NEVJEROJATNO DA BI BILO ISTINITO: Prvo je Mario Kelentrić doživio nepravdu u reprezentaciji, a sad je uslijedio totalni šok; ‘Ma užas’

‘Nakon 12 godina provedenih u najdražem klubu….Došao je trenutak rastanka’

Proslavljeni bivši rukometni vratar Mario Kelentrić nakon 12 godina provedenih u najdražem klubu PPD Zagrebu, odlazi iz njega. Dogodilo se to po ustoličenju Igora Vorija na klupi vječnog hrvatskog prvaka, a na Kelentrićevo mjesto trenera vratara došao je sin menadžera kluba Božidara Jovića, Arijan Jović, inače dosadašnji vratar u klubu.

Kelentrić je u popodnevnim satima utorka, nakon presice PPD Zagreba na kojoj su Vori i njegov stručni stožer predstavljeni javnosti, napisao post na svom Facebook profilu koji prenosimo u cjelosti:

‘Došao je trenutak rastanka.’

“Nakon 12 godina provedenih u najdražem klubu….Došao je trenutak rastanka….Iza mene ostaju 22. osvojene titule u koje sam ugradio i srce i dušu….Vrijeme je za nove izazove….Želio bih se zahvaliti svima s kojima sam surađivao svih ovih godina…..Klubu želim puno uspjeha u daljnjem radu….Možda se nekada ponovno sretnemo….Iznad svih RK Zagreb”, stoji u objavi.

Nešto nam tu nakon ovakvog razvoja događaja smrdi. Tim više, što je Kele doživio nepravdu kad su mu dan prije odlaska reprezentacije u Beč na Euro poručili da neće biti dio stručnog stožera reprezentacije, odnosno da neće putovati na turnir kao trener golmana…

Da jedan od najvažnijih ljudi u reprezentativnom stožeru nije uz svoje dečke, začudilo je mnoge pa i njega samog. No, prihvatio je Kele to profesionalno i muški. Njemu je najvažnije bilo da reprezentacija poluči uspjeh. To što on nije s njom na turniru, to je za njega bilo u tom trenutku manje bitno, ali isto tako i bolno…

Nije putovao s reprezentacijom na Euro, odluku mu priopćili dan prije polaska u Beč

Iako je s reprezentacijom bio na SP-u i na svim kvalifikacijskim utakmicama, iako je odradio pripreme za Euro, dan prije puta saznao je kako ne putuje kao dio stručnog stožera.

“Niti ja ne znam zašto, ali odluka HRS-a je takva i ja sam je prihvatio takvu kakva jest, iako sam se iznenadio. No, nastavljam dalje sa svojim radom u PPD Zagrebu”, kazao nam je 17. siječnja ove godine Mario Kelentrić, o čemu više možete pročitati – OVDJE.

Kontaktirali smo Marija Kelentrića i ovog puta, ali nije imao komentar na svoj odlazak. Samo nam je rekao, na našu konstataciju da to nije zaslužio:

“Ma užas”.

No, jasno kako je jedan od najvažnijih ljudi za vratare u čitavom hrvatskom rukometu jako razočaran i ovim ishodom. U istoj godini praktički izgubi posao u dvije selekcije, dva najbitnija i najvažnija hrvatska rukometna kolektiva kojima je posvetio sve. Kao da se nekom zamjerio, kao da mu netko pili granu. Ne kažemo da netko radi protiv njega, no čudno je to sve…

Teško je povjerovati da se čisto radi o promjenama

Teško je nakon svega povjerovati da se čisto radi samo o promjenama. Nekako je prevelika slučajnost. Jer, Kelentrić je do sad radio sjajan posao s vratarima i u klubu i u reprezentaciji. Matej Ašanin je njegovih ruku i vratarskog znanja djelo, a vidjeli smo svi kako je Matej branio u ključnim trenucima na Euru, onda kad je trebalo. Nije tu samo Matej u pitanju, nego i ostali…

Da, uistinu je previše toga Kele dao i dobroga napravio da bi doživio to što je doživio u 2020. Stoga, može se postaviti legitimno pitanje je li se kome zamjerio, da li netko gura svoje ljude na štetu drugih u reprezentaciju i sad u PPD Zagreb, odnosno ono najvažnije: Zašto ga se tako šikanira? Jer, svi znamo da je vječni prvak Hrvatske ogledalo hrvatskog klupskog rukometa u Europi, a reprezentacija ponos. Puno upitnika, premalo odgovora, a odluke nikako ne drže vodu, nego su na štetu upravo Kelentrića. A on to zasigurno nije zaslužio.