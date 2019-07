NEVJEROJATNA DEMONSTRACIJA SILE NA SP-U KAKVA DUGO NIJE VIĐENA: Svjedočimo li novoj zlatnoj eri hrvatskog rukometa?

Razgovarali smo s izbornikom muške seniorske hrvatske rukometne reprezentacije Linom Červarom

Sedam pobjeda na turniru do sada. Gol razlika +42. Polufinale SP-a je izboreno, a do njega su redom padali Portugal, Brazil, Mađarska, Kosovo i Bahrain, u osmini finala Island, a sinoć u Pontevedri i Tunis. Za ulazak u finale borit će se ponovno protiv Portugala (tekstualni prijenos u subotu navečer od 20.30 na portalu Net.hr) koji je nakon prave drame pobijedio Sloveniju sa 26-25. Da, to je dosadašnja bilanca naših senzacionalnih mladih rukometaša koje na U-21 SP-u vodi naš proslavljeni “ministar obrane” Davor Dominiković.

Obrana, obrana, obrana

Inače, ova generacija osvajala je medalje u selekciji kadeta, ali kao juniori nisu osvojili ništa. Samo su dvije generacije uspjele do polufinala, ali nijedna do medalje. Ona Čupićeva i Musina u Makedoniji 2007. i Mandalinićeva, Kalebova, Ivićeva u BiH 2013. godine.

Cijelo vrijeme naglasak u igri naše reprezentacije je na obranu i ta obrana na čelu sa sjajnim vratarom Erešom radi čuda na prvenstvu. Da, vidi se tu potpis izbornika Dominikovića, a vidi se i potpis njegova nekadašnjeg izbornika Line Červara.

Da, ovo je dokaz kako sustav funkcionira i to je ono što jako veseli.

‘Momci Davora Dominikovića prezentiraju jedan dobar rukomet

“Svi komplimenti Davoru Dominikoviću i njegovim momcima koji prezentiraju jedan dobar rukomet, zajedništvo… Vidim ih u finalu. Naravno, treba igrati još i nema mjesta opuštanju, ali zaslužuju sve pohvale”, kazao nam je u uvodu razgovora Lino Červar koji nam se javio iz svog Umaga. Kao i uvijek, on vam nikad neće direktno odgovoriti na pitanje, niti će biti kratak u odgovorima, uvijek će ponuditi analizu i to će potrajati. Tako je bilo i sad. Kad smo pričali s njim, po tko zna koji put uvjerili smo se s koliko energije zrači, s koliko žara priča o rukometu…

“U mlađim reprezentativnim kategorijama stvaraju se igrači za A selekciju i tu neki polako kucaju na vrata A reprezentacije. Mislim da će vrlo uskoro jedan Šarac, koji mi se jako sviđa, kao i Martinović, ući u najjaču rukometnu selekciju u Hrvatskoj. Općenito ta vanjska linija Halil Jaganjac, Vistorop izgleda jako dobro. Ono što često govorim je to da je ovo jedan putokaz i našim klubovima da više vjerujemo našim igračima, da ne idu prerano u inozemstvo, nego da ih angažiramo, zadržimo, da sazriju kao igrači. Jer, seniorska reprezentacija traži još više”, istaknuo je Červar s kojim smo se složili kako su Dominiković i njegov stručni stožer jako dobro selekcionirali momčad.

‘S visokim igračima moramo strpljivo raditi’

“Nama četvorica vanjskih igrača jako dobro igraju, i to je bitno. Ali, mora se kazati kako obrana stvarno isto kvalitetno igra, a tu se ističe, osim Šarca, i Vekić iz Zagreba koji je visok 210 centimetara. To je ozbiljna visina i mi s takvim igračima trebamo raditi u klubovima. Moramo kod takvih igrača imati puno strpljenja jer zbog svoje visine oni nisu toliko motorični kao niži igrači. Ali, u njih se itekako isplati ulagati.

Vidjeli ste i sami da praktički imamo trojicu dvometraša na vanjskim linijama. To je dobro i trebamo se uvijek ugledati, to konstantno govorim, na Skandinavce. Bez obzira što su sad ispale dvije njihove reprezentacije, ali činjenica je da oni u seniorskoj konkurenciji zauzimaju tri od pet mjesta na svijetu. Usredotočeni su na svoju djecu, jako puno rade s mladima. Uvijek govorim ‘samo gledajte Aalborg i Elverum. To su skromni klubovi, konkurirat će možda za osminu finala, ali odlično rade s mladim igračima, dobro ih razvijaju. Želim reći da je reprezentacija najveći promotor novih mladih igrača i djece. Sve se vodi pod uspjesima reprezentacije. Za mene je reprezentacija promotor, a ne klub”, daje nam do znanja Mago di Umago i osvrće se na obranu koja je na ovom turniru sjajna.

Červarov i Dominikovićev potpis i na U-21 SP-u

Bez obrane, poznato je, nema uspjeha. Obrana je najvažnija, ne samo u rukometu nego i u ostalim kolektivnim loptačkim sportovima poput nogometa, košarke, vaterpola… Svima nam je poznato kakvu je Dominiković igrao obranu za vrijeme svojih igračkih dana. Bio je Červarov čovjek od povjerenja u toj fazi igre, a sad se taj sustav, Linov i Davorov potpis, može vidjeti i na ovom turniru.

“Je, to mi pričinjava zadovoljstvo, ta naša rukometna priča ide dalje. Poslije mene će doći drugi. Prema tome, bitno je da shvatimo da se obranom pobjeđuje, napadom se često gubi utakmica. Ne može se reći da smo dobro odigrali utakmicu, da je netko dobro odigrao neki susret, a da nije obrana bila dobra. Obrana mora biti čvrsta, granitna, kompaktna i pokretljiva. Ona nam donosi i homogenost unutar tima, tu se mora boriti jedan za drugog. To je jedan altruizam, to je najbolji prikaz altruizma. To moramo njegovati već u mlađim kategorijama i zbog tgoga želim još jednom pohvaliti Dominikovića i njegovu momčad. Lijepo nas predstavljaju i mislim da je njima mjesto u finalu, vidim ih u završnici”, ističe Lino Červar i dodaje:

‘Selekcija je otvoreni proces, ne postoji zatvoreni krug igrača u koji ne mogu ući drugi’

“Morate znati jednu bitnu stvar. Selekcija je otvoreni proces, ne postoji zatvoreni krug igrača u koji ne mogu ući drugi. Upravo suprotno, moramo imati felksibilnost, moramo pratiti i ostale mlade igrače i davati im šansu ako je zaslužuju, ako su je zaslužili. Pazite, radi se o U-21 igračima koji su već praktički poluformirani. Prema tome, dobro je da se na njih može računati i uvjeren sam da će više njih u budućnosti igrati u A selekciji i time će reprezentacija imati veći odabir, širi krug igrača za selekciju, a to onda čini reprezentaciju jakom”.

Lino se sprema na put, 4. kolovoza ide s kadetima na SP u Makedoniju. Prati izbornik i njih.

“Napravili smo u ovih godinu dana pomak, vratili smo entuzijazam kod trenera, napravili smo promjene, ispravne i mislim da moramo dati jedan još veći entuzijazam trenerima da rade po klubovima, iako rade u teškim uvjetima. Ovo je poticaj da i drugi nastave raditi po svojim klubovima da jednog dana imamo jaku reprezentaciju. Ova godina i naredna bi, prema mome mišljenju, trebale biti godine uspjeha naših rukometnih selekcija na svim poljima. Ove godine napravili smo dobar potez, zbog kojeg želim pohvaliti i Savez, da smo podijelili Hrvatsku u sedam regija i u svakoj regiji angažirali smo po dva instruktora koji će raditi na unaprjeđenju rada s mladim dobnim skupinama.

‘Zadovoljstvo je stvarati igrače, ali trebamo učitelje koji će poučavati našu djecu’

Zadovoljstvo je stvarati igrače, ali trebamo učitelje koji će poučavati našu djecu. Tu posebno mislim na mlađe dobne skupine. Prvi put smo s tim učiteljima sklopili ugovore, to su mala sredstva, ali opet… Pokušali smo afirmirati trenersku struku, dati im novi poticaj… Ove godine pratio sam sva prvenstva, bio sam nazočan na U-11, U-10, U-13 i U-12, U-15, U-14, U-17, U-16… Znači, pratio sam sve generacije i, naravno, unaprijedili smo rad u središnjem kampu HRS-a u Zadru gdje su bili svi najperspektivniji rukometni trenreri i, naravno, u suradnji s kineziološkim fakultetima u Zagrebu i Splitu. Voditelj je bio Nikola Foretić koji radi i predaje na fakultetu u Splitu, a koji se uključio u taj sustav i to je jako dobro. Mora biti sinergije i obrazovnog sustava i trenera klubova i reprezentacija, kao i Saveza. Mislim da smo već sad napravili dobar posao, a tek smo napravili taj prvi korak. No, nema posustajanja, idemo dalje, još je dosta posla ispred nas”, zaključio je Lino Červar.