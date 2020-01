NAŠA RUKOMETNA IKONA OVOG JE PUTA BAŠ BRILJIRALA: ‘Horor, triler, filmski uradak, apaurini, tablete za smirenje, opadanje kose…’

Razgovarali smo sa slavnim bivšim rukometašem, ikonom Patrikom Pakom Ćavarom nakon dramatične polufinalne utakmice Hrvatske i Norveške

U našem posljednjem razgovoru nakon utakmice sa Češkom prije četiri dana, rekao nam je kako su golmani najvažniji za uspjeh na turniru. Dobro zna proslavljeni bivši rukometaš Patrik Pako Ćavar što govori. Najbolji rukometaš 90-etih godina prošlog stoljeća odigrao je pregršt velikih utakmica.

SVE O EUROPSKOM RUKOMETNOM PRVENSTVU MOŽETE ČITATI – OVDJE.

Događanja na terenu stavila ga bez teksta

Mnoštvo je puta bio glavni akter, zabijao je bitne golove, vukao i reprezentaciju Hrvatske i klubove za koje je igrao u svojoj velikoj karijeri. Međutim, i tako rukometno velikog, s mnoštvo iskustva i bitaka koje je vodio, koje su iza njega, epska utakmica Hrvatske i Norveške u Stockholmu u petak navečer oduševila su ga. Događanja na terenu Tele 2 Arene ostavila su ga bez teksta. Jedva je i on preživio….

JESTE LI PRIMJETILI OVO? NORVEŽANI U OČAJU ZBOG TOGA ŠTO SMO IM PRODALI U IGRI: ‘Napali smo ih s njihovim oružjem’

“Ma svašta sam prošao u karijeri, ali nikad nisam vidio neizvjesniju važnu utakmicu kao ovu između Hrvatske i Norveške. Baš ono, do zadnje sekunde nije se znalo tko će pobijediti. Ne znam što bih vam rekao. Horor, triler, filmski uradak, apaurini, tablete za smirenje, opadanje kose… Sve u jednom. Tako sam vidio ovaj dvoboj. Ne možemo mi bez drame. Moramo na najteži, najdramatičniji način doći do uspjeha, rezultata. Ali neka, ako tako treba biti da bi osvojili zlato, ma neka onda tako i bude”, govori nam Patrik Pako Ćavar i nastavlja:

‘Golmani su najvažniji na turniru za uspjeh’

“Vama sam rekao valjda jedno osam puta valjda, reći ću vam i deveti. Golmani su najvažniji na turniru za uspjeh. Događanja u ovoj utakmici najbolji su dokaz tome. Da Marin Šego nije bio u fantastičnom izdanju, da Matej Ašanin nije skinuo dva penala, teško bi mi do slavlja. Vratari su bili na nivou, ali i igrači također. Pivot Marino Marić bio je kolosalan u ovoj utakmici. Vukao je kapetanski. Ja stvarno ne znam kako taj čovjek uopće može funkcionirati, hodati nakon svega. Toliko se razbija i trga na utakmicama da je to strašno. Ali evo, i ovim mu putem čestitam i na igri i na pobjedi”, objašnjava nam Pako Ćavar.

Norvežanima ni 10 pogodaka Sandera Sagosena, ni 14 obrana Torbjoerna Bergeruda nije bilo dovoljno za pobjedu. Hrvatsku je do pobjede predvodio i službeno najbolji igrač utakmice Domagoj Duvnjak sa osam pogodaka i realiziranim kaznenim udarcem za izjednačenje na kraju prvog produžetka.

Pobjednički kolektiv

Šest golova postigao je kružni napadač Marino Marić, koji je izborio spomenuti sedmerac na kraju produžetka. Marin Šego je sakupio 11 obrana, u zadnjih pet minuta drugog produžetka obranio sve pokušaje Norvežana, a njegov kolega Matej Ašanin je u završnici osnovnog dijela utakmice obranio dva sedmerca i pokazao da ima kapaciteta za velike, ključne obrane.

Nakon ovakve pobjede Hrvatske, ambicije za osvajanje prvenstva su nam vrlo visoke. Idemo li nakon ovog do kraja, do povijesnog zlata na Euru, medalje koju još nikad nismo osvojili i koja nedostaje u bogatoj riznici rukometnih uspjeha u Hrvatskoj…

‘Mislim da bi mogli do kraja’

“Uvijek sam oprezan u tim prognozama, ne volim se baš razbacivati s nekim pretjeranim izjavama o tome, ali mislim da bi mogli do kraja. No, moram ovo reći: I da izgube u finalu, dečkima se treba nakloniti. Ovo je fenomenalni uspjeh. Bez obzira na Sloveniju ili Španjolsku, bez obzira s kim god igrali za zlato, mi smo u prednosti ispred njih. Lagani smo favoriti. Njabitnije da dečki ovo proslave i onda naći zadnje atome snagre odnekud, izvući energiju za finale… Jer, zadovoljan si srebrom ali kad izgubiš u finalu, uvijek je ono: ‘Super je, ali… Nismo osvojili’. Ne želimo ali, ne želimo izgubiti, hoćemo zlato. Kad osvojiš zlatnu medalju, nema ali, odradio si fantastičan turnir. Najbolji si i to je najveća stvar”, zaključio je Patrik Pako Ćavar.

Hrvatska rukometna reprezentacija po treći put u svojoj bogatoj povijesti borit će se za naslov europskog prvaka, nakon što je u šokantnom polufinalu u Stockholmu, odlučenom tek u drugom produžetku, svladala Norvešku sa 29:28 (26:26, 23:23, 12:10) te će se u nedjelju (16.30 sati) za jedino zlato koje joj nedostaje boriti protiv pobjednika dvoboja Španjolske i Slovenije. Pogodak vrijedan finala četiri sekunde prije isteka drugog produžetka postigao je Željko Musa, kojemu je to bio jedini pogodak na utakmici.