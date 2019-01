‘Prije utakmice smo razgovarali u svlačionici i pitali se igramo li u Hrvatskoj ili Njemačkoj’

U susretu posljednjeg, petog kola B skupine svjetskog rukometnog prvenstva u Njemačkoj i Danskoj, hrvatska reprezentacija je u Muenchenu pobijedila aktualnog prvaka Europe Španjolsku sa 23-19 (13-10) i na koncu osvojila prvo mjesto u skupini i u drugi krug prenosi maksimalna četiri boda.

Hrvatska je do iznimno važne pobjede stigla u fantastičnoj atmosferi Olimpijske dvorane koja je ponovo osvanula u ‘kockicama’. ‘Kauboji’ su u svim segmentima igre nadigrali aktualnog europskog prvaka i ovom pobjedom odškrinuli vrata polufinala…

‘Sjajnu energiju u dvorani su napravili naši navijači’

“Sjajnu energiju u dvorani su napravili naši navijači. Igrali smo vrhunsku obranu, Šego na golu je strašno branio. Držali smo razliku od 3-4 gola gotovo cijelu utakmicu i svima smo pokazali da smo konkurenti za medalje, rekao je RTL-ov stručni komentator Vlado Šola“, prenosi web izdanje 24 sata.

“Červar je uvjerio svoje igrače da moraju biti strpljivi u određenim fazama igre. Taktički je nadmudrio španjolskoj izbornika Jordija Riberu. Relativno lagano smo dolazi do golova iz situacija kada se lopta gurala na pivota”, kazao je bivši golman hrvatske reprezentacije.

Da je utakmicu presudila dobra obrana Hrvatske složio se i hrvatski srednji vanjski Luka Cindrić, jedan od naših najboljih rukometaša…

‘Obrana je bila ključna’

“Obrana je bila ključna. Znali smo da ćemo u napadu napraviti što treba, ali obrana je bila fantastična. Malo me boli, ali sve je OK s ozljedom”, rekao je Cindrić.

Sjajnu utakmicu odradio je Marin Šego koji je ‘spustio roletu’ na hrvatski gol, a posebno ga je pohvalio Igor Karačić.

‘Bez dobre obrane i vrhunskih golmana nemaš što raditi u vrhu svjetskog rukometa’

“Bez dobre obrane i vrhunskih golmana nemaš što raditi u vrhu svjetskog rukometa, a nas to krasi cijeli turnir. Zabijamo puno lakih golova i to nam s ovakvom publikom daje vjetar u leđa. Španjolci su europski prvaci, ali mi smo dali 200 posto mogućnosti”, počeo je naš razigravač pa dodao:

“Opet je bilo tri, četiri minute kad nam je njihov golman branio sve živo i došli su nam na dva razlike. Ali, onda je Šego opet obranio, pobjegli smo im na plus četiri i to je bilo to. Prije utakmice smo razgovarali u svlačionici i pitali se igramo li u Hrvatskoj ili Njemačkoj. Pozivam ove divne navijače da dođu i u Köln”, rekao je Igor Karačić.

SKUPINA I (Koeln):

19. siječnja:

Francuska – Španjolska

Njemačka – Island

20. siječnja:

Brazil – Hrvatska

Island – Francuska

21. siječnja:

Španjolska – Brazil

Hrvatska – Njemačka

23. siječnja:

Brazil – Island

Njemačka – Španjolska

Francuska – Hrvatska

TABLICA:

1. Hrvatska 2 2 0 0 54-46 4

2. Njemačka 2 1 1 0 59-46 3

3. Francuska 2 1 1 0 49-47 3

4. Španjolska 2 1 0 1 51-48 2

5. Island 2 0 0 2 52-63 0

6. Brazil 2 0 0 2 43-58 0

SKUPINA II (Herning):

19. siječnja:

Tunis – Švedska

Danska – Mađarska

20. siječnja:

Norveška – Egipat

Mađarska – Tunis

21. siječnja:

Švedska – Norveška

Egipat – Danska

23. siječnja:

Tunis – Egipat

Norveška – Mađarska

Danska – Švedska

TABLICA:

1. Danska 2 2 0 0 66-48 4

2. Švedska 2 2 0 0 60-54 4

3. Norveška 2 1 0 1 60-54 2

5. Mađarska 2 0 1 1 60-63 1

4. Egipat 2 0 1 1 54-57 1

6. Tunis 2 0 0 2 46-70 0