaciji.

‘Pozdravit ću vas s onim svojim, iznad svih Hrvatska, ali Hrvatska bez fige u džepu’

Također sam htio zaštititi dignitet struke i sve što sam radio u reprezentaciji sam radio pošteno želeći zaštititi zdravlje igrača i želim pokazati i ukazati na glavni uzrok koji je doveo do ovakve odluke i pokazati javno i glasno argumentirano tko nije zaslužio biti član ili nostiti dres hrvatske rukometne reprezentacije. Pozdravit ću vas s onim svojim, iznad svih Hrvatska, ali Hrvatska bez fige u džepu i bez sitnih interesa i bez skrivenih kamera”, stoji u obraćanju javnosti Damira Kajbe, koji je uvijek bio dobar duh reprezentacije.