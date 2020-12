NEVJEROJATNA PRIČA HRVATSKE KAPETANICE: Da nije bilo bolesti, nikad ne bi ni zaigrala rukomet, a sad je postala velika zvijezda

Kao i svima, medalja s reprezentacijom bila je za nju samo želja za koju nije znala da će se ovako brzo ostvariti

Hrvatske rukometašice su se vratile svojim domovima nakon što su u Danskoj senzacionalno uzele brončanu medalju na Europskom prvenstvu. Kapetanica hrvatske reprezentacije Katarina Ježić stigla je u svoj Novi Vinodolski, gdje joj je pripremljen nezaboravan doček.

Dan kasnije, kad su se emocije malo smirile, ugostila je ekipu RTL-a s kojima je podijelila svoje dojmove nakon

“Bez obzira na medalju, tu je bilo jako puno odricanja, muke, smijeha, krvi, znoja, lijepih i loših trenutaka, ali, ako nešto voliš i radiš to sa srcem, onda to ne gledaš na taj način”, rekla je za RTL kapetanica hrvatske ženske rukometne reprezentacije.

Rijetki znaju da je Katarina zapravo trenirala nogomet, ali zbog jake upale pluća, koju su liječnici proglasili preopasnom, morala se ostaviti nogometa i okrenuti drugom sportu. Izbor je pao na rukomet.

“Bila sam tužna punih pola sata dok nisam došetala s nogometnog igrališta, a cure su ovdje na betonskom trenirale rukomet, a, pošto je moja mama bivša rukometašica, nije bilo problema da me upiše na rukomet”, ispričala je Ježić.

[VIDEO] TAKO SE DOČEKUJE KAPETANICA: Pogledajte ludnicu na dočeku Katarine Ježić u Novom Vinodolskom

‘I dalje nisam svjesna’

Sudbina je htjela i da Katarina bude kapetanica na ovom prvenstvu jer Ivana Kapitanović nije mogla nastupiti. Kao i svima, medalja s reprezentacijom bila je za nju samo želja za koju nije znala da će se ovako brzo ostvariti.

“Prije nego što smo otišli sam rekla kako mi je želja osvojiti medalju sa reprezentacijom, ali kažem, ne sanjajući da će se desiti sad. To je samo bila želja, ali taj osjećaj koji smo mi imale je rekao, to je to, sad je vrijeme za ostvarivanje jednog od mojih snova”, rekla je Ježić te napomenula kako još uvijek nije svjesna uspjeha koji su naše cure napravile.

“Ti stvarno misliš da sam ja to osvijestila. Znači ne, ne, ne…ja i dalje nisam svjesna da je to ruku djelo ovih cura i predivne ekipe koju smo stvorile ovaj dugi dugi niz godina”, priznaje Katarina.

“Ja bih prvo započela sa samim odnosom prema djeci i sada nakon ovog našeg uspjeha mislim da će se puno više djece upisati na rukomet i početi gledati na ženski rukomet malo drugačije”, zaključila je naša kapetanica.