NIJEMCI RUTINSKI RIJEŠILI UTAKMICU S ISLANDOM: Istaknulo se nekoliko imena na koje bi Kauboji trebali obratiti pažnju

Domaćini su bez većih problema riješili prvu prepreku u drugoj rundi natjecanja

U susretu 1. kola skupine I drugog kruga svjetskog rukometnog prvenstva Njemačka je u Koelnu pobijedila Island 24-19 (14-10) i ostala u igri za plasman u polufinale SP-a. Nijemci nisu dozvolili iznenađenje i sigurnom pobjedom protiv Islanda ostali su u igri za plasman u polufinale, dok je Island ostao bez izgleda za borbu za medalje.

Island se dobro držao prvih 20 minuta, no Njemačka je kod rezultata 9-9 napravila seriju 4-0 (13-9) i do kraja susreta više nije ispuštala prednost. U 36. minuti domaćin je imao pet golova prednosti (16-11), Island je smanjio na dva gola zaostatka (18-16), no više od toga nije išlo. Sedam minuta prije kraja njemački rukometaši su ponovo imali +5 (22-17) i priči je bio kraj.

Domaćine su do važnih bodova predvodili Steffen Fath sa šest golova, te Uwe Gensheimer s pet golova, dok je sjajni Andreas Wolff sakupio 12 obrana uz 40 posto obrana. Kod Islanđana je najefikasniji bio Arnor Thor Gunnarsson sa šest pogodaka.

Sutra na teren izlaze Kauboji

U prvom današnjem susretu aktualni svjetski prvaci Francuzi su pobijedili Španjolsku sa 33-30 (17-15) izbacivši europske prvake iz borbe za odličja. Francuska je bila bolja i zasluženo je slavila, premda su Španjolci u samoj završnici umalo izjednačili.

Na ljestvici vode Njemačka i Francuska sa po pet bodova, dok je Hrvatska treća sa četiri boda, ali i utakmicom manje, Španjolska je ostala četvrta s dva boda i gotovo bez izgleda za plasman u polufinale, dok su Island i Brazil bez bodova.

Hrvatska prvi susret u skupini I ima u nedjelju u 18 sati protiv Brazila.