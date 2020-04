NAJBOLJI RUKOMETAŠ EUROPE IZNENADIO IZJAVAMA: ‘Hrvatima svaka čast. Mi u Srbiji smo zapeli u vremenu i prostoru’

Petar Nenadić najbolji igrač Europe, ne igra za reprezentaciju, a u podcastu Balkan-Handballa objasnio je što se događa s reprezentacijom

Najbolji rukometaš Europe, Srbin, Petar Nenadić, dao je vrlo zanimljiv videointervju u podcastu Balkan-Handballa. Govorio je o stanju u srpskom rukometu, problemu s izbornicima i samom odnosu prema reprezentaciji.

Iako je Srbija rukometna velesila i dala je svijetu brojna jaka imena, posljednjih se godina uglavnom opraštaju od velikih natjecanja već u skupini, a prate ih i brojni skandali, svađe i smjene izbornika.

Na posljednjem su natjecanju, Euru u siječnju, završili posljednji u skupini s Hrvatskom, Bjelorusijom i Crnom Gorom, Izgubili su sve tri utakmice i izbirnik Peruničić je samo otišao. Zanimljivo je kako Petar Nenadić najbolji igrač Europe, ne igra za reprezentaciju, a u podcastu Balkan-Handballa objasnio je što se događa s reprezentacijom.

‘Nitko ne preuzima odgovornost’

“Od 2006. godine, dakle zadnjih 14, mi nismo imali dobrog izbornika. Hajde, bio je tu Sead Hasanefendić, kratko i Ljubo Vranješ, ali svi su drugi bili da ne kažem što. Stranac nam je jedino rješenje, nema drugog izlaza jer 95 posto srpskih trenera stalo je u vremenu i prostoru. Bilo koji će nam donijeti boljitak. Oni se bave rukometom, zovu naše izbornike, raspituju se od igračima, a naše to baš i ne zanima. Je li to zbog ega ili netko misli da je najpametniji, ne znam”, kazao Nenadić.

Uspredio je zatim hrvatski i srpski rukomet…

“Zabrinjavajuće je što nama igrači ni ne dolaze, Hrvatska konstantno uvodi nove talente, daje im šansu i svaka čast. Vrhunski Hrvati rade s novim igračima, a kod nas ih je jako malo, a i oni koji valjaju, otići će negdje gdje ne bi trebali. Postoji i kod nas igrača krivnja zašto je to tako, nije sporno. Ali nervira me jer nitko neće preuzeti odgovornost, već se sve radi od danas do sutra, nitko nema viziju”, veli Nenadić.