HRVATSKA JE DOBILA MEGAIGRAČA: ‘Njega samo treba pustiti da igra!’ No, jedan drugi radi strašan posao; ‘On daje ton kompletnoj obrani’

Utakmicu Hrvatske i Bahreina na SP-u za Net.hr komentira Veselin Vujović (60)

Iako ga nema u Egiptu u ulozi izbornika, Veselin Vujović prati sve što se događa na 27. Svjetskom rukometnom prvenstvu. Naravno da je Vujo, meštar od rukometnog zanata, fanatik kad je u pitanju rukomet, gledao današnju utakmicu Hrvatske i Bahreina u Kairu (28:18), odnosno najbolju predstavu Kauboja na turniru dosad. Javio nam se nakon dvoboja iz Banja Luke, gdje odnedavno vodi tamošnji rukometni klub Borac.

Vujović je i bivši izbornik slovenske rukometne reprezentacije, a zadnji trenerski posao imao je Zagrebu do rujna 2019. godine. Jako je zahvalan sugovornik zato što je iskren, možda nekad i preiskren. Što na umu, to na drumu, pa koliko god se Vujo kontrolirao, pazio da nešto ne kaže što bi odjeknulo u medijima na negativan način… On je svoj, drugačiji od drugih, nije populista i ne zamata svoje odgovore u celofan, ne daje ih na korektno politički način, diplomatski. Pa koliko god se nekima to ne sviđalo.

ŠTO HRVATSKOJ TREBA ZA PROLAZAK U ČETVRTFINALE? Stvari su jasne, no postoji i crni scenarij u kojem možemo sve prokockati

‘To je bila najbolja utakmica Hrvatske na SP-u, definitivno’

“Tek sam stigao ovdje, pa još nisam sumirao sve dojmove. Ali, za sad je stvarno sve dobro, jako su me dobro primili. Medijski je to nevjerojatno dobro prihvaćeno. Zadovoljan sam u startu. Momčad nije čak tako ni loša. nedostaje možda golman i desni vanjski, ali to nedostaje u čitavoj Europi”, kazao nam je Veselin Vujović i prešao na temu našeg razgovora…

“Ma to je bila najbolja utakmica Hrvatske na SP-u, definitivno. Jako su ozbiljno Hrvati ušli u dvoboj, čini mi se da je taj psihološki momenat i povratak Karačića puno znači, bez obzira što je njegov učinak u ovoj utakmici izostao, odnosno i nije bio nešto, ali jako puno znači. Marin Šego je na golu bio siguran sa 12 obrana. Mlađi igrači su dobili priliku i mislim da je ovo bila jedna dobra uvertira za dvije bitne utakmice koje slijede za hrvatsku reprezentaciju. Bit će dosta teško s Argentinom. Oni su jedna odlična, natjecateljska reprezentacija. Čak su i u Rio de Janeiru bili na rubu prolaza, mislim da im je sviran onaj sedmerac po onim starim pravilima, pa je tako Hrvatska pobijedila. Ali su neugodni, trče jako dobro. I onda nakon tog dvoboja slijedi dvoboj s Danskom za prvo mjesto u skupini 2, nadam se. Danas je Hrvatska pokazala dobru igru, bila je stabilna, i po onom pravilu kako odmiče turnir Hrvatska je sve bolja”, objašnjava nam Vujović.

Sve je u igri Hrvatske funkcioniralo. Od obrane do napada. Ono što je oduševilo i što je bitno, je to da se naši reprezentativci niti u jednom trenutku nisu opustili. Dobro, imali su onaj period malog pada u igri u prvom poluvremenu kad su nam Bahreinci napravili seriju 2-0, ali osim toga, sve drugo je bilo na visokom nivou. Tako i treba biti, nema mjesta opuštanju, vidjeli smo kako je to bilo protiv Japana…

‘Željko Musa daje ton kompletnoj obrani’

“Izuzetno motiviran je Željko Musa, on daje ton kompletnoj obrani i drži to pod kontrolom. Jako je dobro što igrač njegovih godina vuče mlađe, s jednim iskusnim Duvnjakom i rukometnim biserom kakav je Ivan Martinović kojeg treba pustiti da igra. Nikad, bez obzira na rezultat, ne bih ga vadio, pustio bi Martinovića, ne bi se borio sa Čupićem, pogotovo u ovim susretima koji su se igrali. Ajde borba za medalju, to shvaćam. U ovim utakmicama treba istrpiti tog igrača da dobije još više na samopouzdanju, za budućnost”.

U Hrvatskoj neki stručnjaci, stručni sukomentatori, kritiziraju neke odluke Line Červara. Naravno da svi na ovim prostorima uvijek imaju potrebu komentirati odluke izbornika, kad igra Hrvatska u domovini je vjerojatno 4 milijuna izbornika. Svi sve znaju, svi sve komentiraju, bez obzira radilo se o rukometu, nogometu, košarci ili pikulanju. Kako Vujo gleda na dosadašnji Linin rad i poteze na SP-u?

“Znate kako je, kad gledamo jednu partiju šaha onako sastrane, mi svi znamo koji će potez biti dobitni. Ali, kad sjedneš za stol onda se zbuniš, pa baš i ne znaš koji je u tom trenutku. I kad se završi utakmica, onda bi hladne glave izanaliziramo i onda možemo kritizirati. Mislim da ne zaslužuje takvu kritiku. Istina, na početku turnira Japan je Hrvatsku iznenadio, dobro znamo da Hrvatska ne igra dobro protiv van europskih selekcija, ali to im se ne može i ne smije uzeti za zlo. Hrvati guraju po planu i možda puno nas ne bi radilo to što radi Lino, ali rezultati su na njegovoj strani i mislim bar za sad ne treba dizati paniku ili kritiku, a nadam se ni do kraja turnira da to neće biti potrebno”, govori nam Vujović i prelazi na reprezentacije koje su ga dosad oduševile, ugodno iznenadile u Egiptu…

‘Mene su jako ugodno iznenadili Poljaci i Mađari’

“Mene su jako ugodno iznenadili Poljaci i Mađari. On njih nisam očekivao da će tako dobro igrati. Oni su me baš oduševili, kao i Danska koja to odrađuje na jedan pravi način. Onda, jako dobar utisak ostavila je na mene Švicarska koja je ušla na SP na mala vrata zbog koronavirusa koji je s turnira izbacio SAD, odnosno otkaza Amerikanaca. Igrali su sjajno dosad, u šaci su držali Francuze. To je neka slika i dojam koji je ostavljen”.

Nekako je nezahvalno isticati pojedince, ali isto tako nepravedno bi bilo ne pohvaliti one koji su odigrali sjajno ove 4 dosadašnje utakmice, odnosno spomenuti ih. Marino Marić trenutno pokazuje najviše u napadu na mjestu pivota, Ivan Čupić i Manuel Štrlek također daju ton igri svojim golovima, Ivan Martinović nekako je najviše oduševio, ako se uzme u obzir da se radi o 23-godišnjaku kojem je ovo debi na jednom velikom natjecanju za A reprezentaciju Hrvatske. Do sad je Martinović postigao 15 golova na turniru. Domagoj Duvnjak nije na onoj svojoj vrhunskoj razini na kojoj je bio na Euru prošle godine kad je ponio MVP nagradu za najkorisnijeg igrača turnira, ali jako se trudi i odrađuje u obrani, odnosno radi na iskustvo i nezamjenjiv je. Mladi Josip Šarac i Halil Jaganjac iz utakmice u utakmicu pokazuju da mogu i znaju. Marko Mamić apsolutna je zvijer u oba smjera. David Mandić može igrat i tog prednjeg u 5-1 obrani, doduše neklasičnoj ali opet… Zlatko Horvat pravi je ratnik, protiv Bahreina je zabio 8 golova, najviše dosad na SP-u. Luka Šebetić i Ilija Brozović također su jako bitni, možda ne u najboljoj formi ali u obrambenim zadaćama jako su zahvalni.

‘Golman je 50%’

Ivan Pešić najviše je branio dosad i demonstrirao kako ima znanje i kvalitetu čuvati leđa dečkima. Marin Šego fantastično je otvorio nastup na turniru, protiv Katara je imao 4 uzastopne obrane sedmerca (od toga tri Madadiju koji je do tad imao sedmerce 8-8), a danas u Kairu protiv Bahreina nastavio je tamo gdje je stao, ukupno sakupivši 12 obrana. Jako je bitno da golman na takav način otvori nastup na turniru, pogotovo nakon pauze od dvije prve utakmice zbog oozljede zgloba…

“Golman je 50%. Kad je golman siguran, onda je sigurna obrana, nakon obrane siguran je i napad. Manje je tenzija, postoji mirnoća…. Mislim da je i Pešić, ono što je branio, jako dobro branio. Ne bih htio nikog zapostaviti ili zaboraviti spomenuti. Hrvatska ima dva jako dobra golmana na koja se mogu osloniti u svakom trenutku”.

I za kraj, nismo mogli ne pitati Vuju kako mu izgleda reprezentacija Slovenije, koja je u drugi krug prenijela dva boda.

“Slovenija je jedna dobra, ozbiljna, natjecateljska momčad koja ima izuzetne šanse u ovoj konkurenciji u kojoj joj je došla jedna Švedska koja je prepolovljena, pa onda Egipat koji nije bauk da ga se ne može pobijediti. To bi trebali rješiti i oni su u četvrtfinalu. Slovenija je ozbiljna reprezentacija koja ima ozbiljan kadar igrača. Na njih se ozbiljno mora računati”, zaključio je Veselin Vujović.

