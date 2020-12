NESTVARNA HRVATSKA IMA DVIJE SUPER DJEVOJKE U TOP 10: Norvežankama se tresu gaće zbog njih; Cure su preporođene i samo trpaju

Dvije Hrvatice u TOP 10

Prema najnovijoj ljestvici službene web stranice ženskog rukometnog Eura u Danskoj, čudesna reprezentacija Hrvatske ima dvije igračice u TOP 10 po golovima.

I protiv Norveške očekujemo njihov veliki doprinos

I Ćamila Mičijević i Larissa Kalaus nalaze se na 8. mjestu po golovima, u 4 dosadašnje pobjede protiv Mađarske, Nizozemske, Srbije i jučer Rumunjske u drugom krugu natjecanja, zabile su svaka po 19 golova, znači kombinirano čak 38 golova od ukupno 101 postignutih golova naše ženske izabrane rukometne vrste do sad na natjecanju. Upravo je Net.hr s njih dvije razgovarao u utorak, uoči Srbije. Više o tome možete pročitati – OVDJE.

‘Već na okupljanju u Poreču smo okupili plesnu grupu’

“Pa evo, već na okupljanju u Poreču smo okupili plesnu grupu, počele plesati, odlučili da ćemo plesom rasterećeno ulaziti u treninge i utakmice, sve što nas očekuje. Izgleda da je urodilo plodom. Ne znam sad baš je li to tajna našeg dosadašnjeg uspjeha, moramo se ipak malo i potući na terenu, nije baš da samo plesom pobjeđujemo. Ali da nam donosi dozu rasterećenosti, očigledno je da nam donosi. Tako ćemo mi i nastaviti s plesom do, ajde ne bih sad najavljivala neke stvari i rekla do polufinala, ali dokle god ide”, kazala nam je Mičijević.

Sutra od 18 i 15 hrvatske rukometašice u Koldingu igraju protiv ekipe Norveške a ukoliko pobjede, potvrdit će polufinale turnira, nešto što su prije početka natjecanja mogle samo sanjati. U petak navečer nakon treninga javila nam se jučerašnja junakinja pobjede nad Rumunjskom Valentina Blažević. OVDJE možete pročitati što nam je Valentina kazala i kakvu je poruku poslala navijačima, kao i o drugim stvarima.

Utakmicu Hrvatske i Norveške moći ćete u tekstualnom prijenosu UŽIVO pratiti i na našem portalu.