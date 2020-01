NE MOŽE GORE OD OVOG: Znate li kakav pakao čeka Hrvatsku nakon Eura i što će biti s Olimpijskim igrama ako ne osvoje prvenstvo?

Na Igrama nastupa 12 reprezentacija, a do sada su već njih četiri osigurale svoje mjesto u Tokiju

Rukometašima ma i općenio sportašima, osim možda nogometašima, vjerojatno nema draže medalje, od one s Olimpijskih igara. Da, trenutno nam je u fokusu rukometni Euro, ali baš će on odigrati ogromu ulogu kod plasmana na Olimpijske igre u Tokiju koje se održavaju kasnije ove godine.

Na Igrama nastupa 12 reprezentacija, a do sada su već njih četiri osigurale svoje mjesto u Tokiju. Japan kao domaćin, Danska kao aktualni prvak svijeta, Bahrein kao azijski prvak i Argentina kao slavodobitnik na Panameričkim igrama. Dakle, ostaje nam devet mjesta, a dva će još popuniti prvak Afrike i Europe. Europa može dati i dva izravna predstavnika ako Danska osvoji i Euro, u tom će slučaju doprvak ići na Igre izravno, dok će svi ostali morati u kvalifikacije.

Pakao

A kvalifikacije su pakao. Drugačije se ne možemo izraziti jer u kvalifikacijama, koje se igraju u travnju, upala je sama krema europskog rukometa. IHF je odredio kako će se kvalifikacije igrati u u tri skupine u Francuskoj, Njemačkoj i Norveškoj, a u grupe će biti svrstani prema plasmanu s posljednjeg Svjetskog prvenstva. Skupine još nisu popunjene, ali već se gotovo sve ostalo zna.

Hrvatska je osigurala svoje mjesto u kvalifikacijama kao šestoplasirana na SP-u, a uz njih će tu sigurno biti Norveška, Francuska, Njemačka, Švedska i Španjolska. U Japan putuju prve dvije reprezentacije iz svake od triju skupina, a kako sada stvari stoje Hrvatska bi trebala svoju skupinu igrati u Francuskoj zajedno s domaćinima, jednom afričkom reprezentacijom i još jednom europskom koja je izborila nastup na aktualnom Euru, a da to nije uspjela lani na SP-u.

Već su bili u situaciji

U Norveškoj bi trebali igrati Španjolci, Čileanci i Južna Koreja, dok bi u Njemačkoj trebali igrati Šveđani, trećeplasirani Afrikanci i još jedna europska reprezentacija, bolja plasirana od ove koji su izborili kvalifikacije preko Eura.

Hrvarska je u povijesti dva puta kroz kvalifikacije tražila plasman na OI. Prije četiri godine su u Danskoj kao drugoplasirani iza domaćina izborili nastup, a 2012. godine su kod kuće kao prvi prošli na OI u Londonu. Sve u svemu, čeka ih pakao, ali do sada su se iz njega dosta lako izvlačili. No, ipak navijajmo mi za prvo mjesto i izravan plasman, to je najsigurnije.