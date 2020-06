NIKAD OTKRIVEN DETALJ VELIKOG MAGA DI UMAGA: ‘Ovo nikad nisam spomenuo u autobiografiji, no to vam je živa istina. Zato pustite Igora da radi’

Razgovarali smo s Linom Červarom (69) o Igoru Voriju i njegovom početku trenerske karijere

Dolazak Igora Vorija (39) na klupu PPD Zagreba, kluba u kojem je počeo karijeru, za koji je igrao u nekoliko navrata i u kojem ju je 2018. i završio, jedna je od glavnih rukometnih tema ovih dana…

Pametovanja o neiskustvu Igora Vorija kao samostalnog trenera

Odmah nekako po Vorijevom ustoličenju, umjesto početka trenerske karijere proslavljenog kružnog napadača koji s hrvatskom reprezentacijom ima 9 osvojenih medalja s velikih natjecanja, pomalo nepravedno, ako uzmemo u obzir da svakom treba dati priliku i barem malo pričekati da se vidi kako će priča krenuti, prije kojekakvih pametovanja, u prvi plan je stavljeno njegovo trenersko neiskustvo…

No, Vori je i na presici u utorak, a onda i u prvom velikom razgovoru nakon što je postao trener, samo za Net.hr naglasio kako je dvije godine bio Linin pomoćnik u reprezentaciji i kako je učio od najboljeg. “Nisam tamo bio samo figura. Ono što je sigurno da sam stvarno imao priliku raditi s našim najboljim trenerom i sigurno da sam puno stvari upijao i naučio. Nikad nisam rekao da sve znam i da sam ja spasitelj, ali siguran sam da neke nove ideje, mlade ideje, s mladim stožerom, mogu primjeniti”, kazat će Igor Vori.

Nazvali smo izbornika Linu Červara kako bi nam prokomentirao svog miljenika. Ovo miljenika možete doslovno shvatiti tako. Jer, priča koju oni dvoje imaju teško je za objasniti, a kamoli prepričati.

Lino i Vori su (bili) kao prst i nokat

Njih su dvoje doslovno bili kao prst i nokat. I sad su dobri, samo što više nemaju odnos igrač-trener, nego su u istim vodama, pa je to sad jedan drugi odnos. Iako, Vori i dalje iznimno respektira i cijeni Linu, poštuje ga, ne pravi se pametan nego je Linina uvijek zadnja. Stoga, nema bolje osobe za prokomentirati Vorijev dolazak na klupu PPD Zagreba, na kojoj započinje svoju trenersku karijeru…

“To je za Igora jedan veliki izazov, koji nije igrački nego trenerski, a to su dvije različite stvari. Naravno da mu želim sve najbolje. Znam da neki komentiraju kako nema iskustva, iako još nije niti počeo raditi. Činjenica je da u svijetu postoji jedan model, ako je mogao Filip Jícha biti trener Kiela, a proglašen je sad i trenerom godine, ako s druge strane imamo dosta tih španjolskih trenera koji su praktički iz tenisica došli na klupu, zaplivali trenerskim vodama, onda ne vidim razloga zašto ne bi pokušao to ni Igor. Iskustvo se stiče, uči, vidjet ćemo. Treba mu pomoć, ali treba i pozitivno na sve to gledati. Biti trener je zeznut posao, jedino područje ljudskog života gdje postoje mjerljivi parametri, a to su rezultati”, kazao nam je Lino Červar i dodao:

“I on sam je uvidio kako može učiti od mene i da me može bilo što pitati. Ne slažem se s tezom, a to je već alibi, da momčad ima manjak kvalitete, ali je dobro što to želi nadoknaditi ‘krvavim radom i odricanjem‘, kao što je to kazao za medije. Što znači kvaliteta, pa nije imala ni reprezentacija Hrvatske pa je nakon 10 godina došla do finala Eura, i sami znate da smo došli sa 6 debitanata, praktički smo igrali s dva i pol igrača jake utakmice. Ljudi su poslije komentirali kako su se i ostali iznimno zalagali, išli su iznad svojih mogućnosti, imali su taktičku disciplinu.

‘Igor može s mladošću, energijom i elanom vrlo dobro kompenzirati deficite’

Može i Igor s mladošću, energijom i elanom vrlo dobro kompenzirati deficite i nametnuti svoju kvalitetu. Moramo mu dati podršku, ne samo njemu nego i čitavom stručnom stožeru koji je mlad, ali pred kojim je budućnost”, rekao nam je Lino i osvrnuo se Ariana Jovića, sina menadžera PPD Zagreba Božidara Jovića, koji je kao 23-godišnjak na poziciji trenera vratara, iako je bio treći golman momčadi, naslijedio iskusnog Marija Kelentrića, bivšeg priznatog golmana i čovjeka koji ima nemjerljivo iskustvo u treniranju vratara, nos za talente.

To je podiglo i dosta prašine u medijima, jer nikome nije jasno zašto su se ponovno (nakon HRS-a u siječnju dan prije Eura) odrekli čovjeka koji itekako zna raditi svoj posao, koji je u klubu proveo 12 godina, od toga 8 kao trener golmana i 4 na golu…

“Ne želim biti sudac nikome. Ja sam za razliku od drugih trenera možda jedan od rijetkih koji sam uistinu prošao sve, od početka do kraja. Izrastao sam vodeći najprije mladu momčad, kadete, juniore… Evo vam jedan detalj koji mnogi ne znaju. Postao sam seniorski trener s 23 godine. Moram vam ovo kazati, ovo mnogi ne znaju niti sam to spominjao u autobiografiji ikad. Iskreno ću vam sad reći, ja sam bio najmlađi član momčadi. Igrači su bili stariji od mene. Mislio sam da sam najbolji, volio sam izazove, i s mladim klubom koji sam vodio, sjećam se toga kao da je bilo jučer, bio sam uspješan. To vam je živa istina. Vi ste mladi pa se ne sjećate, ali postoje tri brata Zovka, a najmlađi je Viktor. On je igrao u Slavoniji Di iz Slavonskog Broda, ja sam vodio Novigrad koji je imao 800 stanovnika. Da mi je najbolji igrač igrao prvu utakmicu, plasirao bi se i onda u drugu jugoslavensku saveznu ligu, koja je, to vam sad slobodno mogu kazati, bila znatno jača od današnje prve hrvatske lige. Sve sam s tim kazao. Znači, bez kompleksa, bez ičeg sam išao naprijed i samo naprijed. Nakon toga sam preuzeo Umag iz pete lige, i doveo ga do jugoslavenske prve lige. Zato kažem, ako Igor ima ambiciju, a ima, on će sve naučiti brzo”, otkriva nam Lino Červar i za kraj zaključuje:

‘Postoji nešto što se ne uči iz knjiga’

“Postoji nešto što se ne uči iz knjiga, imaš osjećaj ali posebno imaš nešt što se zove rukometna trenerska karizma. Ili ju nemaš, jer nemaju je svi naravno. E vidite, ta rukometna karizma mnogo pomaže treneru ili ga ruši. Dakle, sve je moguće, ali čovjek mora posvetiti čitavog sebe u taj posao, mora ga voljeti”.