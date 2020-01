NIJEMCI U STRAHU OD DUVNJAKA KOJI IGRA NEVJEROJATNO NA EURU: ‘Bilo bi dobro da se Domagoja zaključa u svlačionicu’

Njemački mediji s oprezom pišu o Hrvatskoj

Hrvatsku rukometnu reprezentaciju večeras od 20 i 30 u Beču čeka najteži ispit na Euru do sad. Protivnik našim Kaubojima u 2. kolu skupine 1 drugog kruga natjecanja je jedan od favorita prvenstva, Njemačka. Naravno, u njemačkim medijima itekako su pozornost posvetili ovoj utakmici koja je i za Nijemce – ključna!

‘Njemačka ima izvrsnu reprezentaciju svjetske klase, ali i Hrvatska je opasna’

Od glavnih njemačkih medija najdetaljniju analizu Hrvatske nudi ZDF, koji kao glavnu prijetnju ističe Domagoja Duvnjaka i prenosi njegovu izjavu:

“Bit će to teška utakmica za nas, Njemačka ima izvrsnu reprezentaciju svjetske klase, tako da je sve moguće. No, i Hrvatska je opasna. Imaju Luku Cindrića i Igora Karačića koji su brzi i igraju pametno s desnom rukom. Oni se brinu za brz protok lopte. Nesmijemo zaboraviti i na Luku Stepančića. Hrvatska igra jaku obranu, golemi su na crti, igraju s dvometrašima na mjestu pivota te isturenim Duvnjakom koji iznimnim osjećajem za prostor ometa sve protivničke napadače”, stoji u pisanju ZDF-a koji dodaje da naši vratari Šego i Ašanin nisu na vrhunskoj razini.

ZDF, nadalje, za Duvnjaka piše:

Stari lisac Duvnjak

“On je stari lisac (31) i ne da se prevariti. I sam je čitao da Nijemci nisu baš odigrali dobro prvi krug natjecanja”, piše ZDF na svojoj web stranici. No, za Duvnjaka to ne znači ništa. U izjavi koju je dao o njemačkoj reprezentaciji je rekao da njihova rezerviranija i skromnija igra u prvom krugu ne znači ništa zato što je to tek – početak!

“Zna Duvnjak jako dobro o čemu priča. Igra u Bundesligi još tamo od 2009., osvojio je Ligu prvaka i prvenstvo Njemačke s HSV-om i veliki broj trofeja s THW Kielom od 2014. Jedino s Hrvatskom nije još otišao do kraja. Tri put se spotaknuo u finalu. Ali, sad kad su dva velika favorita Francuska i Danska ispali s turnira, on je još motiviraniji kako bi ostvario svoj san”, stoji u tekstu.

‘Za Njemačku, druga utakmica drugog kruga protiv Hrvatske je ključna za polufinale’

Za Duvnjaka je njegov suigrač u Kielu Patrick Wiencek kazao kako je jedan od najboljih igrača svijeta…

Od ostalih medija, izdvojit ćemo i pisanje Bilda koji ističe Duvnjaka, Cindrića i Karačića kao “samo trojicu među mnogim izuzetnim igračima olimpijskih pobjednika iz 2004.” te prenosi riječi izbornika Njemačke Prokopa da je Hrvatska apsolutno vrhunska momčad te da igra u najjačoj postavi.

“Za Njemačku, druga utakmica drugog kruga protiv Hrvatske je ključna za polufinale. Nakon što smo u prvom krugu natjecanja po skupinama izgubili od Španjolske, naša izabrana vrsta mora pobijediti Hrvatsku ako misli ostati u igri za polufinale. U posljednjih tri utakmice, s Hrvatima je bilo jako zanimljivo”, stoji u pisanju Bilda koji je ipak veći prostor dao incidentu s poluvremena utakmice protiv Bjelorusije, kad je njihov igrač Julius Kühn ostao nakratko zaključan u svlačionici. Bild donosi priču o tome kako je za to “zaslužna” team managerica Nane S. koja nije znala da je on ostao sjediti na zahodu kad su svi ostali igrači već izašli.

Julius Kühn nakratko zaključan u svlačionici na poluvremenu protiv Bjelorusije

Nastala je prava drama, Julius Kühn počeo je lupati i udarati po vratima, nakon čega su ga otključali, Iako je dotičnoj bilo užasno neugodno zbog te situacije pa nije željela o njoj ni razgovarati, njen kolega Oliver Roggisch rekao je kako joj je oprošteno ako Njemačka nastavi i dalje ovako igrati. Bild zatim zaključuje tekst opaskom kako bi bilo dobro da večeras tako Duvnjaka zaključa u svlačionicu. Nadamo se kako će naš kapetan večeras biti pravi, kao i dosad.

