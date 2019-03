NOVA POBJEDA PPD ZAGREBA: Pobjeda protiv Vujovićeve momčadi osigurala nastup na završnom turniru

Pobjednički gol zabio je Mandić 17 sekundi prije kraja

Rukometaši PPD Zagreba u susretu su 17. kola regionalne SEHA lige kao gosti u Nišu svladali Železničar sa 33-32 (18-18).

Protiv momčadi koju vodi njihov bivši trener Veselin Vujović “zagrebaši” su zaostajali tijekom gotovo 90 posto utakmice, a u niti jednom trenutku nisu imali prednost od jednog pogotka.

Neizvjesnost

Domaći je sastav tijekom prvog poluvremena u nekoliko navrata imao tri gola prednosti, prvi put 4-1, a posljednji 13-10, no do odlaska na odmor PPD Zagreb je uspio poravnati. U nastavku utakmice niti jedna momčad nije vodila s više od jednog gola razlike, a domaći su bili u stalnoj prednosti od 27-26 u 48. do 32-31 u 55. minuti. No, u posljednja tri svoja napada igrači Železničara nisu uspjeli postići pogodak iako su dvije minute igrali s igračem više, dok je pobjednički gol za Zagreb postigao David Mandić iz sedmerca 17 sekundi prije kraja. Do kraja susreta za domaće je dva puta pokušao Milovanović, ali oba je puta blokiran.

Osigurana završnica

Mandić je s osam golova predvodio PPD Zagreb, dok su Živković, Spasić i Marković postigli po pet pogodaka za Železničar.

Ovom pobjedom PPD Zagreb osigurao je nastup na završnom turniru SEHA lige, dva kola prije kraja ligaškog dijela nalazi se na diobi prvog mjesta s Vardarom, oba sastava imaju po 39 bodova, tri više od trećeg Nexea. Železničaru je ovo bio posljednji nastup u sezoni koju je okončao na osmoj poziciji sa 16 bodova.