Rukometaši Hrvatske u nedjeljnom finalu Europskog prvenstva u Stockholmu igrat će protiv Španjolske, branitelja naslova osvojenog prije dvije godine u Zagrebu, koja je u drugom polufinalu nadigrala reprezentaciju Slovenije sa 34:32.

Hrvatska je u prvom polufinalu pobijedila Norvešku sa 29:28, ali tek u drugom produžetku. U osnovnom dijelu utakmice rezultat je bio 23:23, a nakon prvog produžetka 26:26, kad je Domagoj Duvnjak realizirao sedmerac izboren u posljednjoj sekundi. Pobjedu Hrvatskoj donio je Željko Musa pogotkom četiri sekunde prije završetka drugog produžetka.

Duvnjak je sa osam pogodaka bio najbolji igrač utakmice, a šest golova postigao je Marino Marić. Marin Šego je imao 11 obrana. Norvežanima nije pomoglo 10 pogodaka Sandera Sagosena, kao ni 14 obrana Bergeruda.

‘Najgori mogući način za izgubiti’

„Naš cilj je bio finale. Ovo je bio udarac u lice, moramo učiti iz ove utakmice. Postajemo sve iskusniji i sve bolji. Sljedeći put ćemo sigurno ući u finale. Jako sam umoran, strašno smo se potrošili do kraja utakmice. Najviše me boli to što smo imali priliku odlučiti utakmicu, ali nismo ju iskoristili“, rekao je Sagosen norveškim medijima nakon utakmice“, objasnio je najbolji igrač Norveške Sander Sagosen nakon utakmice.

Progovorio je nakon utakmice i njegov razočarani suigrač Harald Reinkind.

“Ovo je najgori način za izgubiti. Nismo dosegli razinu za koju znamo da možemo. Hrvatska je igrala obranu s kakvom se nikad nismo susreli“, rekao je Reinkind.

Nakon utakmice oglasio se i izbornik Norveške Christian Berge.

“Bilo je stotine preokreta, teško je to sve poloviti, šanse smo za pobjedu imali i mi i vi. Presudio je samo taj zadnji napad”, zaključio je Berge.

Hrvatska će u nedjelju (16:30 sati) za jedino zlato koje joj nedostaje boriti protiv pobjednika dvoboja Španjolske i Slovenije. Utakmicu možete pratiti uživo na RTL televiziji i RTLplayu te na portalu Net.hr