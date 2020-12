Hrvatska će sljedeći nastup imati upravo protiv Norveške u subotu od 18:15 sati, a za prolazak skupine našim curama treba jedan bod iz sljedeće dvije utakmice. Igramo, dakle, s Norvežankama, a ona kasnije s Njemicama

U drugom susretu 1. kola skupine II drugog kruga natjecanja na Europskom prvenstvu za rukometašice, u kojoj igra i Hrvatska, Norveška je uvjerljivo svladala Nizozemsku sa 32:25.

Glavne kandidatkinje za naslov Norvežanke već u otvaranju utakmice uspjele su se odvojiti od aktualnih svjetskih prvakinja Nizozemki te do poluvremena ostvariti prednost od šest pogodaka. U nastavku je razlika u korist Norvežanki rasla i do čak 11 golova (28:17) prije no što su Nizozemke ublažile poraz.

Nora Mork s osam i Stine Oftedal s pet golova predvodile su Norvežanke, dok je Angela Malestein s pet pogodaka bila najefikasnija kod Nizozemki.

Kako stoje stvari?

Norveška je preuzela vodstvo na ljestvici sa šest bodova, koliko ima i druga Hrvatska, dok je Nizozemska ostala na dva boda, koliko ima i Njemačka. U skupini su još Mađarska i Rumunjska koje su bez bodova.

Hrvatska će sljedeći nastup imati upravo protiv Norveške u subotu od 18:15 sati, a za prolazak skupine našim curama treba jedan bod iz sljedeće dvije utakmice. Igramo, dakle, s Norvežankama, a ona kasnije s Njemicama.

Mogu hrvatske rukometašice proći u polufinale i bez da uzmu ijedan bod u sljedeće dvije utakmice, no taj je scenarij malo izgledan i u tom bi im se slučaju morali poklopiti drugi rezultati.